Gaziantep'te yaşayan 78 yaşındaki Halil Karakuş ve eşi, iki buçuk yıl önce Kovid-19'a yakalandıktan sonra durumları kötüleşince hastaneye yatırıldı.

Eşini Kovid-19 nedeniyle kaybeden Karakuş, Gaziantep'teki bir özel hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye devam etti.

Hastanenin yoğun bakımında 19 Aralık 2020'de meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralı kurtuldu.

Karakuş, yaklaşık 70 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.







Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depreme evinde yakalanan Karakuş, yıkılan binanın ikinci katından atlayarak bir kez daha yaşama tutundu.

Halil Dede tedavisinin ardından şimdi çocukları ve torunlarıyla Kalyon Konteyner Kent'te yaşamına devam ediyor.

Öldürmeyen Allah öldürmüyor! Haberi okurken 'Son Durak' filmi geldi aklıma.







Azrail, Halil Dede'nin peşine düşmüş ama onun maşallahı var. Halil Dede şu an Azrail'e karşı 3-0 önde.

Bu inanılmaz hayat mücadelesiyle haberlere konu olunca Halil Dede'ye nazar değmez inşallah.

İşte bu toprağın insanı böyledir; tüm zorluklara, acılara rağmen dimdik ayakta durur. Halil Dede gibi şükreder, torunlarına sarılır ve güler.

Böyle bir yaşam azmi ve sevinci lazım hepimize!

Geçmiş olsun Halil Dede. Allah sağlıklı, uzun ömürler versin.

***



SUÇU MAYMUN SEVMEK

Arzu Yavuz, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezinde bir maymun görüp sevmiş.

Bir hafta sonra Yavuz'un amir ve müdürleri istifa etmesini istemiş. Yavuz, nedenini sorduğunda ise kendisine üç dakika boyunca işi bıraktığı ve maymun sevdiği söylenmiş.







Yavuz "Bir taraftan işime bakıyordum. Bir taraftan da maymunu seviyordum. 'Üç dakika işi bıraktın. Bu büyük bir suç' dediler. Zorla istifa ettirdiler ve 'İstifa etmesen de bir şekilde biz seni işten çıkarırız' dediler.

Hayvanları çok sevdiğim için alışveriş merkezine gelen kedileri, köpekleri de seviyordum... Bu olaydan sonra İŞKUR'a başvurdum ama sonuç alamadım" dedi.

Eğer Arzu Hanım'ın söyledikleri doğruysa amirleri hayvanları sevmesinden rahatsız olmuş demektir.

Bu hayatta ne kötü insanlar var değil mi?

Bir kadını korkutmuşlar, istifaya zorlamışlar. Arzu Hanım iyi bir avukat bulursa hem yüklüce tazminat alır hem de o firmaya ceza kesilir!

Hayvan sevdi diye bir emekçiyi istifaya zorlamak, mobbing yapmak suçtur!

***



SHARON STONE DA BANKAZEDE!

Ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı bir bağış gecesinde gözyaşlarını tutamadı ve bir banka krizinde parasının yarısını kaybettiğini söyledi.

65 yaşındaki oyuncu, sözünü ettiği 'bankacılık krizi' hakkında ayrıntı vermedi ama yorumları Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasıyla ilişkilendirildi.

10 Mart'ta iflas eden SVB, yükselen faiz oranları ve kötü finansal tercihler nedeniyle bir süredir sıkıntıdaydı.

SVB'nin iflasının ardından ABD federal kurumları 12 Mart'ta New York'taki Signature Bank'ı kapatmıştı.

ABD'de 2008'den bu yana yaşanan bu en büyük bankacılık krizi, Avrupa'yı da etkilemeye başladı.







Dünyanın en güvenilir bankaları arasında gösterilen 167 yıllık Credit Suisse de ABD'deki banka iflaslarından etkilendi.

İsviçre bankası geçen hafta 54 milyar dolarlık Merkez Bankası fonuna başvurmak zorunda kaldı.

Ve şimdi aynı ülkeden rakip banka UBS tarafından, hükümetin de desteklediği bir anlaşma ile satın alınarak kurtarıldı.

Bankacılık sektörünün kalesi İsviçre'nin bile halkın parasıyla banka kurtardığı günlerden geçiyoruz!

Geçtiğimiz günlerde bu krizi, 2002 öncesi Türkiye'de iflas eden bankalara benzetmiştim.

O zamanlar insanlar paralarını kurtarmak için bankaların önlerinde beklerdi.

İflas eden bankalar yüzünden birçok insan mağdur olmuştu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik kriz yaşanıyor ama bankalarımız geçtiğimiz yılı rekor kar oranlarıyla geride bıraktılar.

Umarım bu küresel banka krizi, Türkiye'yi etkilemez!

***



HANGİ ERKEĞİ TERCİH EDERSİNİZ?

Kadınlar her şeyi önce soran erkeği mi yoksa hiç sormadan kendi yöntemleriyle her şeyi ayarlayanı mı sever?

Bir Twitter kullanıcısı bu iki fotoğrafı paylaşıp, tercihini, her şeyi halleden, "Al şu parayı da" diyen adamdan yana kullanmış.

Ve bu tercih sosyal medyada tartışma yarattı.







Bazıları "Her şeyi soran, kibar erkek sadece flörtüm olur. Her şeyi sormadan halleden ise sevgilim olur" diyor.

Bazıları ise "Eyleme geçmeden soran erkek kibardır, anlayışlıdır. Sormadan, kafasına göre hareket eden ise kabadır, emrivakidir" diyor.

Bence bu tartışmanın net bir çözümü yok.

Bazıları "Al bu parayı ihtiyacın olur" denilmesini kabalık olarak görür. Bazıları da hediyeleri sever, maço erkekten hoşlanır.

Bazıları da kibarlığı sever ama eyleme geçmeyen, laf olsun diye sorular soran erkeklerden de hoşlanmaz.

Yani bu tartışmanın sonucu kişiden kişiye değişir.

***



GİDEN SEVİYE ATLIYOR!

Kötü performansı yüzünden Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralık giden Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi, iyi mi?

Augsburg'un 4 milyon Euro ödeyerek Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı söyleniyor.

Sonuçta o milli bir futbolcu.







Oysa Fenerbahçeliler, Berisha'yı Augsburg'a yolladık diye seviniyordu.

Demek sorun bizde!

Fenerbahçe'den ayrılan kendine geliyor sanki.

Yılın 'balon transferi' ilan edilen İslam Slimani de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra coşmuştu.