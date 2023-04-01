SİNAN ÖZEDİNCİK

Tasarımları ve koleksiyonlarıyla mutfak ve sofralara renk katan Türk markası, İngiltere’deki ilk mağazasını açtı. Türk kültürünü yansıtan, İngilizlerin de beklentilerini karşılayan marka, ayda 4 bin kişiyi ağırlıyor. İngilizler en çok tekli sofra ürünlerine ve tencere setlerine ilgi gösteriyor.

1973 yılından beri mutfak, sofra ürünleri, küçük ev aletleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürünü tüketicilerle buluşturan Karaca, sofra kültürümüzü yurt dışındaki tüketicilerle tanıştırmaya devam ediyor. Almanya ve Fransa'dan sonra geçtiğimiz aylarda Londra'daki ilk mağazasını Islington Meydanı'nda açan marka; mutfak ve sofra grubunda yer alan özel koleksiyonlarını İngilizlerle buluşturdu.

Türk kültürünü yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan ürünleriyle başarısını ülke sınırlarının dışına taşıyan Karaca, 210 m2 alana sahip Londra'daki mağazasında, ayda 4 bin ziyaretçi ağırlıyor.







Mağazada en çok tekli sofra ürünleri, tek tabak, tek kase gibi ürünler satılıyor. E-ticarette ise tencere ve yemek setleri en çok satan ürünler arasında yer alıyor. Geçen aya kadar 15 bin ziyaretçiye koleksiyonlarını sunan markanın 2 bin 500 m2'lik lojistik merkezi ise, tüm Birleşik Krallık ülkelerine gönderim yapıyor. Depoda 3 bin 200 ürün çeşidi, toplamda ise 150 bin ürün adedi var.







İNGİLİZLERDEN TAM NOT 'TASARIMLAR MODERN FİYATLAR DENGELİ'

Sürdürülebılırlık kapsamında DPD Carbon Neutral kargoyu tercih eden Karaca, ürün paketlemelerinde atık kolilerden elde ettiği kâğıtları kullanıyor. Yüzde 100 pet şişelerden üretilen halılar ise İngiltere pazarında da satışa sunuluyor. Markayı kullanan İngiliz müşteriler, ürünlerin tasarımını 'Şık ve modern', fiyatlarını 'dengeli' , teslimat sürecini de 'hızlı' olarak değerlendirerek yerel online değerlendirme platformlarında 'tavsiye edilir' olarak puanlıyorlar.









43 ÜLKEDE 3 KITADA

Mutfak ve sofra kategorisindeki ürünleriyle global pazarda gücünü artırmayı hedefleyen marka, şu an 3 kıtaya yayılmış mağazacılık ağı ile varlığını Almanya ve Fransa'dan sonra Londra'da sürdürüyor. Bugün 3 bin 500'e yakın çalışanı bünyesinde bulunan 11 markasıyla 43 ülkede, 305 mağaza, 2000'in üzerinde satış noktası, 140 kategoride 28 binden fazla ürünüyle, Türk kültürünü yansıtan Karaca, Londra'daki ikinci mağazasını ise haziran ayında Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi London Westfield Mall'da açacak.