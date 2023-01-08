SONAT BAHAR

Teoman hayatını en dramatik durumunu yaşamış gibi özetledi durumu; "Beni de vurdu!" Ünlü rock yıldız EYT'li olduğu duyuruyordu oysa...

Emekli rock yıldızı olmanın hüznü kaplamıştı belli ki kendisini.

Tam tembellik kariyerine odaklanmıştı ki, emeklisin dediler.

Artık emekli tembel kariyeri yapar...

Malum geçtiğimiz haftanın gündemi EYT idi... Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi zaferle sonuçlandı. 2 milyon 250 bin kişi bu hakkı elde etti. Buraya kadar her şey çok güzel...

Ama işiniz sahnede parlamaksa, milyonları kendine hayran bırakan bir figürseniz, 'emeklisin' denince öyle de sempatik olmuyor belli ki...

Prosedür falan dinlemiyor insanın kalbi. "Emekli" kelimesinde takılıyor beyin... Absürd senaryolar, sorular canlanıyor haliyle kafada...









Ne yani şimdi gecelere akmayıp emekli kahvesinde mi takılacağım...?

Artık bana Çeşme-Bodrum out, Dikili Ayvalık in'mi oldu!

Spor salonunda kardioyu azaltıp, tempolu yürüyüş insanı mı oldum ben?

Bu yılın trendi hoodie, deri ceket kombini mi, tüvit ceket kadife pantolonla değiştirsem...

Kokteyller yalan oldu, kelle paça sağlıklı sanki... Kan sulandırıcı zamanı da geldi mi ne...

Dijital kanallar yerine TRT belgesel mi oldu kitlem?

Şaka bir yana... EYT iyi hoş da, birden emeklilik hakkı elde etmek bir yanıyla da bir dönemin bitişi (özellikle gençlik) gibi geliyor kulağa sanki. Teoman'ın dediği gibi vuruyor!

Aslında başka bir açıdan bakmak gerek konuya. Deneyim parayla özellikle yaşla alınamayacak en değerli hazine. EYT'li ünlülerin hepsi de işinin ne kadar ehli, kıymetlisi olduğunu bildiğimiz isimler. Bu açıdan bakınca EYT'li ünlü olmak, statü atlamak gibi. Üstelik en verimli çağlarında...









EYT'Lİ ÜNLÜLER

Teoman gibi ünlüler dünyasında çok isim var aslında EYT'nin vurduğu! Kimler kimler diye geçiriyorum aklımdan, resmi olmasa da, tahmini EYT'li ünlüler geliyor aklıma...







Mesela Halit Ergenç, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Tarkan, Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca... Bunlar hep EYT'li... Hatta Haluk Levent, EYT'li hayranlarıyla bir anlaşma bile yapmıştı hatırlayın. İlk maaşlar bağışa gidecek diye...

Demet Akalın, Ebru Gündeş, Hande Yener, Demet Şener, Binnur Kaya...

Kesin bilgi değil ama yaş itibariyle, sigortalı çalışmışlardır herhalde diyerek, bu isimlerin de emekli kervanına katıldığını hesap etmek zor değil...

Ne diyelim hayırlı olsun. Eskilerin tabiriyle, ağız tadıyla yemek nasip olsun...