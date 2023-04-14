Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor. Artık yapay zeka TV sunucusu, editörü, öğretmeni, hatta yapay zeka avukat bile var.

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları da büyük ilgi görüyor.

Öte yandan yapay zekanın güvenlik sorunu yaşatabileceği de tartışılıyor.

Örneğin internette sert kurallara sahip olan Çin'in Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından hazırlanan yeni kurallar ile gelişmiş üretken yapay zeka hizmetlerinin halka yayınlanmasından önce güvenlik incelemesinden geçirilmesi planlanıyor.







ÇİN SOSYALİST İSTİYOR!

DonanımHaber'de yer alan habere göre Çin'de CAC'ın onay verdiği güvenli yazılım, araç ve veri kaynakları kullanılacak.

Yeni kurallara göre yapay zekalar, hükümeti zor duruma düşürecek içerikler oluşturmayacak, terör veya aşırılık yanlısı propagandalarda bulunmayacak, sosyal düzeni bozabilecek içerikler içermeyecek.

En önemlisi yapay zeka tarafından üretilen içerikler ülkenin temel sosyalist değerleriyle uyumlu olacak.

Yani Çin'de yapay zekalar hükümet yanlısı ve sosyalist olacak!

Merhaba yoldaş yapay zeka!

Ama bu yapay zeka olmuyor ki? Hükümet propagandası yapan yapay zekayla kim konuşmak ister?

Elbette ABD'de internet devlerinin geliştirdiği yapay zekalar da masum değil!

Özgür düşünüyor gibi gözüken yapay zeka yazılımlarıyla insanların üzerinde çok rahat algı yönetimi yapılabilir.

Çin sosyalist yapay zeka istiyorsa, ABD de kapitalist ister. Her ülke kendi çıkarları doğrultusunda yapay zeka geliştirir.

Peki, yapay zekaların dini görüşleri olacak mı? Belirli inançları öne çıkarırlar mı? Bu da önemli bir tartışma konusu.

Belki de Müslüman ülkelerde 'Müslüman Yapay Zeka'ya ihtiyaç duyulacak!

Yapay zekaya ne verirsen, ne yüklersen onu alırsın!

Türkiye'nin de bir yapay zeka politikası olmalı! Tabii Çin'deki gibi baskıcı, sansürcü bir yapay zeka politikasından bahsetmiyorum.

Ülkenin değerlerini zedelemeyen, terörü desteklemeyen, inançlara saygılı yapay zekalar geliştirebiliriz.

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İYİ SÜRÜCÜYÜ ÖDÜLLENDİREN SİSTEM

Zorunlu trafik sigortasında kötü sürücünün daha fazla prim ödeyerek cezalandırıldığı 9 basamaklı sisteme geçiş 1 Mayıs'ta başlıyor.

Yeni sistemde kaza yapmayan, kurallara uyan sürücüler ödüllendirilecek. İyi sürücüler sigortayı yüzde 50 indirimli ödeyecek.







Kuralara uymayan, sık kaza yapan kötü sürücüler ise poliçesini yüzde 200'e kadar zamlı ödemek zorunda kalabilir.

Yeni sistemle kazalar da azalabilir.

Daha önce bu sistemi öneren yazılarım olmuştu. Kamuoyunda da böyle bir talep vardı.

Eski sistemde kurallara uyan sürücülerle, kurallara uymayan, sürekli kaza yapanlar aynı fiyattan sigorta ödüyorlardı.

Bu haksız durum geç de olsa düzeltildi.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI NASIL ARTACAK?

ABD Çevre Koruma Dairesi'nin (EPA), elektrikli otomobil satışlarını artırmak için sert kurallar devreye sokacağına dair haberler çıktı.

Çünkü Ocak 2023 verilerine göre ABD'de satılan yeni araçların sadece yüzde 7,83'ü elektrikli veya hibrit.

Öte yandan 2032 yılına kadar ABD'de satılan araçların üçte ikisinin elektrikli olması isteniyor.

Peki, bu nasıl olacak?







İnsanlara zorla elektrikli araç satamazsınız.

Uzmanlar EPA'nın içten yanmalı motorlu araçların satışını düşürmek için sert kısıtlamalar devreye sokacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl Kaliforniya eyaletinde satılan yeni arabaların yüzde 100'ünün 2035 yılına kadar karbon emisyonundan arındırılmış olmasını gerektirecek yeni kuralları kabul edildi.

Ama karar almakla sorun çözülmüyor! İnsanlara daha çok avantaj sunulmalı ve şarj sürelerini kısaltacak ve daha ekonomik hale getirecek projeler devreye girmeli.

Amerikalılar çok benzin yakan güçlü motorlu araçlar seviyorlar. Elektrikli araçlara geçiş süreci tahmin edilenden daha zor olacak!

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DOLANDIRICILAR BU TELEFONU KULLANIYOR

Nokia'nın bundan 20 yıl önce ürettiği 1100 marka cep telefonlarının ikinci el satış sitelerinde hâlâ yüksek fiyatlara alıcı bulduğu belirtildi.

PC World'ün haberine göre 2003 ve 2004'te Almanya'nın Bochum kentindeki Nokia fabrikasında üretilen RH-18 model 1100 cep telefonlarının fiyatı bin 390 Euro'ya kadar yükseliyor.







Çünkü yazılımındaki hata, bu telefonların başka numaralara gönderilen kısa mesajları alacak şekilde programlanabilmesine neden oluyor.

Bu da çevrim içi bankacılık sistemlerine giriş yapmak isteyen dolandırıcıların, bankaların müşterilerine kısa mesaj olarak gönderdiği doğrulama kodlarını ele geçirmesine olanak tanıyor.

Örneğin ben bu hatayı yeni öğrendim ama dolandırıcılar uzun süreden beri biliyorlarmış!

Peki, bu telefonları devre dışı bırakacak bir çevrim içi bankacılık sistemi geliştirilemiyor mu?

Basit telefon kullanmaya alışmış yaşlılar hariç çevrenizde Nokia 1100 kullanan varsa şüpheyle yaklaşmak gerekiyor?

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İSTENMEYEN ARAMALAR İÇİN YENİ UMUT

Cep telefonlarına istenmeyen numaralardan gelen 'spam' aramalardan dertli olmayan yoktur herhalde.

Google telefonlarında bu sorunu çözmek için yapay zekaya başvuracağını açıkladı.

Ama bunu nasıl yapacakları henüz bir sır.







Tahminlere göre gelen çağrı otomatik olarak yapay zekaya yönlendirilecek.

Gelişmiş dil modellerinin spam aramaları engellemek için kullanılacağı iddia ediliyor.

Zaten şirket telefonlarında bu sorunu çözmek için bazı yapay zeka destekli arama filtreleme özelliklerini sunuyordu ve bu kısmen işe yarıyordu. Şimdi bu filtreleme sistemi daha ileri boyuta taşınacak gibi gözüküyor.

İnşallah bu sorun kökten çözülür. 'Spam' aramalar büyük dert!

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Altyazı

"Makyajına ve yüzündeki boyalarına güvenme. Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer." (Scarface)

