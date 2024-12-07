Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı.

Petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile çıktı. Bu oran Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılıyor.

Nerden nereye... Terör örgütü PKK/KCK'nin yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı'ndan şimdi petrol fışkırıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun çizdiği milli enerji ve maden politikası çerçevesinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atmıştı.

Genelde kamuoyunda Albayrak, Karadeniz'de doğalgazın keşfinde yaptığı başarılı çalışmalarla biliniyor. Ama o dönem Albayrak karada da petrol aramada önemli işlere imza atmıştı.







EFSANELER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:

"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik.

Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık.

Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık.

Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim.

İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.









Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." Ve Albayrak'ın bu öngörüsü başlattığı projeler sayesinde gerçekleşti. Bugün ülkemizde kamu ve özel firmaların günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varile ulaştı.

Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi "Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık." Ve bu daha başlangıç! Gabar gibi başka bölgelerde de yapılan arama çalışmalarıyla petrol üretimimiz daha da artacak.

Enerjide Albayrak'ın döneminde temeli atılan enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma projeleri meyvelerini verdikçe enerji ithalatımız da düşüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çıkan enerji krizi yüzünden bir ara Türkiye'nin enerji ithalatı da 96,5 milyar dolara çıkmıştı.

2023 yılında ise Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 69 milyar 115 milyon dolara düşmüştü.

Günümüzün en büyük sorunu enflasyonu düşürecek en önemli etken de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak olacak!

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OKULLARDA EŞİTLİK VE KARDEŞLİK ARTACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki serbest kıyafet uygulamasını kaldırıldı!

Bu kararı destekleyen de var, karşı çıkan da... Ben bu kararı destekliyorum.

Hatta bana kalsa eskiden olduğu gibi siyah ya da mavi önlük giydirirdim. Bazıları bu kararla çocukların özgürlüğünün elinden alındığını söylüyor.

Bence kıyafetle değil kafada özgür olmak önemli!







Bizim çocukluğumuzda okul kıyafeti sorun değildi. Dar gelirli de zengin çocuğu da ilkokulda aynı önlüğü, ortaokul ve lisede de aynı ceketi, kravatı, pantolonu ve eteği giyerdi. Kimse kimsenin kıyafetini kıskanmazdı.

Okul müdürleri kıyafet ihaleleri ile veliyi kazıklamazdı!

Tek tip kıyafet çocukların güvenliği açısından da önemli. Okul vakti dışarda dolaşanlara "Çocuklar sizin okulda olmanız gerekmiyor muydu?" diye sorulurdu.

Şimdi dışarıda gördüğünüz çocukların okula gidip gitmediği bile anlaşılmıyor!

Günümüzdeki gelir dağılımındaki uçurumu da hesaba katarsak tek tip kıyafet giyildiğinde çocuklar birbirini kıskanmayacak, eşitlik duygusu artacak.

Ayrıca tek tip okul forması aidiyet duygusunu ve disiplini de artırır.

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'BUGÜN EFSANE BİR HAPİSHANE MENÜSÜ YAPACAĞIZ'!

İstanbul Beşiktaş'ta, Efendy isimli restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Ve bu karar sosyal medyada anında şu tarz esprilere konu oldu:

"Evet, arkadaşlar bugün kelepçelerle efsaneeee bir hapishane menüsü yapacağız."

"Masterchef: Kodes".









Kendinizi Somer Şef'in yerine koyduğunuzda duvarcının yaptığı işten neden ben sorumluyum diyebilirsiniz.

İstinat duvarını kim yaptı ise cezayı da o alması gerekmiyor mu?

Ama iddianamede, 'Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri...' yazıyor!

Genelde beş yıl üstü hapis cezalarında suçlu hapse girer.

Tabii daha bunun istinat ve Yargıtay süreci var.

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GERÇEK 'KAYGISIZLAR'!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde oturan 25 yıllık evli Sevda ve Harun Kıv çifti, 14 çocuğu, 2 gelini, 2 torunuyla aynı evde yaşıyor...

Sosyal medyada aileye kızanlar, eleştirenler oldu ama Harun Bey hayatından gayet memnun:

"Evde hiç canımız sıkılmıyor, gırgır şamata..." diyor.







'Kaygısızlar' dizisindeki Memnun Kaygısız vardı ama o bile üç eşinden 36 çocuk yapmıştı!

"Her çocuk rızkıyla gelir" diyeceğim ve "Bu zamanda bir çocuk sahibi olmak bile zor" diyen okurlar olacak.

Haklısınız ama imkânı olup da çocuk yapmak yerine bireysel yaşamın keyfini çıkaranlara da Kıv Ailesi, insanoğlunun DNA'sının üremeye ve yaşatmaya programlı olduğunu hatırlatıyor olsa gerek.

Tabii çocukları hakkıyla, iyi ve mutlu yetiştirmek de önemli.

Öte yandan doğum ortalamasının 1.51'e düştüğü, göçmen ailelerdeki doğum oranlarının daha yüksek olduğu Türkiye'de Sevda-Harun çiftinin, ülkenin demografik yapısına büyük destek sağladıklarını söyleyebiliriz.