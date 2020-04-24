TUBA KALÇIK

Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerin iptal olması, sanatçıların gelirlerini ciddi ölçüde etkiledi.

Serdar Ortaç da bu isimlerden biri. Ben de hem yaşadığı bu zorlukları, hem hakkında çıkan diğer haberleri sormak için Serdar Ortaç'ı aradım.

"Maddi durumum basına yansıdığı gibi kötü değil" diyen Ortaç, ödemelerinin çok olduğunu, bu yüzden de zorlandığını belirtti.

"Çalışanlarımın maaşları var, ailemin sorumluluğu var, kira da ödüyorum" diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkbank'tan kredi de çekmiştim ama Allah razı olsun yöneticilerimizden, onlar sayesinde kamu bankasından aldığım kredim Haziran'a kadar ertelendi. Bankaya dilekçe verdim ve kredimi ertelediler. Aynı özveriyi özel bankalardan da bekliyorum. Müşterilerine böyle yaklaşmaları gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum. Özel bankalar şu an elini taşın altına koymayacaksa ne zaman koyacak? Bakın Halkbank, hem faizi uygun oranda verdi, hem de erteledi. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, ben de zorlanıyorum ama tekrar söylüyorum; ne iflas ettim, ne de maddi açıdan kötü bir durumdayım."



'ÇOK KAYBETTİM'

Demet Akalın'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yönelik 'Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu' sözlerini de sordum. Bakın nasıl cevap verdi Ortaç bu soruma:

"Geçmişte kumar oynadım. Evet o dönemde çok şeyimi de kaybettim. Bunu inkar da etmiyorum. Kumar oynamayın diye gençleri de sürekli uyarıyorum. Hayatta hiçbir şey parayı bitirmez ama kumar bitirir. Benim bu hatamı onlar yapmasın. Demet'in bana yönelik sözlerine kızmadım, alınmadım da. Benim sosyal medyamdaki 'Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin' sözlerimi üzerine alınmış Demet. Bunun üzerine de en büyük hatam olan kumarı hatırlattı. Ama benim sözlerimin karşılığı bu olmamalıydı. Galiba yanlış anladı, yoksa niye sataşsın ki bana Demet?'



'AŞACAĞIZ'

Karantina günlerini nasıl geçirdiğini de anlatan Ortaç, "Tüm gün beste yapıyorum ve evden hiç dışarı çıkmamaya çalışıyorum" dedi. Bugünlerde sağlığımızın kıymetini daha iyi anlamamız gerektiğini de belirten Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok zor günlerden geçiyoruz ama bunları aşacağız millet olarak. Sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanımız bizim için gece-gündüz mücadele ediyor.

Türkiye sağlık alanında ne kadar başarılı olduğunu da dünyaya bir kere daha gösterdi. Şehir hastanelerimizle, sağlık alanındaki başarılarımızla ne kadar övünsek az. Başkan Erdoğan, tüm dünyanın takdirini topladı. Geçmişte bazıları diyordu ya 'Ne gerek var bu kadar çok yataklı hastanelere?' diye. Bakın işte ne kadar gerekliymiş şimdi çok daha iyi anladık. Muhteşem bir noktadayız sağlık alanında. Bundan daha iyisi yapılamazdı. Geleceği okuyarak bu projeleri hayata geçirdiler. Şehir hastanelerine itiraz edenlerin ne kadar haksız olduğunu herkes görüyor. Başkan Erdoğan her şeyin en doğrusunu yaptı. Buradan tüm sağlık çalışanlarımıza da Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum.