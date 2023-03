Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti'den Antalya milletvekili aday adayı oldu.

"Kimler kimler milletvekili oldu, Arif niye olmasın" diyenleriniz olabilir!

Elbette her vatandaş aday olma ve seçilme hakkına sahip.

Oysa muhalif partilerin ve muhaliflerin en çok eleştirdiği konulardan biri liyakat! Arif'in de yaptığı röportajlarda söz dönüp dolaşıp liyakate gelirdi!

1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan, meslek lisesi mezunu Arif, geçmişte düğün fotoğrafçısıydı.









EKONOMİ SORUSU

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi oldu.

2018 yılında eniştesi ile birlikte bir YouTube kanalı kurdu ve medyadaki boşluğu iyi değerlendirdi!

Tek bir soru sorması yetiyordu:

"Ekonomi nasıl gidiyor?" Vatandaş içini dökmeye hazırdı zaten.

Ama Arif'e vatandaşın samimiyeti de yetmedi. Kılıktan kılığa girip sokak röportajlarında provokatif söz ve eylemlerde bulundu.

Kavgayla biten her röportaj, onun için ünlü olmaya giden bir yol ve ayrıca yeni You- Tube takipçileri demekti.

Muhaliflerin çok sevdiği Arif'in eskiden üniversitede güvenlik görevlisiyken muhalif, solcu öğrencilere cop savurduğu ortaya çıktı, iyi mi?

Arif'in 2017'de yaptığı bir Instagram paylaşımda, Gezi Parkı eylemcilerine ve bu eylemlerde başından biber gazı fişeği ile vurulması sonucunda 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'a küfrettiği iddia edildi.







Arif paylaşımın doğru olduğunu ancak kendisinin söz konusu paylaşımı yapmadığını ifade etti.

Üç kişinin hesabı yönettiğini belirten Arif, bu paylaşımı da ilk olarak hesabı açan arkadaşının yaptığını, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı fark ettiğini ve kaldırdığını ifade etti.

Farklı sosyal medya hesapları yönetirsen, öğrenciye cop savururken birden sokak muhalifliğinde para ve şöhret olduğunu görürsen elbette böyle karışıklıklar olur!



CANI SIKILAN ADAY!

Arif şöhreti yakalayınca bir ara o kadar coştu ki, doğru ilkeli habercilik yapmadıklarını söyleyen gazetecilere bile "Seçil ağlama gel yanımda iş vereyim sana..." diyecek kadar alçaldı.

Ne yazık ki, Arif gibilerinin yükselmesinin bir nedeni de gerçek gazetecilerin işsiz kalmaları!

Muhalif öğrencilere cop sallayan, Gezi eylemcilerine küfür ettiği iddia edilen biri, muhaliflerin kanaat önderi oluyorsa vekil de olur bakan da! Çünkü o her zaman işini bilir!

***



TARAFTARIN DA ZARARLISI VAR!

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalarak ülkemize altın değerinde puanlar kazandırdı ama Fiorentina'ya elendi.

Sivaslılar bu tecrübeyle daha iyi yerlere gelecek diye düşünürken Fiorentina maçında sahaya inen iki taraftar takımlarına resmen ihanet ettiler.

Muhammet Enes Çiloğlu (28) adlı taraftar, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırıp burnundan yaraladı.







Sivas, Avrupa arenasına çıkma gururu yaşarken bu iki kendini bilmeniz yaptığına bakar mısınız?

İkisi de tutuklandı ama UEFA bu işin peşini bırakmaz! Sivasspor'a ağır ceza gelebilir.

UEFA Kupası'nda çakmak fırlatıp Sevilya kalecisinin kafasını yaran Fenerbahçeli taraftar da tespit edilip, yargılanmalı.

Pasolig sistemi ve kameralar ne işe yarıyor?

Fenerbahçe tam rakibini ablukaya almış, tam gol gelecekken. Sahaya çakmak atanlar yüzünden maçın 10 dakikası oynanmadı!

***



KIZILDERİLİLERDEN YARDIM GELDİ

Amerika'da Muwekma Ohlone Kabile Başkanı Charlene Nijmeh, Adıyaman'a gelerek bir TIR dolusu yardımı ulaştırdı.

Nijmeh yardımların süreceğini Amerika Yerlileri'nin (Kızılderililer) deprem için seferber olduklarını söyledi.

Dünyanın hemen hemen her yerinden, her ülkesinden yardım geldi.







Türkiye'nin seveni çokmuş.

Bunda ülkemizin dünyada birçok felakette yardıma koşan ilk ülkelerden biri olmasının da etkisi var. Büyük haksızlıklara, soykırımlara uğrayan Kızılderililer onurlu bir halk.

Ezilen halklardan gelen yardım da daha değerli ve anlamlı oluyor.

***



ARSA ARAYANLAR DİKKAT!

İnsanlar artık deprem riski olan şehirlerdeki apartman dairelerini satıp, prefabrik ev yapacak arsa alıyorlar.

Çünkü prefabrik evler depreme karşı daha güvenli ve ucuz.

Ayrıca büyük şehirlerde yaşamak yorucu, pahalı ve ölüm riski yüksek.







Kırklareli, Kastamonu gibi deprem riski az olan kentlerin kırsal alanlarında arsa satışları arttı.

Ancak tarla statüsündeki arsaları satın alanlar buralara ev yapma izni verilmediğini öğrenince hüsrana uğruyorlar.

Köy içindeki arsalara belli ölçülerde ev yapma izni veriliyor ama köylerden uzaktaki arsalarda ev yapma izni almanın bazı şartları var.

Örneğin arazi köyün dışında ise en az beş dönüm olmalı.

Örneğin köy dışındaki iki dönüm araziye ev yapamıyorsunuz. Konteyner koymak için araziye beton atmak bile yasak.

O yüzden ev yapmak için arazi arayanlar önce arazinin imar durumunu belediyeden öğrenmeliler.

***



AFAD İFŞA ETMELİ

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için düzenlenen yardım kampanyalarıyla büyük paralar toplandı ama hâlâ taahhüt ettikleri yardımları yapmayanlar var!

Hem 'Türkiye Tek Yürek' hem de 'Bir Kira Bir Yuva Özel' kampanyalarında taahhüt edilmesine rağmen yatırılmayan yardımları AFAD'ın ifşa edeceği konuşuluyor.

Bu ortak yayınlarda TV kanalları birlik oldu, sanatçılar ve ünlüler ortak hareket etti.

Yaratılan bu büyük sinerji ve pozitif ortamda yardım yapanlar aslında kendi tanıtımlarını da yapmış oldular.

Böylesine önemli ve anlamlı bir ortamda yardım sözü verip yerine getirmemek büyük skandal!

AFAD taahhütlerini yerine getirmeyenleri mutlaka ifşa etmeli!