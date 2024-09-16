Avustralya hükümeti, sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını açıkladı.

Hükümet sosyal medya şirketlerinin yalan bilgi ve haberlerin yayılmasına izin verdiklerini söylüyor.

Yasa geçerse hükümet, sosyal medya platformlarından kayıtlarını saklamalarını ve teslim etmelerini isteme yetkisi kazanacak. Ayrıca yalan bilginin yayılması daha çabuk önlenecek.

Eğer dijital platformlar, yalan haber ya da bilginin yayılmasını önleyemezlerse ya da yeni yasanın maddelerine uymazlarsa küresel cirolarının yüzde 5'ine kadar cezalara tabi tutulacaklar!

Sosyal medya şirketlerinin milyarlarca dolar ciroları göz önüne alındığında yüzde 5 ceza çok büyük para demek!

Sosyal medya şirketleri ise bu yasa tasarısının fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu açıkladı.







Hatta X'in patronu Elon Musk, Avustralya hükümetine "Faşistler" diyerek sert tepki gösterdi.

Avustralya Temsilciler Meclisi üyesi Stephen Jones da Musk'a şöyle yanıt verdi:

"Avustralya halkını sahtekârlar ve suçlulardan korumak için yasa yapma hakkını kullanıyoruz.

Elon Musk'ın ya da herhangi birinin ifade özgürlüğü namına sosyal medya platformlarında her yıl Avustralyalıların milyarlarca dolarını çalan dolandırıcılık amaçlı içeriklerin yayınlanmasında sorun olmadığını düşündüğüne inanamıyorum." Bu platformlarda 'deepfake içerikler, çocuk pornosu, cinayetlerden yapılan canlı yayınlar' gibi içeriklerin de paylaşıldığını belirten Jones, "Özgür ifade, ona göre (Elon Musk) bu mu?" diye sordu.

Helal olsun Stephen Jones'a, meseleyi güzel özetlemiş.

Bu köşede defalarca yazıyorum;

Google gibi arama motorları, X, Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya siteleri Türk halkının paralarını çalmaları için dolandırıcılara ev sahipliği yapıyorlar!







Dolandırıcılar büyük reklam ücretleri ödeyip sosyal medya platformlarında ön plana çıkıp vatandaşları ağlarına düşürüyorlar.

Hükümetler bu sorunlara çözüm aramaya çalıştığında ise sosyal medya devleri "Özgürlükler kısıtlanıyor", "Fikir özgürlüğü ihlal ediliyor" gibi palavralarla sıradan vatandaşları hükümetlerin karşısına geçiriyor!

Ayrıca sosyal medya devleri, arama motorları medyanın reklam gelirine de çökerek haberciliği bitiriyor!

Sosyal medya şirketlerinin ve arama motorlarının çocuk pornosunu, şiddet görüntülerini ve dolandırıcıları engellemeleri çok kolay.

Algoritmalarını değiştirseler, ülkelerin mahkeme kararlarına anında yanıt verseler sorun kalmayacak ama o zaman da takip edilme oranları ve reklam gelirleri düşecek.

Yani fikir özgürlüğü bahane!

Amaçları sadece daha çok para kazanmak!

Fikir özgürlüğüne önem verseler Gazze'de ölen çocukların haberlerini sansürlemezler!

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CENAZE SELFİE'CİLERİ!

Ünlü aktör Cihat Tamer, geçtiğimiz haftalarda kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'i (57) kaybetmişti.

Tamer'in cenazesine katılan usta aktör Zihni Göktay'la selfie çektiren TRT sanatçısı Turhan Öge sosyal medyada gündem olmuştu.

O fotoğrafta olaydan habersiz evlat acısı yaşayan Cihat Tamer de vardı.

Tamer, Posta'ya verdiği röportajda çok konuşulan olayla ilgili şöyle konuştu:







"Bu çok densizce bir hareket. Ne demişler, acı duyuyorsan canlısın, başkasının acısını da duyuyorsan insansın.

Yaşamadan bilemezsin benim yaşadığım o acıyı. Ben o an onun ne yaptığının bile farkında değilim ki, benim dünyam kararmış, nereden bileyim ne çekiyor." Bizim ünlü cenazelerinde acıyı paylaşmak, matem havasını hissetmek gerçekten zor.

Cenazeleri arkadaşla buluşup, gülüp sohbet etme fırsatı görenlere şimdi bir de cenaze selfie'cileri eklendi.

Bir de TikTok'çuların ünlü cenazelerinde canlı yayın açma densizliği var.

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yaşanan TikTok'çu rezilliğini yazmıştım.

Her şeyin başı eğitim! Diyanet İşleri'nin cenaze törenlerinde selfie çekilmemesi ve TikTok'çuların canlı yayın açmaması konusunda bir açıklama yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

En azından cenaze selfie'cileri ve TikTok'çuların yaptıkları normal karşılanmaz, tepki gösterilir.

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NE OLDU DİJİTAL TELİF YASASI'NA?

Sahi bizde de Dijital Telif Yasası ve sosyal medyaya çeki düzen verecek yasalar hazırlanıyordu!

Dezenformasyonla mücadele edilecekti, medyanın hakları savunulacaktı!

Ne oldu bu yasalara?

Biz daha; sosyal medya şirketleri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı diye sevinme aşamasındayız!







Avustralya Hükümeti gibi küresel cirodan yüzde 5 ceza keseceğimizi açıklasak bile yeter!

Onlar senin peşinde koşsun!

İnternette, sosyal medyada çocuklar zehirleniyor, yüzbinlerce insan dolandırılıyor, medyanın reklam geliri çalınıyor ama hala yasanın çıkmasını bekliyoruz!

Bu gidişle ana akım medya diye bir şey kalmayacak ve meydan tamamen ABD merkezli şirketlere kalacak!

Bizimkiler hala sosyal medya şirketlerinin sunumlarıyla uğraşıyorlar. Google bizi ziyaret etti diye seviniyorlar!

Şaka gibiyiz!

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SANDAL DA HAKLI, EV SAHİBİ DE!

Mustafa Sandal'ın Etiler'de yaşadığı 3+1 evin sahibi İrem Argat, 65 bin TL olan kirayı 170 bin TL'ye çıkartmak istedi.

Sandal'ın talebi kabul etmemesi üzerine Argat'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede "Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Sitede aynı özellikteki evlerin kirası 200 ila 220 bin iken, Argat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez." Sözleşmede özel bir madde yoksa, kira zamları genelde TEFE-TÜFE'nın yıllık ortalamasıyla belirleniyor. Kiralarda da genelde yüzde 50-60 arası zam yapılıyor.







Sandal haklı olarak kirasının 65 bin TL'den 170 bin TL'ye çıkmasını kabul etmemiş. Ama oturduğu sitede kira ortalama 200 bin TL!

Sandal da haklı, ev sahibi de! Böyle birçok anlaşmazlık yaşanıyor. Mahkeme süreci de uzun olduğu için kira anlaşmazlıkları yılan hikâyesine dönüşüyor.

Eğer özel bir madde yoksa bir yıllık kira sözleşmesinin bile 10 yıllık ömrü var!

Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmeleriyle ilgili bazı tartışmalı maddeler gözden geçirilmeli!

Ne konut sahibi haksız kira artışı yapabilsin ne de kiracılar ederinden çok düşük kira ödeyerek evlere çöksün!

Kiracı ve konut sahipleri eşit haklara sahip olursa daha çok konut kiraya verilir!

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Altyazı

"Ne kadar iyi olursan ol, cehenneme giden yolların da iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğunu unutmamak lazım." (Kış Uykusu)



