RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Eşcinselliği çocuklarımıza özendiren dizilere izin veremeyiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, GÜNAYDIN’ın dini değerleri aşağılayan Spotify hakkındaki manşetleriyle kamu haberciliği açısından önemli bir iş yaptığını açıkladı. Şahin, “GÜNAYDIN’a teşekkür ediyorum. Çıkan haberler sonrası biz bu platforma müdahale ettik ve hepsi kaldırıldı. YouTube’da da benzer yayınlar yapılıyor, onlar için de harekete geçtik” dedi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı...

"Rize'nin bir dağ köyünde doğdum, bu makama geleceğimi hayal bile edemezdim" diyen Şahin, iktidarın halka sunduğu fırsat eşitliği sayesinde bugünlere geldiğini söyledi.

■ RTÜK Başkanı olduğunuz günden beri yaşamınız nasıl değişti?

Bana büyük bir sorumluluk yükledi bu görev. Ateşten gömlek aynı zamanda. Vebal almadan izleyicilerimize en doğru yayınları izletmek için dengeli ve çok dikkatli kararlar almaya çalışıyoruz. Stresli bir koltuk ama işimi çok seviyorum. Ailem çok destek oluyor.

Sadece bana yapılan haksız eleştirileri görünce çocuklarım üzülüyor. Rize'nin dağ köyünde doğdum, bu makama geleceğimi hayal bile edemezdim. Bırakın başkan olmayı RTÜK'ün kapısının önünden bile geçemezdik. Bu iktidarın halka sunduğu fırsat eşitliği sayesinde bugünlere geldim. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile eşitlik sağlandı, ayrımcılık ortadan kalktı.

■ Verilen cezalardan dolayı muhalif kesim sizin tarafsız olmadığınıza dair eleştirilerde bulunuyor...

Görevimi tarafsız ve özgürlükçü bir anlayışla yürütüyorum. Benim de bir siyasi görüşüm, kırmızı çizgilerim var ama tarafsız davrandığımı düşünüyorum. Net bir tavrımız var.

6112 sayılı kanunda geçen yayın ilkelerine aykırı davrananlara müeyyide uyguluyoruz.

'Tarafsız değil' algısını bazı mihraklar üretiyor.

Bu tamamen yalandır. Kurallara uymayıp ceza alan bir kesim medya beni hedef gösteriyor.

Mesela, bir haber kanalına verdiğim cezadan dolayı günlerce dezenformasyona maruz kaldım. Kurul tarafından aldığımız karardan dolayı da günlerce hedef gösterildim. Denetlediğimiz kanalda hakkımda yapılan haksız ithamlara cevap vermek zorunda kaldım.

Orada yapılan yayınlardan dolayı da sosyal medyada linç edildim. Büyük haksızlık yapıldı bana.

■ Sosyal medya hesabınızı yoruma kapattığınız için de eleştiriliyorsunuz...

Eleştirilere tahammül edemediğim için yorumlara kapatmadım. Sosyal medyada eleştiriyi aşan hakaret ve tehdit savuran insanlar var. Bana böyle yazanları dava ettim geçmişte. Baktım, bana hakaret edenlerin çoğu 18-20 yaşında gençler. Dava açılınca da aileler gelip benden özür diliyor.

Para cezasını ödeyemeyecek durumda aileler de vardı içlerinde. Ben de en iyisi yorumlara kapatayım dedim. Aslında yine onları ve ailelerini korumak için yaptım bunu.



SUNUCU SİYASİ AKTÖR GİBİ DAVRANAMAZ



■ RTÜK toplantılarında zaman zaman gerilim yaşanıyor. Bazı üyeler de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu durumu...

Toplantılarda yaşananların, konuşmaların sosyal medya hesabından paylaşılması suçtur. Şimdi aramızda olmayan bir arkadaşımız bunu sürekli yapıyordu. Gizli konuları açık açık yazıyordu. Kanallarla ilgili sürekli fikir beyan edip, ticari bilgilerini ifşa ediyordu.

Sonra da bir siyasi partinin temsilcisiyle birlikte açıklama yaptı. RTÜK üyesi böyle davranamaz. Bağımsızlığına leke düşürecek şekilde davranmamalı. Üyeliği düşürüldüğü için mahkemeye gitti, ret cevabını aldı. Bakın, RTÜK üyeleri elbette yorum yapabilir ama gizli görüşmeleri yazamaz. Muhalefet partisinden gelen bazı üyelerimiz kendi düşüncesine yakın medya kurumları yanlış yapınca görmezden geliyor, kendi düşüncesine uymayan medya kurumlarının üstlerine çullanıyorlar. Bana diyorlar ya 'yandaş' diye. Bana bunu diyenler önce yaptıklarına baksın. Ben tarafsızım. Beni eleştiren üye arkadaşlarımız yarın başkanlık koltuğuna otursa asla benim kadar tarafsız olamazlar. Benim dezenformasyon yapılarak hedef gösterilmem çok yanlış.



■ Neden hedef gösterildiğinizi düşünüyorsunuz?

