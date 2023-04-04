İstanbul gibi Paris şehri de elektrikli scooterların işgali altında.

Parisliler de scooterları kamusal alanlarda terk edilmekle, kaldırımlarda yürüyecek yer bırakmamakla ve kaldırımlarda yayaların yanından hızla geçmekle suçluyor.







Sadece 2022 yılında scooterlar, Paris'te üç kişinin öldüğü ve 459 kişinin yaralandığı 408 kazaya karıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu araçların en büyük tanıtım sloganı olan 'çevrecilik' ilişkisi için "Dürüst olmak gerekirse pek ekolojik değiller" diyordu.

Ve yeni yapılan referandumda Parislilerin yaklaşık yüzde 90'ı elektrikli scooter'ların şehirde yasaklanmasını istedi.

Şimdi her birine 5 bin scooter yetkisi verilen üç şirketle sözleşme yenilenmeyecek.







Ve Paris halkı büyük bir dertten kurtulacak.

Scooterlar Avrupa'da da huzuru bozdu.

Roma'da scooter kazalarında dört kişi hayatını kaybedince belediye öncelikle şehirdeki scooter sayısını düşürdü.

Viyana, Lizbon da sayı düşürmeye gitti. Oslo'da belirli saatlerde scooter kullanılıyor artık. Helsinki'de gece yarısından sonra kullanılması yasak vs.

Türkiye'de de scooterlar yukarıda saydığımız sorunların dışında kazalara, yaralanmalara neden oluyor! Sadece 2022'de yedi kişi scooter kazalarında hayatını kaybetti.

İstanbul'da da Paris'teki referandum yapılsın. İddia ediyorum scooter şirketlerinin kaldırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 90'nı bile geçer!

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TÜRKÇE'Yİ NASIL KORUYACAĞIZ?

İtalya'da iktidarının büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi, kamu yönetiminde İtalyanca yerine yabancı kelime kullanımını cezalandırmayı öngören yasa teklifi sundu.

Yasa tasarısının tüm yabancı dilleri kapsamakla birlikte özellikle İtalyanca dilinin değerini küçülten İngilizce kelimelerin kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.

Tasarı, kamuda görev alacaklardan İtalyanca diline iyi derecede hakim olmayı şart koşarken, özel şirketlerin iş unvan adları ve kısaltmaları dahil resmi yazışmalarda İngilizce kullanımını yasaklama amacını taşıyor.

Tasarı bu haliyle konuşma özgürlüğüne zarar verdiği için kabul görmeyebilir.









5 BİN FRANSIZCA KELİME

Öte yandan İngilizce dünyada ortak dil olmayı geçti, ana dilleri tehdit etmeye başladı. Zaten dilimiz Osmanlı'dan başlayarak yoğun bir şekilde Fransızcanın etkisi altındaydı.

Dilimize girmiş 5 bin 253 Fransızca kelime var. Tabii bu sayı sürekli değişiyor. İnternet ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın olunca her yeni buluş ya da kavrama İngilizce ad veriliyor. Haliyle sürekli yeni İngilizce kelimeler ithal ediyoruz!

Türkçemizi korumak için bizim de çalışmalar yapmalıyız. Örneğin işe sokak tabelalarından, şirket ve iş yeri isimlerinden başlayabiliriz!

Bence milliyetçilik önce kendi ana dilini korumakla başlar.

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AYIYA BEZ BAĞLARSAN...

Gümüşhane'de yaşayan Okan Berker dağlık alanda bulduğu yavru ayıya Yogi adını verdi, bebek bezi bağladı ve evinde besleme başladı.

Berker "Değişik bir anı oldu bizim için umarım ona da faydası olmuştur. Sekiz saatte üç biberon süt içiyor.







İnsan gibi sabaha kadar uyuyor" diyor.

Ah Berker ah! Bir ayıya yapılacak en büyük kötülük onu doğal ortamından koparmaktır.

Şimdi Yogi avlanmayı, gıda bulmayı nasıl öğrenecek? Bez bağlanan ayı nasıl hayatta kalacak?

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HANGİ MESLEKLERİ ELE GEÇİRECEK?

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın raporuna göre yapay zekâ 300 milyon tam zamanlı işin yerine geçebilir.

Aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.

Ama yapay zekânın yaratacağı yeni iş alanları, ele geçireceği iş alanlardan kat kat fazla olacağı tahmin ediliyor.









Yapay zekânın etkileyeceği işlerin yüzde 46'sının idari, yüzde 44'ünün yasal, yüzde 6'sının inşaat ve yüzde 4'ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.

Örneğin Rusya'daki yerel TV kanalı olan Svoye TV'de Snezhana Tumanova adlı yapay zekâ, hava durumunu izleyicilere aktarmaya başladı.

Tumanova maaş, yemek ve servis parası istemiyor. Yayın öncesi makyaj yapılmasına, kameramanlara da gerek yok. 7 gün 24 saat çalışabilir.

Yapay zekâ, editörleri, sunucuları, öğretmenleri, bankacıları, avukatları vs. birçok meslek sahibini işsiz bırakabilir!

Gelecekte işçi sendikalarının en büyük düşmanı ya da rakibi yapay zekâ olabilir!

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YAPAY ZEKA İÇİN MOLA ZAMANI MI?

Elon Musk (SpaceX, Tesla CEO'su), Steve Wozniak (Apple Kurucu Ortağı), Evan Sharp (Pinterest Kurucusu) dahil teknoloji dünyasını yöneten 1150 ünlü isim, yapay zekâ çalışmalarının altı ay durdurulması için açık mektup yayınladı.

İmzacılar yapay zeka teknolojisinin, bilim insanlarının bile tahmin edemediği derecede hızlı geliştiğini ve bu teknoloji yarışının kontrolden çıkıp insanoğluna zarar verebileceğini düşünüyorlar.







Uzmanlar, insanla rekabet edebilir seviyeye ulaşan yapay zekânın şimdi bilgi kanallarımızı propaganda ve gerçek dışı şeylerle doldurmasından korkuluyor.

Ve "Bu durumda tüm işleri otomatikleştirmeli miyiz?" diye soruyorlar.

Ve sorularına şöyle devam ediyorlar; "Bizim yerimizi alabilecek insan olmayan zihinler geliştirmeli miyiz?", "Medeniyetimizin kontrolünü kaybetme riskine girmeli miyiz?"

Yoksa imzacılar, yapay zekâda öne geçen firmalara yetişmek için altı ay zaman mı istiyorlar?

Yoksa 'Terminatör' ve 'Matrix' filmlerindeki gibi makinenin insanoğlunu ele geçirmesinden mi korkuyorlar?

Hatırlayın Skynet, 'Terminatör' serisinde insanlığı yok etmeye çalışan bir yapay zekâ sistemiydi. Askeri uyduları, tankları, denizaltıları ve hatta nükleer silahları kontrol edebiliyordu!

"Çok fazla film izlemişsin" diyenler olabilir ama bilimkurgu romanlarını ve filmlerini yaratanların hayal güçlerini takip etmiyor muyuz?