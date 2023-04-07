Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X modeli için 177 bin 467 kişinin ön sipariş başvurusu yapacağını kimse tahmin etmiyordu herhalde.

Evet, TOGG'a ilgi yoğundu ama ilk etapta 20 kişiye verilecek bir araç için 60 bin TL ön ödeme yapıp çekilişe 177 bin kişinin katılması büyük olay.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın da Türkiye'den araç siparişi almaya başlamasında TOGG'a olan büyük ilginin payı var.

Aslında Tesla, Türkiye operasyonları için 2015 yılında ülkemizde şirketini kurmuştu. Ancak şirket, Türkiye'de piyasaya girmeyi sürekli erteliyordu.

Böylece TOGG'un karşına beklendiği gibi en büyük rakip çıkmış oldu. Rekabet iyidir, kaliteyi artırır. Ama Türk halkının TOGG'la şimdiden bir gönül bağı kurduğu ortada.







Yerli üretim olması, vergi avantajları ve gelişmiş teknolojisiyle TOGG rekabete hazır gözüküyor.

Tesla Motor'un Avrupa Twitter hesabından Türkiye piyasasına açılma şerefine yapılan paylaşım da yerli ve milli anlayıştan kopya çekmiş sanki. 'Balkona bayrak asan dayı' görseliyle "As bayrakları" sloganı ile paylaşıldı.

2013 yılında balkonuna bayrak asarken fotoğrafı çekilen Salih Tahtalı, sosyal medya fenomeni olacağını ve reklamlarda rol alacağını hiç düşünmemişti elbette.







Bu fotoğrafın çekim öyküsü de ilginç.

16 Haziran 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kazlıçeşme'deki 'Milli İradeye Saygı' mitinginde pencerelere Türk bayrağı asma kampanyasının başlatılmasını istedi. Ve "İstanbul duy sesimi" dedi. Ve o ses, AK Parti'nin kalelerinden Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nden de duyuldu.

Salih Tahtalı, çıktı balkona gururla Türk bayrağını astı. O tarihi anda Salih dayı, bayrağı, çizgili tişörtü, o balkon, yanda duran beyaz plastik sandalye eşsiz bir kombinasyon oluşturdu.

Ama bu fotoğrafın fenomen olması için internete düşmesi gerekiyordu. O da üç yıl sonra gerçekleşti.

Sonrasını biliyorsunuz; A Milli Futbol takımı başarı elde ettiğinde, Aziz Sancar Nobel kazandığında, Leonardo Di Caprio ilk Oscar'ını kazandığında vs. farklı olaylarda insanlar sosyal medyada mutluluklarını dile getirmek için hep Salih dayının balkona bayrak asma fotoğrafını kullandı. Ya da o fotoğrafın türevlerini geliştirdi.

Salih dayı bu fotoğrafın telif hakkını aldı diye biliyorum.

Dünyanın en zengin şirketlerinden Tesla, bu fotoğrafın telifini ödemiştir herhalde!

Ödeme yapıldı mı Salih dayı?

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TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ SEÇEBİLECEĞİZ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, genelde taksimetre ücretlerinin artırılması için kameralar karşısına geçerdi!

Bu kez İTEO'nun yeni taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ- M'in tanıtımını yaptı.

■ Yolcular bu uygulama üzerinden sarı, turkuaz ve siyah lüks taksilere erişim sağlayabiliyor, kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor ve gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar.







■ Yolcu gideceği adresi uygulama üzerinden belirttiğinde adresi tarif etmesine de gerek kalmıyor.

■ 'TAKSİ-M'de yolcuların taksicileri puanlaması ise faydalı bir özellik. Bu sayede yüksek puanlı sürücüler öncelikli olarak çağrı alabilirler. Bu da şoförleri daha güvenli araç kullanmaya ve yolculara karşı daha kibar olmaya motive edebilir.

■ Uygulamanın bir diğer güzel yanı da yolcuları gidecekleri yöne göre, Anadolu veya Avrupa Yakası arasından en uygun taksilerle eşleştirme yapması. Bu sayede şoförlerin "Karşıya geçmem", "Havalimanına gitmem" deme olasılığı da kalkıyor.

■ Aksu, uygulamanın sürücülere en düşük komisyon ücreti sunduğunu iddia ediyor. Bu da sürücüler için güzel haber olsa gerek.

İTEO bu uygulamayı aslında UBER piyasaya girdiğinde hayata geçirmeliydi. O dönem yazılarımızda bu öneriyi sık sık yapmıştık. Böylece İTEO kendine yeni rakiplerin çıkmasının da önüne geçebilirdi.

Özetle 'TAKSİ-M' geç kalınmış, faydalı bir uygulama olmuş.

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ÇOK ERKEN BİR KAYIP

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan görevi başında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. 56 yaşındaydı.

Yine bu hafta içinde müzik dergiciliğinde önemli bir yeri olan Tolga Akyıldız da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. O da 50 yaşındaydı.

Gazetecilik ömür törpüsü, yıpranma payı yüksek, stresli bir iş. Ama son dönemde meslektaşlarımızı 50'li yaşlarda kaybediyoruz.

50'li yaşlar kalp krizi ve beyin kanaması ihtimalinin artığı riskli bir dönem oldu.







Bazıları Kovid-19'a yakalanmanın, hatta aşıların yan etkisi yüzünden kalp krizlerinin arttığını iddia ediyor.

Şaban Arslan, habercilikte hem muhabir hem de koordinatör olarak büyük tecrübesi olduğu için başarılı işlere imza attı.

Samimi kişiliği ve esprileriyle çalışma ortamında hep fark yaratan bir insandı. Çok erken bir kayıp oldu.

Allah rahmet eylesin. Arslan'ın eşine, çocuklarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

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NE EKERSEN ONU BİÇERSİN!

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in geçtiğimiz ay 68. doğum gününü kutlamasında aktörün eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.

Moore ve kızları hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis'i ve şimdiki eşi Emma Heming Willis'i hiç yalnız bırakmıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Emma H. Willis, "Evet. Onları ben de çok yakıştırırdım" diyerek Moore ve Willis'in evliyken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.







İnsanlar normalde bu tarz bir paylaşım yapmaz. Bazıları için cep telefonunda eski sevgili ya da eşin fotoğrafının yer alması bile kavga nedenidir.

Peki, hangi davranış normal?

Emma gibi samimi bir itirafta bulunmak mı yoksa, eski eşe ve sevgiliye dair arşivdeki tüm fotoğrafları sildirmek mi?

Elbette olay biraz nasıl ayrıldığınız ve yeni ilişkinizin nasıl geliştiğiyle de bağlantılı.

Willis her zaman geniş aile olmaya, kimse ile küsmemeye dikkat ederdi. Ne ekersen onu biçersin! Ünlü aktör, şimdiki günlerinde zamanında özenle koruduğu geniş ailesinden büyük destek görüyor.

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Altyazı

Yükseldikçe, uçmayı bilmeyenlere daha küçük görünürüz. (Nietzsche Ağladığında)



