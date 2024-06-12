Dün Sabah gazetesinde özel liselerin yıllığı 1 milyon TL'yi geçti haberi vardı.

Bir de bunun yemek, kırtasiye ve servis masrafı var.

Koç Lisesi 448 bin lira olan fiyatına 2.3 kat zam yaparak 1 milyon 50 bin TL'ye çıkardı.

Robert Kolej ise 1 milyon 48 bin TL oldu.

Hadi bu kolejler sınavda yüksek puan alınarak girilen elit okullar.

750 bin-900 bin TL aralığında olan yabancı kolejler de var.

Özel okulların çoğu ise yıllık 300 bin-600 bin TL aralığında ücret alıyor.

Velilerin bütçelerinden kısıp, büyük fedakârlık yapıp gönderdikleri özel okulların çoğunda ise öğretmenler asgari ücret alıyor!

Özel okul öğretmenleri ortalama 17 bin – 25 bin TL maaş alıyor.

Özel okullarda çalışan 163 bin 975 öğretmenin çoğu düşük maaş ve uzun çalışma saatlerine isyan ediyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel okul öğretmenlerinin ücretlerinin artması için yürüyüşler düzenliyor.

Özel okullardaki öğretmen sömürüsü yıllardır tartışılan bir konu!

Milli Eğitim okullarındaki öğretmenler hem maaş hem de çalışma saatleri açısından daha avantajlı.









İŞİNDE MUTLU OLAN...

İşinde mutlu olan daha verimli çalışır!

Geçim sıkıntısına düşmüş, mutsuz öğretmenin ise verimi düşer.

Çoğu özel okul ismini satıyor. Bazı aileler hiç olmazsa çocuğum durumu iyi olan ailelerin çocuklarıyla okusun istiyor.

Oysa eğitimde başarıyı okulun fiziksel şartları ya da öğrenci profili değil, öğretmen kalitesi ve öğrenci motivasyonu belirler.

İşinde mutlu, hayat standartları iyi olan öğretmenler en azından işine daha iyi yoğunlaşır.

Çalışkan, disiplinli bir öğrenci, idealist, özverili öğretmene düşerse daha iyi eğitim alır ve hayatı değişir!

Kısacası önce okulu değil, doğru öğretmeni bulmak gerekiyor!

Özel okula kayıt yaptıranların müdüre ilk sorması gereken soru; "Öğretmenlerinize ne kadar maaş veriyorsunuz?" olmalı!

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İBRET OLSUN, TUTUKLAYIN BUNLARI!

İstanbul'da siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" dedi, iyi mi?

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü, çaresiz kalarak aracın yan kapısını açtı ve içerde bulunan hastayı motosikletli iki kişiye gösterdi.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

Ne yazık ki, 85 milyon nüfuslu ülkemizde içinde hasta olmasa bile bir hastaya yetişeceğini bile düşünemeyecek kadar düşük IQ'lu magandalar da var!

Kafalarında kask bile yok ama hesap soruyorlar!







Ambulans şoförü neden bu magandalara kapı açıp ispat etme çabasına giriyor ki?

İşte cahil özgüveni böyle bir şey!

Bu özgüven, biraz da bazı ünlü veya zenginlerin uçağa ya da bir yere yetişmek için ambulansları amacı dışında kullandığı anlaşılınca ortaya çıktı.

Ama birkaç istisnai durum ambulanslara güvenmemeyi gelenek haline getirmemeli!

Ambulansa yol vermeme haberlerini çok okumaya başladık!

Ya hasta hastaneye yetiştirilemediği için hayatını kaybetseydi?

Ambulansa yol vermemek para cezasıyla geçiştirilecek bir suç değil!

Bu suça karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava bile açılır!

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SAĞLIKLA YAŞADILAR, ERKEN VEFAT ETTİLER!

Aralıklı orucu dünyaya tanıtan, sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştığı TV programları çok izlenen doktor Michael Mosley, 67 yaşında doğal yollardan öldü.

Yine aralıklı oruç ve beslenme önerileriyle bilinen Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu da geçtiğimiz günlerde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bizim akrabalarda şeker hastası, günde bir paket sigara içen, yemeye içmeye düşkün gamsız bir dedemiz 80'ini devirdi!







Eminim sizin de sağlıksız uzun yaşayan bir yakınınız vardır.

Her gün spor yapıp uzun yaşayan da var... Sağlıklı beslenmeyle kafayı bozup 50'sinde kalp krizinden giden de var.

Kimin ne kadar yaşayacağı belli olmuyor!

Olay genetik miras ve stresle alakalı galiba.

Gamsız olacaksın bu hayatta. Öfkelenmek, sürekli bir şeylere kafayı takmak, gergin olmak yerine gülüp geçeceksin.

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HAZIRLIK MAÇLARINI HEBA ETTİ

Polonya'ya da yenildik! İyi tarafından bakalım; Samet'in hazırlık maçında hata yapması Montella'yı Samet ısrarından vazgeçirir inşallah.

Son üç ayda oynadığımız hazırlık maçlarında iki gol atabildik. Biri de penaltıdan!







Dünkü maç ilk 11'e önce Arda Güler'in isminin yazılacağını bir kez daha gösterdi.

Kadronda 'yerli Messi' Arda varsa oynatmak zorundasın!

Montella hazırlık maçlarını oynamayacağı belli oyuncularla sürekli yapboz takımlar kurarak heba etti!

11 ile tam kadro hazırlık maçı yapmadan turnuvaya katılacağız!

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KEKLİK, SÜLÜN AVI YASAKLANSIN

Sivas'ta vücuduna kene yapışan 36 yaşında bir kadın daha can verdi.

Bu şehirde son beş günde kene kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı. 35 kişinin de tedavisi sürüyor! Sıcaklıkların artmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor.

Ülkemizde ortalama yılda bin ila 1200 (KKKA) vakası oluyor. Genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar bu küçük canavarların kurbanı oluyor!







Yaz sıcağında kıyafet önlemi almak zor. Kene yapışınca kendimizin çıkarmamamız ve hastaneye gitmemiz gerektiğini birçok insan biliyor. Ama 5mm-1.2 cm arası boyu olan keneleri fark etmek zor!

"Bu ne böyle" deyip çektiniz mi, geçmiş olsun!

Kene ile mücadelede ilaçlama da kesin çözüm değil. Aslında her kuş ortalama günde yüzlerce kene tüketebiliyor.

Devlet genelde keneleri yesin diye yetiştirilen keklik ve sülünleri doğaya bırakıyor. Sonra da avcılar onları vuruyor! Sivas gibi KKKA vakasının çok yaşandığı illerde başta keklik ve sülün olmak üzere kuş avlamak yasaklanmalı!

Doğanın dengesini bozduğunuzda faturası ağır oluyor!

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Altyazı

"Bazı insanlar 20 yılda diğerlerinin 80 yılda yaşadığından daha çok yaşarlar. Önemli olan zaman değil, kişinin ta kendisidir. En sonunda hepimiz birer hikaye oluruz. Sadece iyi bir hikâye olduğundan emin ol." (Dr Who)



