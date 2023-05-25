Depremde Hatay'da yıkılan yapılardan biri de Defne Hastanesi'ydi.

Yaşananları biliyorsunuz ama hatırlamakta fayda var. Zira bu hastane için temel atılırken, yapım aşamasındayken, hatta bittikten sonra da spekülasyonlar yapıldı.

Öyle bir algı yaratılıyor ki, ortada hastane olmasa insanlar bu yalanlara inanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 24 Mart'taki hastanenin sembolik temeli atma töreni ile dalga geçmişlerdi. "Temel değil, bu maket" diyenler olmuştu.







Sonra "60 günde bitmez. Kulübe mi yapıyorsunuz?" dendi. Ama hastane rekor bir sürede 60 günde tamamlandı.

Daha sonra "Bu hastane küçük, sağlık ocağı gibi" dediler.

Yahu 300 yataklı sağlık ocağı mı olur?

51 yoğun bakım, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ve diş polikliniği olan büyük bir hastane burası!







ŞİFA DAĞITMAYA BAŞLADI

Yetmedi hastanede devam eden çalışmalar için de "Eski kovboy filmlerindeki arkası boş kasaba ev maketleri gibi. Hastanenin girişi önü ve yol yapılmış.

Arkası ne alemde ne zaman işleme girer belli değil. Yoksa bir bina yapıp sağlık ocağı da yapılır.

Muayene ve kan tahlili için" gibi alaycı yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada hastanenin arkası boş mu diye ciddi ciddi tartışanlar oldu.

Ve Hataylılar için o güzel gün geldi. Erdoğan, seçimlerin ilk turunda sadece yüzde 8,5 oy aldığı Defne'ye tekrar geldi.

Hastanenin açılışını yaptı.







Bu sefer de "Bu hastane bitmedi hasta kabul etmezler" diyenler oldu.

Bu fotoğraflar önceki gün medyaya düştü. Gördüğünüz gibi hastaneye ilgi yoğun.

Hastaların ağırlıklı olarak, dahiliye, çocuk sağlığı, kadın doğum ve ortopedi bölümlerine başvurdukları görüldü.

Normal bir eve taşındığınızda bile bazı eksiklikler olur. Hele yeni bir eve geçiyorsanız yerleşmek zaman alır.

İnşa sürecinde 28 bini kapalı, 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılan koskoca bir hastaneden bahsediyoruz. Elbette bazı eksikler vardır ve en kısa sürede tamamlanır.

Hastane açıldı mı? Açıldı. Hastanede 256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı görev alıyor.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastaneyi ziyaret etti, hastalarla ilgilendi.

Özetle birileri hâlâ inanmak istemeyebilir ama Defne Hastanesi 60 günde tamamlandı ve şimdi şifa dağıtıyor.

Lafla peynir gemisi yürümez! Boş konuşanları, algıyı gerçekmiş gibi sunanları bir tarafa bırakalım, önümüze bakalım.

İskenderun ve Antakya Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar da devam ediyor. Yakında bu hastanelerden de güzel haberler alacağız.

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CHP'NİN 1 MİLYAR 43,9 MİLYON TL'YE SİSTEM KURAMAMASI

CHP'nin oy sayım sistemi bu pazar çalışacak mı dersiniz?

2018'de sistem çökmüştü. CHP kendi sistemindeki oy sayısını açıklayamadı ve gecenin sonunda Muharrem İnce "Adam kazandı" mesajını paylaşıp, kayıplara karıştı.

Bu son seçimde de CHP merkezi kendi oy verilerini açıklayamadı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu "Öndeyiz, kesin kazanıyoruz" derken, muhabirler oy sayısını sorunca rakamsal bir veri veremediler.

Onursal Adıgüzel istifa ederken sistemde hatanın olmadığını söyledi!

Peki, o zaman Adıgüzel neden istifa etti? Neden seçim gecesi CHP'deki rakamlar açıklanmadı!

2023'te AK Parti 1 milyar 961.3 milyon, CHP 1 milyar 43,9 milyon TL hazine yardımı aldı. CHP bu parayla bile hata yapmayacak bir oy sayım sistem kuramadı.







HER SEÇİMDE BÖYLE

DH-Forum'da biri şöyle yorum yapmış: "Toplasan 100 satırlık kod ile yapacağın basit bir yazılımı bile düzgün çalıştıramıyorsun.

2 aylık yazılımcıya ver sana yapsın.

Onu da bulamıyorsun Hintlilere 100 dolar para gönder kralını yapar. Hangi sandıkta hangi adaya kaç oy çıkmış bunun çetelesini tutacaksın. Senden koskoca E-devlet sistemini komple yap diyen de yok.

Para akış bankacılık sistemi de yapmayacaksın. Ulan birisine para gönderiyorsun 1 saniyede hesabına düşüyor. 2023 yılında böyle sistemler varken, bir sandık çetele programı bile yapamamışlar."

Adam haklı. Daha kötüsü CHP, tutanak takibini gönüllülere bıraktı. Sandıklara yeterli müşahit gönderemedi.

CHP teşkilatının çalışmadığı her seçimde söyleniyor zaten. Bari parayı bastırıp ünlü bir firma dışarıdan 'hack'lenmeyecek bir sistem kurdursalardı, onu da yapmadılar.

Bakalım bu seçimde sadece iki adayın fotoğrafının olduğu oy pusulalarını doğru sayabilecekler mi?

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15 YAŞ YASAĞI!

Fransız Senatosu, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Buna göre, platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek. Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.







Vay be! Böyle kararları genelde otoriter Çin hükümeti alıyordu. Bazı gelişmiş ülkelerde çocukları sosyal medyanın zararlarından koruma amaçlı yasalar çıkarılması trend oldu. Bizde de bu tarz yasalar çıkarılmalı.

Bence çocukların sosyal medyada gördüğü zarar tahmin edilenin çok üstünde.

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KAÇ YAŞINDA?

Sizce bu güzel TikTok fenomeni kaç yaşında? Ben haberi gördüğümde 20'li yaşlardadır diye düşündüm.

Kıyafetlerini eleştiren bir takipçi Brezilyalı fenomen Julies'e "38 yaşındasın böyle giyinmemelisin" dedi. 38 mi?

38 çok fazla değil mi?







Sıkı durun Julies, kendisini eleştiren takipçisine 48 yaşında olduğunu söyledi.

Julies hem de üç çocuklu bir anneymiş.

Genetik özelliklerinden mi kaynaklanıyor, yoksa makyajdan mı ya da kendine iyi mi bakıyor bilemeyeceğim artık. Julies gerçekten zamanı durdurmuş.

Aslında insanoğlunun yaşam süresi uzuyor. Gelişen sağlık teknolojisi, spor ve diyet vs. bazıları kendine iyi bakıyor.

Bazıları da parasızlıktan, kötü yaşam koşullarından, dertten, kederden erken çöküyor.