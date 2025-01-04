Fransa'da 2018 yılında trafik polislerinin iş gücünün azaltılması için hız denetimleri özel şirketlere devredilmeye başlanmıştı.

Sürücülerin baş belası haline gelen, özel şirketlere ait gizli radar araçları Fransa'nın sekiz bölgesinde aktif olarak kullanılıyordu.

Özel şirket çalışanları tarafından kullanılan bu gizli radar araçlarının ön ve arka camları görünmeyecek şekilde kameralar ile donatılıyordu.

Araçlar Citroen, Peugeot, Volkswagen, Renault gibi birçok farklı modelden oluştuğu, herhangi bir ayırt edici işaret taşımadıkları ve radarlar flaşsız çalıştığı için sürücüler tarafından genelde fark edilmiyorlardı.

Radarın özelleştirilmesi tutunca, kaza oranları azalınca Fransa hükümeti, bu sistemi tüm ülke genelinde kullanmaya karar verdi.

Bunun için yeni ihaleler açıldı. Farklı bölgelerde ihaleleri kazanan özel şirketler araç alımlarına başladı.

Araçların teknik olarak yeniden düzenlenmesi, sürücülerin eğitimi ve lojistik merkezlerin kurulması biraz zaman alacak.

Fransa'da her şehrin bu sisteme dahil edilmesinin ise iki yıl süreceği tahmin ediliyor.

Kesilen cezalara isyan eden sürücüler için ise 'radar-prive.fr' adlı bir site kuruldu.

Bu sitede özel şirketlerin kullandığı radar araçlardan tespit edilenlerin marka, model ve plaka bilgileri yayınlanıyor.

Bu sitenin yasal olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu.

Özel sektörün kamuya göre daha verimli çalıştığını hesaba katarsak Türkiye'de hız sınırını aşan araçları Fransa'daki gibi özel şirketler tespit etse ne olurdu acaba?

Hatırlayın; İstanbul-Maltepe'de bir fahri trafik müfettişi işini yapıyor, her kural hatasına ceza yazıyor diye sürücüler günlerce eylem yapmıştı.

Sonunda kesilen cezalar iptal edildi!

Türkiye'de daha radar levhaları bile kaldırılamadı!

Radar levhası ya da EDS sistemi olmayan yollarda sürücüler canları istediği gibi gaza basıyorlar!

Ve bu yüzden her yıl binlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Ülkemizde radar levhaları kaldırılsa, Fransa'daki gibi özel şirketler radar cezası kesse, hız limitlerinin aşılması ve trafik kazaları büyük oranda azalır ama kesilecek yüzbinlerce radar cezası yüzünden de ortalık karışır!

***



'BİR GÜN GİTSEN BİLE HATIRAN YETER'

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bu o kadar büyük bir kayıp ki, çok az sanatçının ölüm haberlerinde yaşanan bir olay gerçekleşti:

Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastanenin önüne akın etti.

Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla özdeşleşmiş klasik minibüsler, sanatçıya kendini benzetmeye çalışan hayranlar vs. hastanenin önünde sanki Gülhane Parkı'nda Ferdi Tayfur konseri veriliyormuş gibi bir atmosfer vardı.

Sık sık "Ferdi Baba" sloganları atan sevenleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bugün de son dönemin en büyük katılımlı ünlü cenazelerinden birine şahit olabiliriz.

Ferdi Tayfur anlatmakla bitmez!

Yeşilçam'ın en çok kapalı gişe oynayan arabesk filmleri onunkilerdi.

Kaçak basılanlar da hesaba katılırsa albümleri satış rekorları kırdı.

Halk konserleri miting alanları gibi kalabalık olurdu.

Pop müzik patlamasının yaşandığı 90'larda arabesk müzik gözden düşmüşken 1992 yılında 'Prangalar' diye öyle güçlü bir albüm çıkardı ki, arabesk müzik tekrar yükselişe geçti!

Medyada gündem olmayı sevmezdi. Şarkılarını telif hakkı olmadan yayımlanmasını vasiyet edecek kadar hayranlarını severdi.

'Hatıran Yeter', 'Günaha Girme', 'Çiçekler Açsın', 'Sabahçı Kahvesi', 'Çeşme', 'Bağ Bozumu', 'Bu Şehir' vs. birçok unutulmaz şarkıyı geride bırakarak aramızdan ayrıldı.

Şarkılarıyla yaşamaya devam edecek. Mekânın cennet olsun.

***



KALİTESİZ VE AZ UYKU!

Kaliteli gece uykusunun bedenen ve zihnen faydaları saymakla bitmez.

Uykusunu tam alan geç yaşlanır, kendini yorgun hissetmez, bağışıklık sistemi güçlenir, kilo alma veya ruh sağlığının bozulması gibi kötü etkilere maruz kalmaz!

Toplam beş milyon kişinin katıldığı 153 araştırmaya göre ise az uykunun diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve obeziteyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaliteli uyku yeni güne başlamadan önce cep telefonunuzu tam şarj etmek gibi bir şey. Ancak yeterince ve kaliteli uyuyamamak, uykuya geç dalmak ya da gece uykusu sırasında sık sık uyanmak gibi sorunlar yaşayanlar da var.

Uzmanlar genelde iyi bir uyku için uykudan yarım saat önce cep telefonuna bakmayı bırakmayı, TV'yi kapatmayı, akşam vakti kahve, çay gibi kafein içerikli içecekleri içmemeyi, akşam sıcak bir duş almayı öneriyorlar.

Independent Türkçe'nin haberine göre ise uzmanlar özellikle kaliteli bir uyku için egzersiz yapmayı öneriyor.

Aerobik, yüzmek, bisiklete binmek ya da hiçbir şey yapamıyorsanız günde yarım ya da bir saat yürüyerek daha hızlı uykuya dalıp, daha kaliteli uyuyabileceğinizi belirtiyorlar.

Özetle ister kahve çay içmeyin, ister spor yapın ya da farklı yöntemler deneyin, ne yaparsanız yapın ama uykunuzu tam alın.

***



AMA KAFAMIZ NASIL GÜZEL!

Zambiya'da sarhoş bir polis memuru, karakolda gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yeni yıl kutlamaları için serbest bıraktı.

Serbest bırakılan 13 kişi hala aranıyor!

Yeni yılın ilk en eğlenceli haberi bu olsa gerek.

Serbest bırakılan mahkûmlar için Zambiyalı polis memuru, Noel Baba çıkmış, iyi mi?

Bu haberi ilk okuduğumda sosyal medyada efsane olan "Ama kafamız nasıl güzel" videosu geldi.

Böyle olaylar filmlerde yaşanıyor sanıyorduk.

Acaba hangi suçluları bıraktı?

***



Altyazı

"İnsan duyguları sanat eserleri gibidir. Taklitler tamamen orijinali gibi gözükebilir. Her şey taklit edilebilir. Sevinç, acı, nefret, hastalık, iyileşme, aşk bile." (La Migliore Offerta)