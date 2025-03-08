Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son testlerde yine taklit ve tağşiş yapan birçok firma ortaya çıkarıldı.

Isıl işlem görmüş sucukta tavuk kafası ve fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı. Zeytinyağı ürünlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Çekirdekli baklava!

Belki de usta yeni tatların peşine düştü!

Ucuz çekirdekle yeni tatlar ama fiyat aynı!

En azından zararlı değil diyerek kendimizi mi avutalım?

Taklit ve tağşiş listeleri başta farkındalık yaratmada faydalı oldu. Bazı büyük markalar ifşa edildi. Halk ürün etiketi okuma bilinci kazanmaya başladı.

Ancak bu listelerin yayınlanması artık bir anlam ifade etmiyor. Rutin habere dönüştüler.

Başlığa bakıp geçiyoruz.

Vatandaş "Yüzlerce sayfalık listeyi ne yapayım" diyor?

İnsanlar her aldıkları ürün için üretici firmaları daha önce taklit ve tağşiş yapmış mı diye tek tek kontrol mü etsinler?

Ne de olsa daha önce listede yer alan bazı firmaların yine taklit ve tağşiş yaptıkları ortaya çıktı!

Bu da ifşa listelerinin fazla bir faydası olmadığını gösteriyor!

Demek ki, firmalar kesilen cezaları da düşük buluyor. Ve cezayı ödemeyi göze alarak piyasaya taklit ve tağşiş ürünler sürmeye devam ediyorlar.

KAPATILSINLAR!

Ayrıca bu kadar hileli ürünün tespitine, ürünlerdeki kalite ve gramaj düşüşüne rağmen gıda fiyatları sürekli artıyor!

Bari fiyatları sabit tutsalar!

O da yok! Kalitesiz, hileli ürünlere sürekli zam yapıyorlar, Tarım ve Orman Bakanlığı artık vatandaşa bu listelerle gelmesin!

Daha çok kazanmak için vatandaşın sağlığıyla oynayan, hileli ürün satan firmaların kapısına mühür vurulsun ve kapatılsınlar!

Bundan sonra kapatılan, iş yapma ruhsatı elinden alınan firmaların listeleri yayınlansın!

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RAMAZAN AYINA YAKIŞAN BİR SERGİ

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açıldı.

Gezme fırsatı bulduğum sergide, hattat E. Esra Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz'in, geleneksel sanatlara özgün yorumlarını katarak hazırladıkları 40'ı aşkın eser yer alıyor.

Sergiyi anlamlı kılan elbette dört kadın sanatçının, zamana ve popüler gündeme direnen hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında eserler ortaya çıkarmaları.

Kadın sanatçıların böyle kolektif dayanışma içinde olmaları da güzel.

Sergi salonunda ayrıca kültürümüze ait ögeleri kaleme işleyen tasarımcı Emre Toğlukdemir koleksiyonuna ait 36 adet el yapımı kalemin sunulduğu 'Kadim Köklerin İzinde' sergisi ve Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından sekiz yıllık bir çalışmayla 10 cilt halinde hazırlanan 'İstanbul Mushafı' eseri sergileniyor.

Tam da Ramazan ayına özgü bu sergileri vaktiniz varsa ziyaret edin derim.

6 Nisan'a kadar açık olan bu sergileri ücretsiz gezebilirsiniz.

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TRUMP TAM BİR PATRON!

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin tutumunu tamamen değiştirince başta Avrupa olmak üzere dünyada dengeler altüst oldu.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin savunma bütçelerinde ciddi artış kararları aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır" dedi.

Uzmanlara göre Avrupa'nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar Euroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir.

Çin hükümeti de 245 milyar dolara ulaşan savunma bütçe planını Ulusal Halk Kongresi'ne sundu.

Basit bir soru; bu kriz kimin işine yarar?

Silah üretici firmaların!

Küresel silah satış pazarında ABD'nin payı yüzde 42. İkinci ve üçüncü sıralardaki Rusya ve Fransa'nın payları bile yüzde 10,5!

Çin ise yüzde 5,6 pay ile dördüncü sırada.

Trump'ın şekeri çıktığı için mi milyonların önünde Zelenski'yi azarladığını sanıyorsunuz?

Trump, Ukrayna'daki mineraller konusundaki anlaşmayla ABD'nin bu ülkeye verdiği 350 milyar dolara kadar mali desteği geri alacağını söylüyor. Ayrıca yeni çıkan krizle ABD'li silah firma satışlarını artıracak.

Trump tam bir patron!

Trump, II. Dünya Savaşı döneminde ABD Başkanı olsaydı Almanya'nın Fransa'yı işgali için "Bizi ilgilendirmez" derdi herhalde!

Sonra da Avrupa ve Sovyetler Birliği'ne silah satardı!

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KAYAALP İSPAT EDEBİLECEK Mİ?

Daha önce 'yasaklı madde kullanımı' gerekçesiyle lisansı askıya alınan ve Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılan Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e dört yıl men cezası verildi.

Kayaalp kararla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı:

"Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım... Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok."

Güreş gerçekten zor bir spor, hele bu alanda dünya şampiyonu olmak muazzam bir başarı.

Doktoru mu yanlış yönlendirdi, Kayaalp'i bilinçsizce ilaç kullandı ya da hata yaptı şu an bilemiyoruz ama sporcunun tedavi sürecindeyken kullandığı ilaçlarda sorun olduğu gözüküyor!

Kayaalp umarım suçsuzluğunu kanıtlar yoksa hepimizi gururlandıran madalyaların üzerine gölge düşebilir!

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Altyazı

"Ne tür bir plan asla başarısız olmaz biliyor musun? Plan yapmamak. Çünkü hayat planlanamaz. Etrafına bak. Bu insanların seninle spor salonunda uyumak için bir plan yaptığını düşündün mü? Ama işte şimdi birlikte yerde uzanıyoruz. Yani bir plana gerek yok. Plan yoksa işler ters de gitmez." (Parasite)