SONAT BAHAR

Size iki influencer'dan söz edeceğim bugün...

Biri Rus, diğeri Ukraynalı...

Marianna Podgurskaya, Ukraynalı bir güzellik influencer'ı... Savaşın başladığı günlerde hamileliğinin son dönemini yaşıyordu. Mariupol'deki doğum ve çocuk hastanesinin bombalanmasının ardından ünlü bir fotoğrafçının çektiği pozları dünya basınında olay yarattı. Sosyal medyada infial yaratan fotoğrafın aslında sahte ve kadının da bir moda blogger'ı olduğu Rusya'nın iddiaları arasındaydı.







Hatta Rusya Büyükelçiliği "Hayır, bu kesinlikle hamile güzellik blogger'ı Marianna Podgurskaya. Aslında iki ayrı fotoğrafta hamile kadın rolüne büründü. Bu ilk fotoğraflar da aslında ünlü propagandacı fotoğrafçı Evgeniy Maloletka tarafından çekildi, görgü tanıkları ya da yardım gönüllüleri tarafından değil" ifadeleri yer aldı. Twitter bu paylaşımı sildi! Mariupol, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında. Marianna Podgurskaya altı gün önce doğum yaptı. Odasından bir gazetecinin paylaştığı fotoğraf, içinde bulunduğu durumu özetliyor.







Instagram uygulamasında 23 milyondan fazla takipçisi olan Rus fenomen Olga Buzova ise, otel odasında, bornozuna sarılmış, gözü yaşlı, hayranlarına teşekkür ettiği bir video yayınladı. Buzova, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah bölgesinde lüks bir tatil beldesine yerleşeceğini ve paylaşımlarını buradan yapacağını ağlayarak duyurdu. Neden... Çünkü oyuncağı elinden alındı...

Çünkü Meta'nın 11 Mart sabahı 'Rus işgalcilere ölüm' gibi nefret söylemlerini serbest bıraktığı haberleri üzerine, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Bir kadın canıyla cebelleşirken, diğeri kapatılan hesabının yasını tutuyor.

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İKİ GÜZEL GELİN

Yine iki kadından söz edeceğim... Biri Gökçe Bahadır, diğeri Demet Evgar...

Aynı yaştalar ve bence hayata karşı tarzları ve tavırları da aynı... Kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, ne istediğini bilen kadınlar ikisi de... En azından dışarıdan görünen o. Ve bu yıl ikisi de gözlerinin içi gülerek sevdikleri adamlarla sade, onlara yakışan bir düğünle evlendi. İkisini de tanımıyorum ama bu iki evlilik bana son zamanlardaki sahte her durumun üstüne ilaç gibi geldi.







40 yaş bir kadına çok yakışıyor; sadece fiziken değil, ruhen de... Bu iki kadın 40 yaşında hayatın güzelliğinin sadelikte gizli olduğunu keşfedenlerden. Evlilik teklifinden yüzük çaplarına, şatafatlı düğün törenlerinden olaylı boşanmalarına, her şeyi gözümüze sokanlara ders olsun.