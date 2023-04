Kız çocuklarının oyuncağından moda ikonuna dönüşen Barbie bebeğinin ilk canlı aksiyon filminden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ryan Gosling'in Ken'i, Margot Robbie'nin de Barbie'yi canlandırdığı filmde, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanan Barbie'nin gerçek dünyadaki maceralarını izleyeceğiz.







Margot'un deli dolu hallerini, oyunculuğunu severim ama Barbie'yi canlandırmak için çok yetişkin duruyor.

Peki, bu filmin yerli versiyonu çekilseydi 'Barbie'yi kim oynamalıydı?

Bununla ilgili Onedio sitesinde bir anket düzenleniyor. Devam eden oylamaya göre İpek Filiz Yazıcı (yüzde 15) birinci sırada yer alıyor.

Onu yüzde 13'le Burcu Biricik, yüzde 12 ile Afra Saraçoğlu ve yüzde 11 ile Alina Boz takip ediyor.







Serenay Sarıkaya, Hande Erçel gibi popüler isimler ise yüzde 4 oy oranıyla çok gerilerdeler.

Oylamada Seda Sayan'ın 'animesi'nin yer almasına çok güldüm. Ee o kadar estetik yaptırırsa ti'ye alınması normal!

Ben Afra Saraçoğlu'nu seçerdim ama klasik 'Barbie' sarışın olduğu için İpek Filiz Yazıcı daha doğru tercih gibi duruyor.

O halde 'Barbie'nin estetikli annesini de Seda Sayan canlandırsın.

Peki, Ken'i kim olacak?

Memlekette orijinal sarışın erkek oyuncu az. Belki Kıvanç Tatlıtuğ olabilir diyenleriniz çıkar ama onun da yaşı ilerledi ve artık maço rollerde.

Ve Ken'i oynayacak kişi biraz metroseksüel olmalı ve dans bilmesi lazım. Kıvanç'ın dans ettiği bir sahne hatırlamıyorum!

Her neyse 'Barbie' filmi, 21 Temmuz'da vizyona girecek diyerek yazıyı bitirelim.

***



CAN BARTU FİLMİ!

Dün Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu'nun dördüncü ölüm yıl dönümüydü.

Bence Bartu'nun dünyada bile eşine az rastlanan bir kariyeri oldu. Spora 1949'da Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı.

Bartu, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda oynadığı dönemde Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki oyuncu eksikliği nedeniyle basketbol takımından alınan iki isimden biri olarak futbolla tanıştı.

1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynadı. Aynı güne denk gelen iki maçı bile oldu.

Bartu hem futbol hem de basketbolda milli olan tek oyuncumuzdu.







Dünyada bunun bir örneği varsa bile Bartu kadar her iki sporu başarıyla yapan yoktur herhalde.

Fenerbahçe'de yedi yıl futbol oynadıktan sonra 1961'de altı yıllık İtalya macerası başladı.

Fiorentina, Lazio ve Venezia takımlarında oynadı.

1962 yılında Fiorentina'da oynarken bir Avrupa kupasında final müsabakasına çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

326 maçta 162 gol attı. İstatistiği tutulsaydı; attığı golden daha çok asist yapmış olabilir!

2 Kasım 1958'de yapılan Romanya maçında kaleci Turgay Şeren'in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76. dakikada milli takımın kalesine geçen Bartu, 85. dakikada bir gol yedi.

Böylece milli takımda hem gol atan hem de gol yiyen tek futbolcu oldu.

Bence Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den önce Bartu'nun adı bir stadyuma verilmeliydi. Esprili ve renkli bir kişiliği vardı. Aynı zamanda bir entelektüeldi.

Hayatı roman tadında yaşadı. Bizim sinemacılarda iş yok! Can Bartu gibi bir hazine filminin çekilmesini bekliyor!

***



İYİ MİSİN DALAY LAMA?

Tibet Budizmi'nin ruhani lideri 14. Dalay Lama Tenzin Gyatzo'nun Şubat ayında Hindistan'ın kuzeyinde bir etkinlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Dalay Lama, yanına gelen bir erkek çocuğuna uzun uzun sarılıyor ve dudağından öpüyor.

Daha sonra dilini çıkartarak çocuktan "dilini emmesini" istiyor.

Çocuk bu durumdan rahatsız oluyor, kendini geri çekiyor. Ve etraftaki insanlar bu yaşananları, gülerek, kahkaha atarak normalleştirmeye çalışıyorlar.

Koskoca Nobel Barış ödüllü Dalay Lama bu! Görüşmediği dünya lideri kalmadı.







Bir sürü entelektüel zengin, Lama için Tibet'e çıkıyor. Ruhani arınma yaşıyor!

Tabii ki yandaşları işi şakaya vuracak!

İnfial yaratan bu görüntüler sonrası 'taciz' ve 'pedofili' suçlamalarına maruz kalan Dalay Lama özür mesajı yayınladı. Lama'nın "Masumca ve çocukça bir şaka yaptığı" savunuldu.

Açıkçası görüntüleri kötüye yormamak için aşırı pozitif biri olmak lazım!

Asıl soru şu; Dalay Lama'nın kafası mı gitmiş yoksa hep pedofili miydi?

Umarım 87 yaşındaki Dalay Lama'nın bunadığı, demans olduğu falan açıklanır!

***



VAROŞLARDA DOĞSALARDI...

Şimdilerde yapay zekâya sıra dışı resim çizdirmek moda oldu.

Hindistan'da yaşayan dijital görsel sanatçısı Gokul Pillai de Midjourney adlı yapay zeka uygulaması aracılığıyla dünyanın en zenginleri arasında yer alan isimleri gecekondu mahallesinde yaşayan kişiler olarak resmetti.

Görselleri Instagram'da paylaşan sanatçı, seriye Oscar'lı film "Slumdog Millionaires"in (Gecekondu Milyonerleri) adını vermesi de zekiceydi.







Bence yapay zekâ bile Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı fakir çizmeyi becerememiş.

Microsoft'un patronu Bill Gates tam Hint fakiri gibi çıkmış.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da torbacı, tinerci gibi olmuş.

Musk, Zuckerberg, Bezos ve Gattes çok zeki insanlar.

Lakin bu kişiler, Esenyurt'ta bir gecekonduda ya da Rio De Janeiro'nun Favelaları'nda doğsalardı yine dünyanın en zenginleri olabilirler miydi?

***



İSTANBUL'DA SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS OLUR MU

Dünyada ilk defa sürücüsüz otobüs seferleri 15 Mayıs'ta İskoçya'da başlıyor.

Stagecoach şirketinin yaptığı otobüsler, 80 km hıza kadar seyahat edebiliyor.







Edinburgh'taki yaklaşık 22 kilometrelik bir rotada çalışacak olan otobüslerden 5 adet olacak.

İki personel acil veya istenmeyen durumlarda müdahale için otobüste hazır bulunacak. Ee iki eleman sürekli bekleyecekse ben ne anladım otopilot sürüşten?

Trafiğin olmadığı İskoçya'da bu otobüsler çok rahat gidip gelir. İstanbul trafiğinde otopilotun kafası karışır!