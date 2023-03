Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart günü Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin temelini temsili bir törenle attı.

Sonra medyada ve sosyal medyada hastanenin temeli atılıp bırakıldığı, hiçbir çalışma yapılmadığı iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" dedi.







Temelin, törende fon olarak kullanılan panolarla birlikte kamyona yüklenip taşındığını söyleyenler oldu!

Erdoğan'ı, attığı temelleri bitirmemekle eleştirilen rahmetli Necmettin Erbakan'a benzetenler bile çıktı.

CHP'li Niyazi Ünsal'ın Erbakan'ın Erzincan'da 1976'da attığı temeli arabasının bagajına yükleyerek TBMM önüne getirmesini örnek gösterenler oldu.







SAZAN GİBİ ATLADI!

Sonradan muhalif(!) Şahan Gökbakar, bu iddialara sazan gibi atladı! "...Yani tamam her şey göz boyama, mış gibi yapma, gösterilene inandırma falan da, artık herkeste kameralı tel var. Biz film çekimlerinde daha gerçekçi yapıyoruz. Bu temel herkese hayırlı olsun?" diye tweet attı.

Ve daha sonra tüm bu iddiaların yalan olduğu, hastanenin inşaat alanında iş makinalarının hummalı bir çalışma sürdürdüğü anların görüntülerinin yayımlanmasıyla ortaya çıktı.







İşte Defne Devlet Hastanesi inşasında 1. Gün diye paylaşılan videoda, kepçe araçlarının, kamyonların ve işçilerin bölgedeki yoğun çalışmaları kameraya yansıyordu.

Elbette iktidardaki her siyasi partinin hataları, eksikleri, eleştirilecek yönleri vardır ama AK Parti'yi en son eleştirilecek alan inşaattır! Öyle "Yalandan temel atıyorlar" derseniz gülünç duruma düşersiniz! 20 yıl boyunca yapılan, köprüler, yollar, tüneller, barajlar, devasa devlet hastaneleri vs. örnek gösterirler size!

O temeli için dalga geçtikleri 300 yatak kapasiteli, 12 ameliyathaneli Defne Hastanesi 60 gün gibi rekor bir sürede açılınca Şahan ve Çömez ne diyecekler çok merak ediyorum?

***



BURSA'DA TRİBÜNLER DOLMAZSA SORUMLU TFF'DİR!

Galler-Hırvatistan maçının berabere bitmesi yarın Bursa'da oynanacak maçı daha önemli yaptı. Hırvatistan bu maçı da kaybederse büyük darbe alır!

İşte bu yüzden taraftar desteği çok önemli. Son yazımda Bursaspor'un tribün grubu Teksas'ın Amedspor maçında çıkan olaylar yüzünden verilen cezaları ve 200'ü aşkın taraftara uygulanan cezai yaptırımları protesto etmek için Hırvatistan maçında tribüne gelmeyeceklerine dair yaptıkları açıklamaya dikkat çekmiştim.







Bursa'da tribünler boş kalırsa 1990 Dünya Kupası'nda Napoli taraftarının İtalya'yı desteklememesine benzer bir durum ortaya çıkar diye yazmıştım!

Bazı taraftarlar yazımla ilgili yaptıkları yorumlarda "Bursa taraftarı Milli Takım'a ihanet etmez ama Türkiye Futbol Federasyonu kendine protesto yapılmasın diye Bursaspor taraftarının maça gelmesini istemiyor" diye iddiada bulundular.

Örneğin bir taraftar şu yorumu yaptı: "Mevlüt Hocam, ikinci ligde kâğıt biletle maça giden Bursaspor taraftarına Pasolig şartı koyuldu.

Bir Pasolig uzatma 100 lira.







Bilet bulurlarsa en az 100 lira da o. Zaten biletlerin çoğu da sponsorlukla dağıtılmış.

Anlayacağınız maç fiziken Bursa'da ruhen değil." Takımları Passolig şartının olmadığı TFF 2. Lig'de mücadele ettiği için elektronik biletleri olmadığını söyleyen Bursalı taraftarlar haklı olarak milli maça nasıl gireceklerini soruyor.

Tribünlerin mutlaka dolması gerektiği böylesine kritik bir maçta Passolig şartı ertelenemez miydi?

Eskiden böyle önemli maçlarda tribünler dolmama tehlikesine karşı taraftara bilet dağıtılır, hatta bazen tribün dolsun diye en yakın kışladan askerler getirilirdi!

Milli takımın hak ettiği turnuvalara katılmasını isteyen bir taraftar olarak son iki yazımda tribünlerin dolması uyarısında bulundum.

Eğer yarın tribünler dolmazsa bunun sorumlusu TFF'dir!

***



SAYGISIZLIK VE APTALLIK!

Ermeni taraftarlar, maç öncesi yapılan seremoni sırasında İstiklal Marşı'mızı ıslıklayarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

O anları ekran başında izlerken üzüldük ve öfkelendik değil mi?

Oysa aynı saygısızlık bizim tribünlerde de yapıldı, yapılıyor!







Dikkatinizi çekti mi; ıslıklar başlayınca futbolcularımız İstiklal Marşı'nı daha yürekten söyledi.

Ve marş bittikten sonra da öfke ile karışık birbirlerini ekstra motive ettiler.

Rakibin kutsal kabul ettiği marşı protesto edince hem büyük saygısızlık yapıyorsunuz hem de rakip takımı ekstra motive ediyorsunuz!

Özetle milli marş ıslıklamak büyük aptallık!

***



TURİST ARTTI AMA HARCAMA AZALDI!

Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Raporuna göre; Türkiye'ye gelen toplam turist 2021'de 29.3 milyon iken 2022'de 51.3 milyona yükseldi. Yani ziyaretçi sayısı yüzde 64 arttı.

Toplam turizm geliri de 26.6 milyar dolardan 41.1 milyar dolara yükseldi. Artış oranı yüzde 57.

Ancak ziyaretçi ve toplam gelir artarken gelenlerin kişi başına yaptığı harcama hem miktar hem de oran olarak azaldı.







2021 yılında gelenlerin kişi başına ortalama harcaması 907 dolar iken, 2022'de 805 dolara düştü. Buna göre kişi başına harcama yüzde 13 azaldı.

Turizmde büyük başarılara imza atıyoruz. Ancak gelen turist sayısı artarken, turistlerin para harcama oranının düşmesi düşündürücü.

Bunu sadece döviz kurlarının yükselmesiyle de açıklayamayız!

Gelen turiste daha çok para harcatacak ya da zengin turistleri ülkemize çekecek yeni yöntemler bulmalıyız.

Hep tartışılan 'her şey dahil' sisteminden festival eğlence etkinliklerinin azlığına, turist bölgelerde çok sık karşılaşılan satıcı tacizine (hanutçuluk) kadar birçok konu sektörün ileri gelenleri tarafından değerlendirilirse turizmde yeni stratejiler belirlenebilir.