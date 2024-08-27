Titanik gemisinin battığı 1912 yılının 26 Ağustos günü İngiltere'nin Liverpool kentinde doğan John Tinniswood, 112. yaş gününü Guinness Dünya Rekorları sertifikasıyla çektirdiği fotoğrafla kutladı.

Guinness yetkilileri, Tinniswood'dan uzun yaşamanın sırrı hakkında çarpıcı, ilginç tespitler almaya uğraştı ama o "Uzun ya da kısa bir yaşam sürebilirsiniz, bununla ilgili yapacak çok fazla şey yok" demekle yetindi.

Sadece gençken oldukça aktif olduğunu ve bolca yürüyüş yaptığını belirten Tinniswood, başkalarından çok da farklı olmadığında ısrar etti.









Huzurevinde yaşayan Tinniswood'a belki yeme içmesine dikkat ediyordur diye ne yediği soruldu, o da "Herkes gibi ben de ne yemek çıkarsa onu yiyorum, özel bir diyetim yok. Niye bu kadar yaşadım, hiçbir fikrim yok. Özel bir sır falan bilmiyorum. Bence farklı birisi değilim" dedi, iyi mi?

Haberi okurken sesli güldüm.

Tinniswood amcam ne verirlerse onu yiyorum, spor falan da yapmıyorum diyerek milyarlarca dolar ekonomiye sahip sağlıklı yaşam, diyet, spor, yaşam koçluğu vs. bütün bu sektörlerin uygulamalarını, reçete ve diyetlerini çöpe atmış!

Her sabah koşu, pilates, yoga yapan, maydanoz, çimen suyu falan içen, sürekli ot-sebze yiyen, akşam yediden sonra ağzına bir lokma koymayanlar şimdi şokta!

Şaka bir yana elbette sağlıklı beslenmek, spor yapmak faydalı ama bu hayatın bir garantisi ya da uzun yaşamanın kesin bir formülü yok!

Sağlıklı ve uzun yaşamayı takıntı haline getirmemek gerek. Aksine takıntı yapmak stresi, kaygıyı beraberinde getiriyor. Bakın Tinniswood amcaya pamuk gibi bir adam. Kafası rahat, ne verirlerse onu yemiş. Neden, nasıl uzun yaşadığını da bilmiyor...

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DAĞ FARE DOĞURDU!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklamları analiz etti.

Ve sonuç olarak geçen yıl 5, bu yılın ilk yarısında da 11 'influencer'a toplam 6 milyon 388 bin lira para cezası kesti.

Bence sayı çok az! Koca ülkede son iki yılda gizli reklam yaptığı tespit edilen sadece 16 influencer mı var?

Influencer'lar için denetimler başladı diye onlarca haber yapılmıştı! Ya haberler etkili oldu 'influencer'lar önlem aldı ya da gizli reklamı iyi gizlediler!

Dağ fare doğurdu resmen!







Gizli reklamı tespit etmek için bu kadar çok mesai harcamak yerine fiş, fatura kesmeyen, parayı elden alan ve kazandığının çok altında vergi ödeyenlere yoğunlaşılsa daha iyi olmaz mı?

Örneğin özel muayene sahibi doktorlar, avukatlar, bakkallar, oto tamirciler, ustalar, emlakçılar, valeler, manavlar, diş hekimleri, taksiciler, berberler, kuaförler, galericiler sıkı denetimden geçmeli.

Yukarıda saydığım meslekler için elbette vergisini hakkıyla ödeyenler de vardır ama bordrolu çalışanlar ve bazı kurumsal şirketler hariç vergisini hakkıyla ödeyen yok gibi bir şey.

Oysa kayıt dışı ekonomi vergilendirilse KDV, ÖTV, damga, harç gibi dolaylı vergiler azalır.

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HAKEM HATALARI DEVAM EDİYOR

Farklı galibiyetlerde hakem hataları pek tartışılmıyor ama Rizespor-Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin verilmeyen bir penaltısı var.

Hadi hakem Turgut Doman görmedi, VAR nasıl es geçti?

Doman tam bir eyyamcı hakem. Normalde maçı 6-7 dakika uzatmalıydı ama maç farka gidince, uzatmadı!

Ya Doman'ın daha ilk faulünde Fred'e sarı kart göstermesine ne demeli?

Torreira'nın daha sert faullerini görmezden gelip Fred'e karşı haksız kart gösterilmesi ileride ortalığı karıştırır!

Futbolda adaleti sağlamak bu kadar mı zor?

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KALECİ TARTIŞMASI

Sosyal medyada Fenerbahçe'den beş gol yiyen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın şike yaptığı ima edildi.

Evet, Akkan hatalı goller yedi ama Galatasaraylıların 'heykeli dikilsin' dedikleri Muslera, Young Boys karşısında daha kolay pozisyonlarda goller yemişti.







Çok iyi kaleci de olsan gününde değilsen hatalı goller yersin.

Akkan, Galatasaray'a karşı son 10 maçta 29 gol, Fenerbahçe'ye karşı da yine son 10 maçta 28 gol yemiş.

Demek ki, başarılı bir kaleci değil.