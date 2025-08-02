Akademisyen V.C.C. üst katı çalışma alanı olarak kullanılan bir kafeye gitti ve aile konseptli bir işletme olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı.

Akademisyen olduğunu dile getiren V.C.C. kahvesini alarak masada çalışmak istediğini belirtti ancak yanında kadın olmadığı için akademisyenin kafeye girişine izin verilmedi.

V.C.C. konuyla ilgili CİMER'e şikayette bulundu.

Ardından belediye tarafından işletmeciye sözlü uyarıda bulunuldu.

V.C.C. aynı kafeye ikinci defa gitti ve aynı uygulamanın devam ettiğini görünce Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvuruda bulundu.

Ve TİHEK, erkeklerin kadınları rahatsız edeceğine dair düşüncenin de toplumsal ön yargılardan ileri geldiği, bunun gibi ön yargıların toplumdaki eşitsizliği derinleştirdiğine dikkat çekerek, işletmeye 204 bin 285 TL idari para cezası kesti.

Elbette bazı erkeklerin mekânlarda taşkınlık yarattığı bir gerçek. Özellikle de alkolü fazla kaçıranlar!

Tek bayan müşterilerin ise kafenin cazibesini artırdığı ya da en azından sorun yaratmadığı düşünülüyor.

Ancak bu olayda bir akademisyen kahvesini alıp o mekânda çalışmak istiyor.

Aslında çalışmasına da gerek yok, sadece kahvesini de içebilir.

Ne yazık ki, bazı mekânlar 'damsız girilmez' uygulamasını abartıyorlar.

Bazıları da "Bu damsız bir kahve içip masayı işgal edecek onun yerine kalabalık bir grubu alırım içeri" diye maliyet hesabı yapıyor.

Cinsiyet ayrımcılığı yaptıklarının da farkında olmuyorlar.

Alınan karar doğru.

Çünkü bu olayda 6701 sayılı Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yer alan cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı ihlal ediliyor.

Daha önce de buna benzer bir karar alınmıştı. 'Damsız girilmez' günümüzde çağdışı bir uygulama.

Böyle bir engellemeyle karşılaşırsanız hemen TİHEK'e başvurun.

Ceza yiye yiye doğru olanı öğrenirler belli ki!

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BU PLAJA HALK GİREMEZ!

Çeşme'de, denize kıyısı olan bir plaj alanının tamamen halka kapatılması tartışma yarattı.

Plajın girişine "Plaj ve otopark Burcu Sitesi sakinlerine ait tapulu mülktür" yazılı bir tabela yerleştirilmiş.

Söz konusu alana artık sadece site sakinlerinin girişine izin veriliyormuş. Bu durum da hem tatilciler hem de yerel halkın tepkisi çekiyor!

Bir site kafasına göre plajı halka kapatabilir mi?

Konuyu bir sosyal medya kullanıcısı araştırmış ve şu paylaşımı yapmış:

"Kıyı kenar çizgisi kırmızı denize paralel giden çizgi, onunla deniz arasında kalan kısımların tapusu olamaz ama bu sitenin sahibi olduğu alana bakarsanız denize sıfır. Denize sıfır olmasaydı arada kalan alana halk girebilirdi..." Bazıları "Belediye parselasyonda hata da yapmış olabilir" diyor.

Özellikle Bodrum ve Çeşme'de böyle tartışmalı birçok alan var.

Anayasa'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre; kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

Kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Yani kıyılar halkındır!

Ama bu net, açık kanuna rağmen uygulamada birçok sorun yaşanıyor.

Oteller, siteler, kurum binaları vs. kıyıları halka kapatabiliyor!

Birçok ülkede kıyılarda yapılaşmaya izin verilmiyor. Dünyanın en ünlü kıyı şeritlerinde bile oteller kıyıdan uzağa yapılıyor. Jet sosyete ile halk aynı plaja giriyor. Bizde ise yasanın uygulanmasında sorunlar yaşanıyor!

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ARABA NEDEN GENÇ VALEYE TESLİM EDİLMEZ?

Çeşme'de bir otelde görevli vale, müşterinin piyasa değeri 7 milyon lira olan otomobiliyle otoparkta kaza yaptı.

Hava yastıkları patlayan araca, pert raporu verildi.

Olayın videosunu izledim. Vale kapalı bir otoparkta gaza basıp sürüş hâkimiyetini kaybetmiş.

Neden valeye araba verilmez sözünü özetleyen bir kaza ile karşı karşıyayız.

Bazı işletmeler ergen tipleri vale yapıp pahalı araçların anahtarını veriyorlar.

Çoğu genç vale hayatında hiç koltuğuna oturamayacağı araçların anahtarını alınca birden özgüven patlaması yaşıyor.

Böyle birçok kaza yaşandı.

Aracı alıp dışarda tur atıp hava atmak için gaza yüklenince kaza yapıyorlar.

Korsan valeye araç emanet etme hatası yaptıysanız, kaza yaşandıysa ve kazayı yapan 18 yaşından küçükse yandınız!

Hasarını karşılatmak için mahkeme köşelerinde sinir harbi yaşarsınız.

O yüzden çok gerekmedikçe aracınızı valeye vermeyin!

Ya da anahtarı teslim edeceğiniz kişiyi tepeden tırnağa bir süzün.

Aracınızı yetişkin valelere teslim etmeyi tercih edin.

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GÖBEK DELİĞİNE BANT YAPIŞTIRMAK

Son zamanlarda sosyal medyada göbek deliğini bantla kapatan kişiler sizin de karşınıza çıkıyor mu?

TikTok trendlerine genelde inanmam ve umursamam ama göbek deliğini bantla kapatanlar kendilerini daha sakin hissettiklerini ve enerjilerinin yükseldiğini söylüyorlar.

Bunu gece yapanlar ise sindirimi rahatlattığını, gaz sancılarını azalttığını ve uyku kalitelerini arttığını iddia ediyorlar.

Bazıları göbek deliğine bant yapıştırmanın havalı durduğunu söylüyor.

Uplifers sitesinde göbek deliği, doğumdan sonra işlevini yitirmiş gibi görünse de hem geleneksel hem de modern alternatif tıpta enerji ve sinir merkezlerinden biri olarak kabul edildiği yazıyor.

Ayurveda'ya göre göbek, sindirim sisteminin ve bedenin yaşam enerjisinin çıkış noktasıymış.

Tabii bu yorumların bilimsel bir karşılığı yok.

Bant yapıştırmanın da faydalı olduğuna dair bilimsel bir araştırma yok.

Eğer sosyal medyada göbek deliğini bantlayanlara rastlarsanız bu akımın temel iddiası şu; göbek çevresi vagus sinirine yakın olduğu için bu bölgeye yapılan hafif baskı, bedenin rahatlama sistemini aktive edebiliyor.

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Altyazı

"Hayatta yaptığımız her şeyi biraz daha sevilmek için yapmaz mıyız?" (Before Sunrise)