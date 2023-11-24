Oscar ödülü yıldız Susan Sarandon, New York'ta Filistin'e destek yürüyüşünde yaptığı konuşma sonrası, menajerlik ajansı United Talent Agency (UTA), 77 yaşındaki yıldızla yollarını ayırdı.







Bu şu anlama geliyor; Hollywood'un en büyük ve en prestijli menajerlik şirketlerinden biri olan UTA, Sarandon'ı 'kara liste'ye aldı!

Filistinlilere destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılması da rastlantı değil!

Yahudi lobisi Hollywood'da da çok güçlü. Onların 'kara listesi'ne girerseniz sinema ve dizi sektöründen dışlanırsınız!







Medyada, iş dünyasında da çok güçlüler! O kadar güçlüler ki, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a bile zarar ettirdiler!

Musk'ın anti-semitist söylemlerinin olduğu paylaşımların yanında kendi reklamlarının yer aldığı gerekçesiyle Comcast, IBM ve NBC gibi devler Twitter'daki reklamlarını geri çekti.

Musk, her ne kadar Twitter'da Yahudilere yönelik belirli terimlerin kullanılmasını yasaklasa da yaranamadı.







CEZAYI KESİYORLAR!

Musk'ın uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklaması bile İsrail'i çok kızdırmıştı.

Musk, reklam vermeyi keserek şirketini zarara uğratan büyük reklam verenleri özgür iradeye zulüm yapmakla suçlasa da Twitter'daki en büyük 100 reklam vereninden 37'si yılın ilk çeyreğinde reklam harcaması yapmadı. 24 tanesi ise harcamalarını yüzde 80 oranında kıstı.







Görüyorsunuz; İsrail politikalarına karşı tez sunan en küçük adımında bile 242,1 milyar serveti olan Musk'a cezayı kesiyorlar!

Sonra da demokrasiden, fikir özgürlüğünden bahsediyorlar!

Filistin'e destek verdikleri için Celtic taraftarının bile kombinelerini iptal ettiren... Ortalama bir oyuncu Melissa Barrera'yı filmden kovduran... Oscar'lı Sarandon'ı işsiz bırakmaya çalışan... Futbol efsanesi Karim Benzema'yı 'terörist' ilan eden... İsrail karşıtı en küçük hamleyi bile ezen, sistematik, kusursuz çalışan bir İsrail lobisi var.

Bu öyle bir lobi ki, dokunan yanıyor!

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GÜRÜLTÜ KATLİAMI!

Ankara'daki gürültü tartışmasında üst komşusunun dairesini pompalı tüfekle basan 72 yaşındaki bir şahıs, 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü.

Saldırıda aileden kurtulan tek kişi dört yaşındaki otizmli çocuk oldu.

Ne büyük bir trajedi!







Bu olaydan çıkarılacak mesaj;

"Ev alma, komşu al" mı olmalı bilemiyorum ama gürültünün sanıldığı kadar basit bir sorun olmadığını da belirtmek isterim.

Elbette gürültü bu katliamı için bir gerekçe olamaz. Ancak gürültü öyle illet bir şey ki, zamanla insan hayatını zindana çevirebiliyor.

Kafayı gürültüye takınca en küçük sese bile tahammülü kalmıyor insanın!

Türkiye'deki birçok eski binada ses yalıtımı yok.

Oysa ses yalıtımı yapmak hem ucuz hem kolay.

Ama bizim açgözlü bazı müteahhitler, daha çok kazanmak için ses, ısı yalıtımı vs. hiç yapmamışlar.

Ülkedeki mutsuzluk kaynaklarından biri de ses yalıtımı olmayan binalar!

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SAHİBİNE BUNU YAPAN...

Makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Cansu Yeğin diye bir fenomen varmış. Sekiz yıldır birlikte olduğu köpeği tarafından saldırıya uğramış.

Yüzü gözü yara içinde fotoğrafını paylaşan Yeğin, Boss adlı Cane Corso cinsi koruma köpeğini başkasına sahiplendirmek istediğini de söylemiş.

Köpeğini niye başkasına veriyor? Başkasına da saldırsın diye mi?

Eğer sekiz yıldır bakılan bir köpek sahibine bunu yapıyorsa dışarda tanımadığı insanlara neler yapar?

Sahiplerine bile saldıran, hatta öldüren Pitt Bull, Cane Corso gibi tehlikeli köpekleri dışarıda hâlâ ağızlıksız, tasmasız dolaştıranlar var!

Köpek saldırınca da "Ay daha önce hiç böyle yapmamıştı" diyorlar!

Ağızlıksız dolaştırmanın para cezası var ama uygulayan yok!

Bu tip saldırgan köpeklerin üretimi ve satılması yasak ama üretim yapıp, satan çiftlikler var!

Özetle yasa var ama uygulayan yok!

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SİSTEM ZORBA ÖĞRENCİYİ KORUYOR!

Kocaeli'de 9. sınıfa giden bir kız öğrenci, 'Saçın çok güzelmiş' diyen başka bir öğrenci tarafından darp edildi.

Olayın kamera kaydını izleyenler arasında "Bir kız çocuğu bunu nasıl yapar" diye hayret edenler var!

Daha neler var, neler! İki öğretmen arkadaşım var. Onlardan duyuyorum; okul idaresi ve öğretmenlerin yetkileri azaltıldığı için bu tür kavga ve darp olayları çok yaşanıyor.







Haberlerde izliyorsunuz zaten; doktorlardan sonra öğretmenleri de dövmek moda oldu! Bazen veliler okul basıp öğretmen dövebiliyor.

Amacı okumak olmayan zorba çocukları koruyan, okuldan atılmasını engelleyen bir sistem var!

Aslında böyle sorunlu çocuklar kazanılamıyorsa, bir mesleğe yönlendirilmeleri onlar için daha hayırlı olur.

Benim okuduğum lisede haylaz, zorba bir öğrenci vardı. Müdür verdi tasdiknameyi, çocuk araba tamircisi oldu. Şimdi oto galerisi var, üniversiteyi bitiren arkadaşlarından daha çok kazanıyor!

Eski eğitim sistemi daha iyiydi.

Her yeni gelen Milli Eğitim Bakanı eğitim sistemini, müfredatı değiştire değiştire bu hale geldik zaten!

Birisi de değiştirmesin yahu!

Asıl konumuza dönelim; zorba öğrenciler sınıfın huzurunu bozup, ders çalışılmasına da engel oluyorlar.

Bu durumdan en zararlı çıkan ders çalışmak isteyen öğrenciler oluyor.

Ve olan zorba öğrencilerin yaptıkları karşısında sabrı taşan öğretmenlere oluyor!

Elbette dayağı savunmuyorum ama öğretmenler de insan!

Derste öğretmeninin yakasına yapışan, küfür eden, okul çıkışı döven, sınıfta sigara içen, haraç toplayan vs. öğrenciler var!

Bu arıza çocuklar ciddi yaptırımla karşılaşmadıkları sürece okullardaki zorbalık devam eder! Ve böylece eğitimin kalitesi de düşer!

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Altyazı

"Senin yüreğin iyilik dolu Olcay, bu dünyada acı çekmeden yaşaman imkansız." (Hanım)