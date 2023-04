CHP, diğer muhalif partiler ve çevrelerden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yoğun bir şekilde 'adaylıktan çekil' baskısı yapılıyordu.

Sanatçılardan sosyal medya fenomenlerine birçok ünlü İnce'ye çekilmesi için baskıda bulundu.

Ancak Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye ittifak teklifi yapıldığını duyurdu. "Biz üzerimize düşeni yaptık ama uzlaşamadık" dedi.







İnce ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına "Dışarıda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek" diye karşılık verdi.

Biri yalan söylüyor ama kim?

Ve CHP ile Memleket Partisi arasındaki gerilim sonunda sokağa da yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde CHP üyesi bir grup, İstanbul Beykoz'da aynı yerde stant açmak isteyen Memleket Partisi üyeleri ile tartıştı.

CHP'lilerin, stant açmalarına izin vermediği Memleket Partili grup o anları videoya çekmek istedi.

Video çekilmesine de izin vermeyen CHP'lilerle grup arasında arbede yaşandı.







Son yapılan anketlerde ise İnce'nin Cumhurbaşkanlığı yarışında oy oranı yükselişe geçti. İnce oy oranı yüzde 5,6 ile 9 arasında seyrediyor. Memleket Partisi'nin oy oranı da yüzde 3,1'e yükseldi!

Özetle adaylık için 100 bin imzayı zor buldu diye dalga geçilen İnce anketlerde yükselişe geçti.

Eğer İnce ilk turda yüzde altı oy alırsa Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalma ihtimali yüksek.

Tüm bu tablodan çıkan sonuç şu:

Gerilim İnce'ye yarıyor. CHP'liler İnce'ye baskı yaptıkça, sosyal medyada linç ettikçe İnce'nin oyları büyüyor.







İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN KAMUYA ZARARI

32 yaşındaki Hasan İ., Isparta'da 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Önlem amaçlı hava yastığı açıldı.

Çatıda halay çeken ve kiremitleri kafasıyla kırarak tehlikeli hareketlerde bulunan Hasan İ. zar zor ikna edilerek aşağı indirildi.

Hasan İ., üç gün önce de Kars'ta bir binanın çatısına çıkmış.

Adamın adı 'intiharkolik'miş. Tam 83 intihar teşebbüsünde bulunmuş.

Hasan İ.'nin psikolojik sorunları olduğu belli ama her intihar teşebbüsünü farklı illerde yaparak güvenlik ve sağlık birimlerini harekete geçirmeyi başaracak kadar da zeki!

Her intihar ihbarında polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçiyorsa. Hasan İ.'nin 83 intihar girişiminin kamuya maliyeti ne kadar acaba?

İntihar teşebbüsünün cezası var mı bilmiyorum ama Hasan İ. gibi 'intiharkolik' olmanın bir cezası olmalı!







YOK, BÖYLE VİCDANSIZLIK!

Muğla Emniyeti, internet üzerinden sahte satılık konteyner ilanı vererek depremzedeleri dolandıran Kenan T. (31) yakalandı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 17 adet aranma kaydı bulunan Kenan T., konteynerler için kaparo adı altında milyonlarca lira toplamış.

Yuh! Bu nasıl vicdansızlıktır, kötülüktür?

Bu vicdansızların alnına "Depremzede dolandırıcısı" diye dövme yapmak gerek!







DOLANDIRICILIK ÜNİVERSİTESİ Mİ VAR?

TOGG almak isteyen bazı vatandaşlar, dolandırıcıların ağına takıldı... Sahte internet sitesi üzerinden 21 kişiyi 60'ar bin lira dolandıran zanlılar yakalandı.

Dört şüpheliden üçü tutuklandı.

Ülkemizde gizli bir dolandırıcılık üniversitesi var galiba. Bütün gelişmeleri medyadan takip edip dolandırıcılık icat etmeleri için insan yetiştirildiğine şüphe etmeye başladım.

Dolandırıcılar polisten hep bir adım önde.

Konteyner satışları mı artı hemen sahte ilanlar yayınlıyorlar. Vatandaş TOGG'a büyük ilgi mi gösterdi hemen sahte satış sitesi açıyorlar.

Dolandırıcılar toplumun değişen ihtiyaçlarını iyi takip edip, kendilerini sürekli güncelliyorlar.

Dolandırıcılıkta üstümüze yok! Cezalar caydırıcı olmalı!







RAMAZAN'A ÖZEL SERGİ

Ramazan ayı oruç ve ibadetin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de öne çıkıyor.

Örneğin İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiren "Konuşan Yazılar" sergisi, bu yıl Ramazan ayında da Yıldız Holding'in Çamlıca'daki Sergi Salonu'nda ziyarete açık.

145 nadide eserin yer aldığı sergide Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi, Mahmut Celalettin Efendi ve pek çok büyük hat sanatçısının benzersiz eserleri yer alıyor.

Muhafaza ve nazar ayetlerinin yanı sıra, dua ve niyazların işlendiği çok sayıda değerli hüsn-i hat eseri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Serginin küratörü Mustafa Cemil Efe'nin "Malumunuz o meşhur ressamların ifadeleri vardır. 'Türkler bizim resimde aradığımızı, hat sanatında buldular" açıklaması güzel bir tespit.

Güzel sanatlar denince akla ilk Avrupalıların Rönesans dönemindeki resim ve heykel sanatında doruğa çıkan eserleri geliyor.

Halbuki Osmanlı da hat sanatında zirveye çıkmıştı. Meseleye bu açıdan yaklaşırsak 'Konuşan Yazılar' sergisinin değeri daha net anlaşılır diye düşünüyorum.

Sergiyi Ramazan ayı boyunca her gün 09:00- 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz.







BASİT TELEFONLARIN YÜKSELİŞİ

Akıllı telefonlar çıktıktan sonra satış oranları hızla düşen Nokia'nın 2022 yılı boyunca ABD'de her ay on binlerce kapaklı, tuşlu telefon satmayı başardığını biliyor muydunuz?

Uzmanlar ruh sağlıklarını korumak, sosyal medyanın kötü etkilerini ve ekrana bakma süresini azaltmak isteyen Z kuşağına üye gençlerin olduğunu söylüyor.

Oyunlar ve uygulamalardan arındırılmış, klasik cep telefonu işlevi gören Light Phone gibi telefonların da satışı arttı.

Türkiye'de tuşlu ya da basit işlevleri olan telefonlar kullanırsanız karizmanız çizilir, dalga geçilirsiniz.

Hâlbuki ABD'de basit telefonların ilgi görmeye başlaması biraz da minimalist hayat tarzının trend olmasıyla alakalı.