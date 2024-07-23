Başıboş köpek sorununu çözecek yeni yasanın önceliği sahipsiz köpekleri barındırmak ve kısırlaştırmak.

Uyutma en son seçenek olarak görülüyor ama radikal hayvanseverler toplumda yasanın 'Köpekleri uyutma yasası' olduğuna dair bir algı oluşturdu. Toplumda sanki yasa çıkınca hemen sahipsiz köpekler toplanılıp uyutulacak görüşü hakim.

Bunun en büyük nedeni ise hayvanseverlerin büyük bir lobi gücüne sahip olmaları. Belki de en güçlü sivil toplum örgütü onlar. Çünkü gerçeklik algısından uzaklaşacak derecede hayvanları çok seviyorlar. Ama bu sevgi başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere insanların canına mal oluyor.

Türkiye'nin kuduz riski en yüksek ülkeler listesine girme ayıbını yaşıyoruz!

Son çıkan haberler ise özellikle CHP'nin yasaya karşı direneceğini gösteriyor.

Örneğin CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'dan hükümete tehdit geldi: "Bu yasayı hazırlayanlar tarihi mücadeleye hazır olsunlar.

Bu son uyarımız."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "İdam sehpasına bile götürseniz, bu teklif yasalaşırsa ben Bolu Belediye Başkanı olarak bunu uygulayamam" dedi.









İSYAN TEHDİDİ!

Fox TV Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın @RTErdogan. Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık!

Sizin de bilginize @EmineErdogan" gibi tehdit vari paylaşım yaptı.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Ayşen Değirmen "Bu yasayı çıkarmanın bir karşılığının olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bu ülkenin başına bela edilmemesi gerekenler, hayvanseverlerdir. Bu insanlar bunun intikamını sizden alacak. Bir iç savaş zaten çıkacak ve sizler darbeciler gibi yargılanacaksınız" dedi!

Dünya tarihinde görülmemiş bir ayaklanma! İç savaş tehdidi! Bunlar nasıl söylemler! Hem başıboş köpeklerin insanları öldürmesini sessizce izliyorlar, "Mama verseydin yapmazdı" gibi akıl dışı açıklamalar yapıyorlar, hem de sorunu çözmek isteyenleri ayaklanma çıkartmakla tehdit ediyorlar!

Bu nasıl bir cüret?

Başıboş köpeklerin parçalayarak öldürdüğü insanlar dışında köpeklerin neden olduğu trafik kazalarında ölenler de var. 2018 ile 2023 yılları arasında 3 bin 476 trafik kazası sokak köpekleri sebebiyle meydana geldi. Bu kazalarda 67 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 200'den fazla kişi de yaralandı!

Afrika'daki kabilelerde, fakir Hindistan mahallelerinde yaşanan kuduz vakaları Türkiye'de yaşanıyor artık!

Kuduzdan insanlar öldü!

Radikal hayvanseverlerin ayaklanma tehditlerine birçok CHP'li yöneticinin destek vermesi akıl alır gibi değil.

Oysa yapılan araştırmalar toplumun genelinde başıboş köpek sorununun çözülmesi yönünde büyük bir istek var.

Buna rağmen CHP, halkı karşısına alacak derecede radikal hayvanseverleri destekliyor. Yetmiyor bazı yöneticiler isyan çıkarmakla tehdit ediyor!

Gösteri, protesto düzenlenebilecek ana büyük problemlerde sessiz kalan CHP yönetimi şimdi çocukların ölümüne neden olan başıboş köpekler için sokağa çıkacak, iyi mi?

Daha önce de yazdığım gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de muhalefetsizlik!

Halka rağmen, halka karşı muhalefet yapmak bu olsa gerek!

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EV KİRASI GİBİ OTOPARK ÜCRETİ

Ünlü oyuncu Zafer Algöz de İSPARK fiyatlarına isyan etti:

"Aylık otopark ücretleri 5 bin TL'yi geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!"

Sokakta yol kenarına bir saat araba park etmek bile 70 TL. 24 saat park bedeli ise 270 TL. İSPARK'ın kurulma amacı sokakta değnekçilerin yerine daha iyi hizmet sunup elde edilen gelirle yeni açık, kapalı otoparklar yapmaktı!







Ama İstanbul'da yeni açılan otopark sayısı çok düşük kaldı. Bu da yetmezmiş gibi İSPARK bazı kalabalık semtlerde mahalle aralarına kadar girdi.

İnsanlar evinin önüne bile araç park edemez hale geldi. Daha kötüsü İSPARK zam yaptıkça özel otoparklar da zam yapıyor!

İstanbul'da ücretsiz boş park yeri bulmak için insanlar birbiriyle kavga ediyor.

Park yeri için öldürülenler bile oldu!

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Altyazı

"Eğer patates püresi ile sosu karıştırırsan daha sonra ayıramazsın, sonsuza dek. Babanın sigarasından çıkan duman bir daha asla içine dönmez. Geri dönemeyiz. Seçmek, işte bu yüzden zordur." (Mr. Nobody)



