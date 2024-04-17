'İnci Taneleri' dizisi ile ekranlara dönen 56 yaşındaki Yılmaz Erdoğan ve 31 yaşındaki fenomen Cansu Taşkın arasında bir ilişki olduğuna dair yapılan paylaşımlar gündemden düşmüyor.

Taşkın ve aynı anne ama farklı babadan olma kardeşi Elif Vurgun'un geçtiğimiz ağustos ayında misafir olarak gittikleri Erdoğan'a ait çiftlik evinde çektikleri bir video internete düşünce ortalık karıştı.

Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikilinin, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerinin Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydedildiği iddia ediliyor.







Ancak görüntülerde videoyu çeken üçüncü şahsın sesi duyuluyor. Yani Erdoğan'ın videoya çekildiğinin farkında olması gerekiyor.

Tabii bu videonun Erdoğan'dan izin alınmadan sosyal medyada yayımlanması suç!

Ünlü yönetmen de suç duyurusunda bulundu zaten.

Eminim kız kardeşler "Videoyu biz yaymadık, birileri ele geçirdi" falan diyeceklerdir.

Kız kardeşler daha önce de Yılmaz Erdoğan'la evinde çektikleri samimi bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Ve o fotoğraftan sonra Taşkın ile Erdoğan arasında bir ilişki olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Görüntülerin farklı zamanlarda internete düşmesi Erdoğan'a kumpas kurulduğu iddiasını güçlendiriyor.

Taşkın ve kardeşi Erdoğan ile pazarlık yapmaya çalışmış olabilir.

Yılmaz Erdoğan suç duyurusunda bulunmasa olay bu kadar büyümeyecekti!









TOPLUM BUNA HAZIR MI?

Suç duyurusunda bulunulması henüz internete düşmemiş başka videoların olduğu iddialarını akla getiriyor!

Yoksa 'Ali Kırca çökertme' videosu gibi bir video mu geliyor?

Erdoğan bekar, özgür bir insan ama toplum yeni bir marjinal 'çökertme' videosuna hazır olmayabilir!

Kırca'nın videosunda yaşanan şok uzun süre atlatılamamıştı!

Öte yandan Erdoğan'ın ünlü bir sanatçı ve tartışılıyor olması asıl suçu gölgeliyor.

Bir insanın eşiyle öpüşürken bile olsa samimi görüntülerinin videoya kaydedip sonra da internette izinsiz paylaşılması suç.

Bazı insanlar izinsiz video paylaşmanın suç olduğunu bile bilmiyor!

Umarım bu olay izinsiz görüntü paylaşımı konusunda farkındalık yaratır.

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'DEĞİŞİM' DERKEN!

Yerel seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlık sorunlarını halledip dış görünüşünde de değişime gittiği konuşuluyor.

Önce ses tellerinden ameliyat olan Özel, gözlerinden ameliyat olup uzun zamandır kullandığı gözlüklerine de veda etti.

Ve en son Özel saçlarını boyattı. Özel'in ayrıca yüzüne de bazı estetik işlemler yaptırdığı iddia ediliyor.







Aslında eski ve yeni fotoğrafları yan yana koyunca Özel'in yaşadığı değişim daha net ortaya çıkıyor.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devraldığında da daha genç ve dinamik gözükmek için harekete geçebilirdi ama bunu yapmadı.

Birçokları onu emanetçi başkan olarak gördü.

Ama yerel seçimler partisinin İstanbul ve Ankara haricinde ülke genelinde de elde ettiği başarıdan sonra Özel'in özgüveni artmışa benziyor.

Özel'in dış görünüşündeki değişim 2028 Seçimi'nde kendisini doğal Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünün bir göstergesi olabilir.

Özel, "CHP'de değişim zamanı derken" önce kendini değiştirmiş gibi gözüküyor.

Elbette dış görünüş önemli ama asıl değişim kafada olmalı!

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GÜNEŞLE ÇOCUK BESLEMEK

Rusya'da yazdığı yaşam tarzı blog yazılarıyla ünlenen 43 yaşındaki fenomen Maxim Lyutyi, bir aylık bebeğini gerekli gıda yerine yalnızca 'güneş ışığı' ile besleyerek ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

Bebek zatürre ve aşırı zayıflıktan hayatını kaybetmişti.

Çıkarıldığı mahkemede, oğlu Kosmos'un Süpermen gibi olmasını istediğini söyleyen Lyutyi'nin 'kasıtlı olarak ağır bedensel zarar verme' suçundan sekiz yıldan fazla hapsi isteniyor.







Gerekli gıdalar denilen de anne sütü sadece!

Ne zır deli insanlar var bu hayatta!

Ve bu manyak adam 'yaşam koçu' olarak başkalarına tavsiyelerde bulunarak para kazanıyor iyi mi?

Genelleme yapmayı sevmem ama 'yaşam koçluğu' bir baltaya sap olamamış boş beleş insanların etiketi oldu!

İşsiz güçsüz birçok insan marjinal imaj çizip, liderlik kitaplarından ezberledikleri birkaç sözle 'keriz silkeliyorlar'.

Ve bu insanlara inananlar çok fazla. Bu absürt durumun komedi filmi de yapıldı zaten.

Ayrıca vegan diyetin de fazla abartıldığını düşünüyorum. İnsanların ne yiyeceklerini hayat memat meselesi yapmaları garip bir durum!

Kendine yetecek, günlük enerjini karşılayacak kadar ye, iç, geç kardeşim!

Güneş ışığıyla bebek mi beslenir? Çiçek, ağaç mı bu?

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YAŞAYAN EFSANE

Clint Eastwood Kaliforniya'da bir etkinlikte görüntülendi. Haberlerde "Ünlü aktör ve yönetmenin zayıflamış hali sevenlerini endişelendirdi" yazıyordu.

Niye endişeleniyorlar anlamış değilim. Eastwood 93 yaşında. 200 yaşına kadar yaşamasını bekleyenler mi var?







O yaşta o zayıflık normal. Eastwood yaşına göre de epey dinamik, hâlâ filmler çekiyor.

Yönetmen olarak kariyerinin son döneminde Oscar ödülleri de kazandı. Şu sıralar çektiği 'Juror 2' filminin kariyerinin son filmi olacağı konuşuluyor ama Eastwood son nefesine kadar sinemaya devam edecek gibi gözüküyor. Sürekli üreten ve hayata anlam katan filmler çeken Eastwood'la ilgili ne kadar övgüyle bahsetsek az.

Tam bir efsane.

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Altyazı

"Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, asla gerçek bir adam olamaz" (Baba)



