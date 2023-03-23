Nüfus politikası ters tepen Çin'de 9,5 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2022, ülkenin modern tarihinde 'en az doğumun olduğu yıl' unvanını kazandı.

2021'de evlenen kişi sayısı ise bir önceki yıla göre 500 bin azalarak 7,64 milyon oldu.

Ülkede başlık parası kanunen yasak olsa da bazı kırsal bölgelerde uygulanıyor. Örneğin Jiangxi eyaletinde başlık parası olarak ortalama 380 bin yuan (yaklaşık 1 milyon TL) isteniyor.

Bunun üzerine Jiangxi yönetimi, Guixi kentinde çöpçatanlık uygulamasını hizmete sundu.

Uygulama, kentte bekarların verilerini kullanıyor. Bekarlar kendileri için uygun eşleşmeleri arıyor. 'Kör randevu' bile ayarlıyor.







'Kör randevu' yöntemi kişilerin beğenileri ve karakter özelliklerinden yola çıkarak bireyleri otomatik olarak eşleştiriyor. Bu eşleşmede birbirinden hoşlanan insanlar tanışıyorlar.

Böylece Çin'de devlet destekli çöpçatanlık uygulaması da hizmete girmiş oldu.

Türkiye'de de doğum oranlarında düşüş var! Toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021'de 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Yani Türkiye'nin nüfusu yenilenmiyor!

Evlilik oranı düşerken, boşanmalar da artıyor! Ülkemizde 2021'de 562 bin evlilik yapıldı, 174 bin de boşanma kayda geçti.

2001-2021 arasını kapsayan 20 yılda 'kaba evlenme hızı' yüzde 20 düşerken 'kaba boşanma hızı' ise yüzde 47 arttı.

Seçimlerden sonra nüfus politikası konusunda yeni adımlar atılırsa iyi olur diye düşünüyorum.

Çin'deki gibi devlet destekli çöpçatanlık uygulamalarına bile ihtiyaç olabilir!

***



YEŞİL YÜZÜK!

10Haber sitesinin haberine göre; bir şirket 19 sterline yeşil yüzük satışa sunmaya başladı.

Yeşil yüzük, bekâr olduğunuzu ve başkalarıyla iletişime ve flörte açık olduğunuzu gösteriyormuş.

Sonrası flört etmek isteyenlere kalıyor!

Şirket bu uygulamayı, "Bu bir flört uygulaması değil. Kimin bekâr ve gerçek hayatta sohbete açık olduğunu belirlemek için takılan bir yüzüktür" olarak anlatıyor.







Bence şirket, flört ve çöp çatan uygulamalarına gerçek hayatta alternatif olacak bir pazarlama tekniğini hayata geçirmiş.

Zaten bir araştırmaya göre insanların yüzde 76'sı gerçek hayatta birileriyle sohbet etmeye açıkmış. Ancak herkes bunu belli etmiyor.

İşte yeşil yüzük bunu belli etme yoluymuş.

Ama her takılan yeşil yüzük aynı misyonu üstlenmeye bilir.

Yeşil yüzük takan birine "Merhaba" demeden önce konuyu iyice araştırıp, öğrenin!

***



FAREDE BOYNUZ ÇIKARSA...

Çinli bilim insanları, Sika geyiğinin düzenli olarak düşse de, bir yılda aynı boyuta ulaşan boynuzlarında yenilenme sürecinde aktif olduğu gözlemlenen bir kök hücreyi tespit etti.

Ve bu kök hücre laboratuvar ortamında çoğaltılıp farelerin kafasına yerleştirildi.

Deneyin 45. gününde kemik kırığı onarımının ayrılmaz bir parçası olan 'osteokondral' dokudan türetilen kök hücreler sayesinde farenin kafasında minik boynuzlar belirmeye başladı.







İnsanlığa hayırlı olsun. Bu araştırma kemik tıbbında yeni ufuklar açacağa benziyor.

Fareden boynuz çıkaran bilim insanları daha neler yaparlar acaba?

Çin farklı türler arasında hücre yerleştirilmesi konusunda etik tartışmaları fazla umursamadan birçok deney yapıyor.

Ve bu deneylerin bazılarının gizli tutulduğu tahmin ediliyor!

Bilim kurgu filmlerinde bile görmediğimiz gelişmeler bizleri bekliyor olabilir.

Not: Fotoğraf temsili!

***



RAMAZAN AYINDA MAÇLAR NE OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz yıl Ramazan ayında saat 19.00'da oynanan maçların saatini iftardan sonraya alarak 20.30 olarak belirlemişti.

Dün bu yazının yazıldığı saatlerde TFF'den Ramazan ayıyla ilgili bir açıklama gelmemişti.

İngiltere Futbol Federasyonu ise oruç tutacak olan oyunculara ayrıcalık tanıyacak bir kararı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.







Akşam saatinde oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde hakemler oruç açması gereken futbolcu olup olmadığını öğrenecek.

Oruç tutan bir futbolcunun olması durumunda iftar vakti geldiğinde karşılaşmaya ufak bir ara verilecek.

Premier Lig'de Müslüman futbolcu sayısı fazla. Bence birçok maçta iftar molası verilir.

Farklı inançlara saygı ve hoşgörü konusunda güzel bir gelişme.

***



MADONNA'NIN BEŞ KURALI

Madonna çocuklarının evde uyması gereken beş kuralı sosyal medyada paylaştı:

"Gülümse", "Mutlu Ol", "Başkalarını dinle", "Kibar konuş" ve "Elindekilerle yetin."

Altı çocuğu olan 64 yaşındaki ünlü şarkıcının kuralları basit gibi gözüküyor ama çoğu zaman biz yetişkinlerin de unuttuğu, değerli kurallar bunlar.

Örneğin başkalarını dinliyormuş gibi yapmadan gerçekten dinlemek önemli bir meziyet. İyi bir dinleyici empati kurmada daha başarılı olur.







Kibar konuşmanın faydasını anlatmaya gerek yok sanırım. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır!

Madonna gibi ultra zengin bir anneye sahip olup elindekilerle yetinmek nasıl bir şey acaba? Elbette elindekilerle yetinmeyi bilmek, açgözlü olmamak güzel bir erdem.

Madonna annelikle ilgili ise "Ne olursa olsun, kim olursanız olun, çocuk sahibi olmak ve çocuk yetiştirmek bir sanattır. Kimse size [annelikle ilgili] bir el kılavuzu vermez. Hatalarınızdan ders almak zorundasınız. Bu çok zaman gerektiren bir meslektir. Ve çok da yorucudur çünkü asla dinlenmek yoktur" diyor.

Gerçekten güzel tespitler. Annelik yaşanarak öğrenilir. Bence de dünyanın en tatlı ve en yorucu mesleği.