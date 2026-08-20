Bir firmada yaklaşık üç yıl çalışan bir yönetici, şirket sahibine gönderdiği e-postada son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirterek "manen yıprandığını" ve "yorulduğunu" söyledi.

İşveren ise söz konusu e-postayı, çalışanın istifa ettiği şeklinde değerlendirdi ve çalışanla yollarını tazminat ödemeden ayırdı.

Çalışan ise e-postayı istifa amacıyla göndermediğini, yalnızca yaşadığı manevi yıpranmayı ve çalışma koşullarına ilişkin şikâyetlerini işverene aktardığını belirterek dava açtı.

Yerel mahkeme, çalışanın talebini haklı bularak kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi.

İşveren ise kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın e-postasındaki beyanlarını iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiğini gösteren ifadeler olarak değerlendirdi.

Buna göre çalışanın feshi, kıdem tazminatı doğuracak "haklı nedenle fesih" kapsamında da kabul edilmedi.

İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verildi.

Çıkan haberlerde olayın hangi ilde ve hangi şirkette yaşandığı belirtilmedi.

Yargıtay'ın kararının gerekçesi detaylı bir şekilde haberlere yansırsa daha sağlıklı fikir yürütebiliriz.

Öte yandan olay haberlerde bahsedildiği şekilde geliştiyse mobbinge maruz kalmak ciddi bir suç. Priminin düşürülmesi işverenin kötü niyetini gösterir.

'HARİKAYIM PATRON'

"Manen yoruldum" diye sitem etmek ise "İstifa ediyorum" anlamına gelmez!

Çalışanın yorulmaya hakkı yok mu? Çalışan yorulduğunu söyleyince işveren bu ifadeyi istifa isteği kabul edip, kıdem ve ihbar ödemeden çalışanını kovabilecek mi yani?

Şaştım kaldım!

Sosyal medyada çıkan yorumlarda da vatandaşın bu karara tepki gösterdiği anlaşılıyor:

"Bu kararı veren hâkimi ilk yorulduğu an görevden almak lazım."

"Biz bir aileyiz diyen şirket mi yaptı bunu?"

"Yargıtay resmen kurumsal hayata yeni bir kural getirdi: "Yorulduysan yallah, tazminat falan yok." Bundan sonra tek kelime:

"Harikayım, dinamizm doluyum patron!"

"Yoruldum" kelimesi artık kurumsal dilde yasaklı yayın ilan edilmeli."

Bundan sonra CV'deki unvanımı değiştiriyorum: "Yorulmaz, manen çelik kaplı, 7/24 yüksek voltajla çalışan kurumsal robot."

"Yargıtay'ın bu mantığına göre, "Canım çıktı" diyen birinin veraset ilamı çıkartılıp gıyabında cenaze namazı kılınması gerekiyor.

Sonuçta beyan esastır!"

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UÇAKLA SIK SEYAHAT KANSER Mİ YAPIYOR?

Yüksek ücret, iş olanağının fazla olması, farklı ülkelere seyahat etme gibi birçok avantajı bulunan uçak pilotluğu en gözde mesleklerden biri.

Uçak kabin görevlisi olmak da birçok mesleğe göre avantajlı.

Ancak geçtiğimiz günlerde bu iki meslekle ilgili endişe verici bir araştırma sonucu açıklandı.

ABD'de 12 milyonu aşkın kişiye ait verilerin incelendiği bir araştırmada lösemi, lenfoma, meme, tiroid, prostat ve merkezi sinir sistemi kanserleri başta olmak üzere, radyasyonla ilişkili kanser ölüm oranları ele alındı.

Araştırmacılar, 500'ü aşkın meslek arasında radyasyona bağlı kanser ölüm oranının en yüksek kabin görevlilerinde görüldüğünü, pilotların ise ikinci sırada geldiğini tespit etti.

Kabin görevlilerinin radyasyonla ilişkili kanser türlerinden hayatını kaybetme olasılığının diğer meslek gruplarında çalışanlardan yüzde 50, pilotların ise yüzde 36 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Peki, uçakta kanser olma riski nasıl artıyor?

Dünya'yı uzaydan gelen zararlı ışınlara karşı koruyan en önemli kalkan olan atmosferin, yolcu uçaklarının seyrettiği 9.000- 12.000 metre irtifalarda koruyucu tabakası oldukça ince.

Bu durum, uçaktaki kişilerin yer seviyesine kıyasla yüzlerce kat daha fazla galaktik kozmik radyasyona ve güneş patlamalarından kaynaklanan iyonlaştırıcı ışınlara maruz kalmasına yol açıyor.

Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki kutup rotalarında yapılan uçuşlarda radyasyon dozu artıyor.

Yılda yüzlerce saat bu rotalarda görev yapan uçuş personeli, kümülatif olarak nükleer santral çalışanlarından bile daha fazla radyasyon dozuna maruz kalıyor.

Bir diğer etken ise sürekli zaman dilimi değiştirmenin vücudun melatonin hormon salgılanmasını bastırması.

Melatonin ise DNA hasarını onarmada ve kanser hücreleriyle savaşmada kritik rol oynuyor.

Ayrıca kokpit ve kabin pencereleri UVA ışınlarını tamamen engellemiyor; yüksek irtifada UV maruziyeti özellikle cilt kanseri olma riskini yükseltiyor.

Peki, uçakla çok sık seyahat edenlerde de kanser olma riski artıyor mu?

Kabin ekibi ve pilotlar yılda ortalama 600-1000 saat uçuş yapıyor.

Normal bir insan bu kadar çok uçağa binmez.

Eğer yılda 600 saat uçak yolculuğu yapıyorsanız, kanser testi yaptırmanızda fayda var.

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KAYIT ÜCRETİ YASAK AMA…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim genelgesinde velilerden kayıt ücreti almanın yasak olduğu yazıyor.

Her sene bu açıklama yapılıyor ama birçok devlet okulunda kayıt ücreti isteniyor.

Ya da müdürler genelde okulun birçok ihtiyacının olduğunu belirtip velilerden bağış istiyor.

Bazı gözde okullarda 30-40 bin arası kayıt ücreti isteyenler bile var.

Kısacası genelge ile uygulama arasında fark var.

Böyle olunca da okul yönetimi ile veliler birbirine düşüyor.

Bu konuda net bir tavır alınmalı.

Yeni genelgedeki şu ibareyi ben net bir tavır olarak gördüm: "Velilerden kayıtlara ilişkin herhangi bir ücret istendiğine dair şikâyetler gelmesi halinde bu başvurular özenle takip edilerek gereği yapılacaktır."

Umarım uygulamada da böyle olur.

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İZ BIRAKAN SÖZLER

"İnsanlar ne der' endişesi en hoş ve en zeki insanları bile hiçbir orijinallikleri olmayan, ipleri başkalarının elinde olan güzel, mekanik kuklalara çevirir." (Jules Payot)