TUBA KALÇIK

Kadıköy Belediyesi tarafından her sene düzenlenen Sanat Parkı etkinliği, bu sene büyük tartışmalara yol açtı. Belediyenin ilk seneden itibaren alt gelir ve öğrenci kesiminden sanatseverler için biletsiz düzenlediği etkinliğin, bu sene biletli olmasına karar verildi. Hem bu karar hem de etkinliğin yönetim biçimi büyük tepki topladı. Ali Poyrazoğlu, Süheyl-Behzat Uygur ile Bahtiyar Engin tartışmalara yol açan bu organizasyondan çekildiğini açıkladı.

Tiyatro Yapımcıları Derneği adına Ali Poyrazoğlu açıklama yaparak, Kadıköy Belediyesi'ne bazı sorular yöneltti. Ben de bu konuyu konuşmak üzere Poyrazoğlu'nu aradım.

BELEDİYEDEN SES YOK



Sanat Festivali'nin kurucularından olan Poyrazoğlu, şunları söyledi: "18 yıllık tiyatro etkinliğini şaibeli hale getiren Kadıköy Belediyesi, hâlâ cevap vermedi sorularımıza. Bu bile başlı başına rezalettir" dedi. Bir yandan sanatseverim, halkçıyım, demokratım diyeceksin diğer yandan parasız etkinliği şaibeli şekilde paralı hale getireceksin."





İHALE BİLE YAPILMADI



"Riyakarlıktır bu" diyen Poyrazoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben sadece kendi adıma değil, Tİ- YAP üyesi olan Nilgün Belgün, Cem Davran, Hakan Gerçek, İlyas İlbey, Volkan Severcan, Onur Şenay, Ferhan Şensoy, Dilek Türker, Metin Uca, Nazif Uslu, Behzat Uygur, Süha Uygur, Yasemin Yalçın, Metin Zakoğlu adına da konuşuyorum. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara kapalı kapılar ardında bu sene biletli yaptığı organizasyonu Mert Fırat'ın eline bıraktı.

Sanat Parkı etkinliğinin bilet satışları ihalesiz şekilde Fırat'ın sahibi olduğu Mobilet firmasına verildi. Yine organizasyona katılacak tiyatro oyunlarında da Fırat'ın etkisi çok büyük. Kadıköy Tiyatro Kooperatifi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu üzerinden tüm festival gasp edildi. Kendi üyelerine el altından festivale başvuru formu dağıtırken ortaya çıktı bu durum sosyal medayada.

Bu iki platformu kalkan olarak kullanan Mert Fırat ve ekibi tüm festivale kendi belirledikleri tiyatro oyunlarını koydurdu. Ama suçlu Fırat'a bu olanağı tanıyan belediye başkanıdır. Tüm sorumluluk ona ait. Yazıklar olsun Fırat'a para kazandıracağım diye kimse tiyatrocuları ve meslektaşım olarak gördüğüm izleyicimi harcayamaz. 'Kim karar verdi yer alacak oyunlara?' diye sorduğumuzda çok lakayıt bir cevap aldım. Kadıköy Kültür Dairesi Başkanı Alişan Çapan 'Ben karar verdim' dedi. Komisyon olmadan, tek kişinin iradesiyle koca festivaldeki oyunlara karar veriliyor. Kadıköy Belediyesi adeta korku imparatorluğu kuruyor. İnsanları korkutarak, yaptırım uygulayarak bir yere varamazsınız.

Ben ve açıklamamızın altında imzası bulunan sanatçı arkadaşlarımız korkmuyoruz. Nilgün Belgün, Dilek Türker gibi arkadaşlarımız etkinliğe alınmayınca bu festivalde yer almayacağımı açıkladım. Benden sonra da iki tiyatro daha çekildi. Şevket Çoruh ise çekilmeye cesaret edemedi onun yerine alacağı parayı bağışlayacağını duyurdu. Tiyatrocu Metin Zakoğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile bu konunun sorumlularından hesap sordu ve Kadıköy Belediyesi'ne seslendi: "Bilet satışlarını durdurun eskisi gibi ücretsiz yapın."







'HEP BİRLİKTE TEPKİ VERELİM'



Ali Poyrazoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ne şiş yansın ne kebap tavrı var. Yine söylüyorum meslektaşlarıma karşı yapılan haksızlığa hep birlikte tepki göstermeliyiz. Bu olanlara kimse sessiz kalmamalı. Kadıköy Belediyesi'ni şimdiden uyarıyorum, sırf eleştirdi diye kızdığınız Nedim Saban'a yaşattıklarını bize yaparsanız çok daha büyük tepki ile karşılaşırsınız. Son olarak; açıklamam sonrası sosyal medyada Kadıköy Belediyesi trolleri, genç tiyatrocular gibi görünen hesaplardan bize saldırıyor. Bizi kimse yıldıramaz."