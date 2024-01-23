Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Davos'ta yaptığı konuşmada gizemli bir hastalık olarak tanımladığı 'Hastalık X'in koronavirüsü salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini açıkladı.

Ghebreyesus, 'Hastalık X'in 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini söyledi.

Bazılarınızın "Yine başladılar!" dediğinizi duyar gibiyim.

Aslında 'X Hastalığı' henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel bir salgın riskini temsil ediyor. Yani henüz ortada Kovid'den daha tehlikeli bir virüs salgını yok.

Ancak koronavirüs salgınında önlem almaktan geç kalan Ghebreyesus, bu kez henüz var olmayan bir virüs salgını için işi sağlama alıyor.

Ve şöyle diyor: "Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz."







Yani Ghebreyesus, Kovid-19'a hazırlıksız yakalandık ve hayatlarını kaybedenlerin sayısı 7 milyona yaklaştı, bari bundan sonraki salgına hazırlıklı olalım demeye getiriyor. Bu da doğru bir yaklaşım.



GÜNDE 10 BİN!

Ne yazık ki, aşıları olduk, vaka sayısı düştü, kapanma sona erdi yaklaşımıyla salgın bitmiyor!

Henüz Kovid 19'u bile yenemedik. Dünyada Aralık ayında Kovid'e bağlı yaklaşık 10 bin ölüm rapor edildi. Yaklaşık 50 ülkede Kovid-19 vakası sayısı yüzde 42 arttı.

Dünyada ülkeler arası ulaşım ışık hızıyla artmışken... Yüz milyonlarca insan her gün sürekli ülkeler arası yer değiştiriyorken... Afrika'nın ya da Asya'nın ortasında bir köyde çıkacak yeni bir virüsün salgına dönüşme ihtimali yüksek!

Özetle yeni salgınlara hazır olmak gerekiyor. Bu noktada yerli aşı geliştirme teknolojilerine ağırlık vermek en önemli adım olabilir!

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SAİIPSİZ KÖPEKLERDEN BELEDİYELER SORUMLU

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve otopark boşluğuna düşerek bileğini kıran 75 yaşındaki avukat Mehmet Ali Başkan, yaşadığı iş kaybı nedeniyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan, "Bizim yasalarımız yeterli gibi görülüyor ama yasal uygulama yapılamıyor. Yaşadığım iş kaybı nedeniyle belediye hakkında şikâyette bulundum" dedi.







Başkan'ın dediği gibi yasalar var ama uygulayan yok!

Ne yazık ki, birçok belediye hayvan lobisinden korkuyor. Çözüm olarak da genelde topladıkları köpekleri komşu il ya da ilçelere bırakmayı görüyorlar.

Hükümet daha önce her ilçe belediyesine modern köpek barınakları açması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Ne yazık ki, barınak açan belediye sayısı da az.

Avukat Başkan'ın açacağı davadan çıkacak karar muhtemelen emsal olacak.

Belediyeler sorumluluğun kendilerinde olduğunu bilerek hareket etmeliler.

İleride bu tür davalarla daha çok karşılaşabilirler!

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KİRAYI ELDEN ALANLAR YANDI!

Vergi kaçaklarının önüne geçilebilmesi için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldığını açıkladı.

Kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut tespit edilmiş.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu konutların sahiplerinin çoğu vergi ödememek için kirayı elden alıyorlar.







Geç alınmış doğru bir hamleyle karşı karşıyayız.

Şimdi akla ilk şu soru geliyor; kira geliri beyan etmeyen ev sahipleri neden daha önce tespit edilmedi?

Umarım Şimşek'in vergi adaletsizliği konusunda yaptığı hamlelerin devamı gelir.

Ne yazık ki, vergi ödemeyenin karlı çıktığı bir ülkede yaşıyoruz.

Vergisini düzenli ödeyen ödüllendirilmeli, ödemeyen de cezalandırılmalı!

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YASALAR UYGULANIRSA...

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza kesildi.

Yasaya göre 100 metreye kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunduğu halde yayaların, karşı tarafa geçmek için taşıt yolunu kullanmasının cezası 690 TL.







Polis bu kurala uymayan 11 yayaya toplamda 7 bin 590 lira ceza kesti. Bu cezayı yiyenler muhtemelen böyle bir kural olduğunu bilmediklerini ya da uygulanmadığını öne sürerek isyan etmiştir.

Başkaları da geçiyor ben geçince niye ceza yiyorum diyenler de olmuştur!

Polis arada yayalara da ceza kesip kuralları hatırlatıyor. Oysa bu denetimler sürekli yapılsa, kurallara uyma konusunda yayaların da refleksleri gelişir. Yaya kırmızı ışıkta geçince mutlaka ceza yiyeceğini bilse geçmez!

Ülkemizdeki kuralsızlığının ana nedeni yasaların uygulanmaması.

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RAKİP YÖNETİCİYİ TRANSFER ETMEK

Alex Ferguson emekli olduğundan beri kötü gidişattan kurtulamayan Manchester United, çareyi ezeli rakibi Manchester City'den yöneticisi Omar Berrada'yı transfer etmekte buldu. Artık United'ın yeni CEO'su Berrada. Bu ezber bozan çok radikal bir hamle. Fenerbahçe'nin, Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile çalışmaya başlaması gibi bir şey.







2011 yılından beri City'de çalışan daha önce de Barcelona'da sekiz yıl yöneticilik yapan Berrada sponsorluklardan, futbolcu transferlerine kadar birçok alanda büyük bir deneyime sahip.

City'nin başarısındaki görünmeyen kilit isimlerden biri.

Futbolda genelde futbolcu ve teknik direktör transferleriyle başarı elde edilmeye çalışır. Oysa bu kararları alacak yöneticilerin tecrübe ve vizyonu daha önemli.

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Altyazı

"Bir gün aynaya bakıp da kaybeden birinin yüzünü görene kadar kendimin hep kazanan olduğunu sanırdım. Hayatımın en güzel yıllarında sevdiğim insan yanımda değildi." (Ashes of Time)



