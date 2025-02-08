TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde boşanmış bireylerin sayısı yüzde 5 arttı. Evlenmiş bireylerin sayısı ise sadece binde 0.47 oranında arttı.

Doğum oranlarının hızla düşmesine şaşırmamak gerek. Daha az insan evleniyor ve daha çok insan boşanıyor!

Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.

İzmir'i ise yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya ve yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Ege ve Akdeniz'de boşanan sayısının yüksek olması neyle alakalı acaba?

Doğu illerinde feodal yapı ve töreler boşanmayı zorlaştırıyor diyorsanız işte size sürpriz bir sonuç:

İzmir nüfusa oranla en çok boşanılan il ama 2024 yılının verilerine göre boşanma oranı yüzde 18 ile en çok artan il Bitlis.

Bu alanda Bitlis'i yüzde 17 ile Kilis, yüzde 11 oranıyla ise Van, Bayburt, Batman, Erzincan ve Diyarbakır takip etti.

Boşanma oranlarının en hızlı artan şehirlerinin genelde Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'da yer almaları uzun uzun tartışmaya değer. Bu oranların ekonomik şartlar, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, bireysel yaşamın ve aldatma artması, sosyal medya, tüketim toplumunda aşkı da çabuk tüketmemiz gibi birçok nedeni olabilir.

Ama şurası çok acık; toplumun temel direği çekirdek aile kurumu yavaş yavaş çöküyor!

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DAHA FAZLA BÜYÜME İSTANBUL!

TÜİK ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2024 yılı verilerine göre İstanbul'un nüfusu, 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu.

Oysa TÜİK, İstanbul'un nüfusu 2023 yılında 242 bin 27 kişilik azalarak 15 milyon 655 bin 924'e gerilediğini açıklamıştı.

İstanbul'dan tersine göç başladı, kalabalık azalacak diye sevinirken 2024'de 45 bin kişi artmışız.

Hayat pahalılığı, konut fiyatlarındaki artış, kiralanacak ev bulamama sıkıntısı, trafik, kalabalık, stres vs. İstanbul'un sorunları çoğalırken, deprem riski kapıda beklerken nüfusunun artması garip.

İstanbul'un taşı toprağı hala altın mı? İstanbul'un nüfusu, Avrupa'da Belçika (11,7 milyon), Çekya (10,5 milyon), Yunanistan (10,3 milyon) ve Macaristan'dan (10 milyon) fazla.

Ürdün, İsrail, Tunus, Azerbaycan, Sırbistan ve Libya'nın nüfusu da İstanbul'dan az!

Mega kentin nüfusu 131 ülkeden fazla.

İstanbul'a şehir değil ülke olarak bakıp öyle şartlarını iyileştirmek gerekiyor.

Önceki gün İstanbul'da bazı yollar yine 5-10 santim kara yenildi, bazıları yollarda mahsur kaldı.

Kentsel dönüşüm istenilen seviyede değil. Mega kentle ilgili sorunlar yazmakla bitmez.

İstanbul'un nüfusunu azaltmaya yönelik uygulamalar ise en pratik çözüm gibi gözüküyor.

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HASTANEDE KÖPEĞİN İŞİ NE?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, sağlık tesislerinde sahipsiz köpeklerin uzaklaştırılması gerektiğini açıkladı. Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli tedbirler alınacak.

Normalde böyle bir tedbir alınmasına bile gerek kalmamalıydı.

Havalar soğuk olduğu için köpekler kapalı alanlara sığınıyor olabilir ama bu kapalı alanlar sağlık tesisleri olmamalı. Köpeklerin hastanede işi ne?

Bugün polikliniğin önünde yatan köpek, yarın ameliyathaneye, yoğun bakıma da girer!

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TRAFİK KURALLARINDAN MUAF OLMAK MI?

Yeni bir düzenleme ile eski ve yeni milletvekillerine trafik kurallarından muaf olma hakkı geliyor.

Vekil araçlarında zaten çakar vardı.

Geçiş üstünlüğüne sahiplerdi.

Şimdi kırmızı ışıkta da geçseler, hatalı park da yapsalar artık ceza ödemeyecekler.

Milletvekillerinin araçlarına kesilen cezaları TBMM ödeyecek.

Buna cezalar da vergilerimizle ödenecek demek daha doğru.

Böylelikle trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni milletvekili ortaya çıkmış olacak.

Bitmedi yeni düzenlemeye göre mevcut milletvekillerinin iki aracı muaf olacak.

Bu da toplamda 4 bin 200 araç trafik kurallarından muaf olacak.

İktidar ve muhalefet vekillere yarayacak en küçük düzenlemede hemen Voltran'ı oluşturuyor!

Peki, kanun karşısında eşitlik ilkesine ne oldu?

Trafik kurallarından muaf olmak demek kırmızıda geçmek, hız limitlerine uymamak gibi özgürlükleri beraberinde getiriyor.

Bir vekil kırmızı ışıkta geçip bir vatandaşı ezip öldürürse ne olacak?

Şaka gibi! Bu düzenleme umarım haberlere yansıdığı gibi değildir! Ya da değiştirilir diye tahmin ediyorum.

Eğer düzenleme kabul edilirse mevcut vekillere iki kere, eski vekillere de bir kerelik insan öldürme hakkı tanınmış olacak.

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ESKİ SEVGİLİ MEZATI

Mersin'de bir kafe, 'eski sevgili mezatı' düzenliyor.

Mezatta vatandaşlar, eski sevgililerinden kalma eşyaları açık arttırma ile satma imkanı buluyor.

Eski sevgililer bir işe yarıyormuş demek ki.

Genelde eski sevgili fotoğraflardan bile kesilir. Tabii bu biraz da nasıl ayrıldığıyla da alakalı.

Peki, eski sevgilinin eşyalarını saklamak ve bunu mezatta satmak normal mi?

Bana hiç normal gelmedi.

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YATTARA'NIN İŞ İSTEMESİ

2003'ten 2011'e kadar sekiz yıl süreyle Trabzonspor'un formasını giyen Ibrahim Yattara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı" programında açıklama yaptığı sırada objektiflere yansıdı.

Bina yıkımı için program mı düzenlenir? Bu da ayrı bir yazı konusu aslında. Yok, yıkılan bina Yattara'nın değil.

Gineli eski yıldız futbolcu İmamoğlu'ndan iş istemiş iyi mi? "Belediyede çalışmak istiyorum" demiş. Yattara, İmamoğlu'nun Trabzonspor'da yönetici olduğu dönemde transfer edilmişti.

Dostlukları uzun yıllara dayanıyor olabilir.

Demek ki, Yattara musluk akarken kovayı doldurmamış ya da finansal hatalar yapmış.

Yattara gibi bir dönemin yıldız futbolcusunu bu hale düşüren hayat bize neler yapmaz!