RTÜK'te yaptığım yenilikler, uygulamalar ve yönetim tarzımdan dolayı hedef gösteriliyorum. Çok önemli uygulamalara imza attık. Görevimi yerine getirdiğim için hakarete uğruyorum ve tehdit ediliyorum. Toplumu yanlış yönlendiren haberler yapılmasına, toplumun ahlaki değerlerini olumsuz etkileyecek dizilere karşı geldiğim için bir kesim tarafından hedefe kondum. Muhalefet televizyonda sınırsız biçimde muhalefet yapmak istiyor. Bunun bir sınırı var, aşamazsın. Mesela, haber sunucusu ama siyasi aktör gibi davranıyor. Yorum yaparak, taraflı biçimde sunuyor haberi ya da hakaret ediyorlar siyaset programlarında. Olmaz. Ceza verince de hakaret ediyorlar. Örneğin, CHP Grup Başkanvekili bana hakaretler etti, dava açtım. Bir diğer CHP milletvekili Tuncay Özkan da iftira atan paylaşımlarda bulundu hakkımda. Beni yıpratmak istiyorlar ama ben buradayım ve yılmayacağım, vicdanım rahat. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Daha çok çocuklarımızı korumamız lazım. Kadına yönelik ve toplumsal şiddeti önleyebilmek için yapacak daha çok şeyim var.

■ Spotify'da da İslam karşıtı yayınlar yapılıyordu, bunlara da müdahale ettiniz...

Evet. Bu yayınların tümü kaldırıldı. GÜNAYDIN'a teşekkür etmek istiyorum. Kamu haberciliği açısından çok önemli bir iş yaptı. Çıkan haber sonrası biz bu platforma müdahale ettik ve kaldırıldı hepsi. Youtube'da da benzer yayınlar yapılıyor, onlar için de harekete geçtik.

Kırmızı çizgimizi kim aşarsa onun karşısında oluruz.



TÜRKİYE, AVRUPA'YA GÖRE ÇOK DAHA ÖZGÜRLÜKÇÜ DÜZENLEMELERE SAHİP



■ Son zamanlarda bazı dijital platformlarda gösterilen dizilere yönelik yaptığınız uyarılar medyada geniş yer aldı.

Paralı platformları denetlediğimiz için bazıları "Paramızı veriyoruz, size ne?" diyor ama öyle değil. Otobana da para ödüyorsunuz ama hız sınırına uymak zorundasınız. Bu platformlara da para ödeyebilirsiniz ama kurallara uymak zorundasınız. Dijital platformlardaki yayınlar bizim gelenek, göreneklerimize ve ahlaki yapımıza uymak zorunda. Bu sınırı aşamazlar. Sınır var diye eleştiriyorlar ama dijital platformlarda Türkiye, Avrupa'ya göre çok daha özgürlükçü düzenlemelere sahip. Avrupa bizden çok daha fazla yasaklayıcı politikalar izliyor. Ülkemizin değerini bilelim. Bazı dizilerdeki karakterler konusunda uyardığımız için dezenformasyon yapılıyor. Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı. Eşcinselliği çocuklarımıza özendirmeye çalışan dizileri tasvip etmemiz mümkün değil. Sadece eşcinsellik de değil, şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan yapımlara göz yumamayız. Ülkemize, devlet başkanımıza, bayrağımıza, dinimize hakaret eden yapımların yayınlanmasına izin veremeyiz.



'HADİSE'NİN KLİBİNE CEZA VERDİK, DAHA POPÜLER OLDU'



■ Bazı müzik kliplerine içerikten dolayı verdiğiniz cezalar da var...

Evet, cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz. "Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim o yüzden" demiştim. Arkadaşlarımız verme taraftarıydı, cezayı verdik, klip daha çok izlendi. Herkese açık olan basın organında çıplak görüntülerin yayınlanması doğru değil. Alkol ve tütün kullanımını özendirecek içeriklere de müdahale ediyoruz.



BUZLAMAK ÇOK ANLAMLI DEĞİL ALKOL VE TÜTÜNE HİÇ YER VERİLMEMELİ



■ Dizilerde alkol ve tütün içeren görseller buzlanarak veriliyor... Evet. Bazen abartıyorlar buzlamayı ve adamın yüzünün yarısı görünmüyor, sonra 'RTÜK yüzünden' diyorlar. Bu abartmayı RTÜK'ü yıpratmak için bilinçli olarak yapıyorlar. Bence buzlamak yerine alkol ve tütüne hiç yer vermeseler çok daha iyi olur. "Hayatın gerçeği" deyip savunuyorlar içkiyi ama çocuklar da izliyor. Dizide kadehlerini kaldırıp yemek yiyen insanları televizyondan izleyen çocuk, "Alkol demek ki güzel bir şey ki her yerde gösteriliyor" diyor. Bence bu da özendirici bir unsur.



SABAH KUŞAĞI PROGRAMLARINI ANNEM DE İZLİYOR



■ Müge Anlı televizyonların en çok izlenen programını yapıyor... Sabah kuşağı programlarını annem de izliyor, ciddi bir izleyici kitlesi var. Bu programlar arasında dikkatsiz davrananlar da var ne yazık ki. Sabah kuşağı programlarına yönelik ileriki dönemde geniş çaplı bir toplantı yapmak istiyorum, bu tip programların içeriklerinin izleyici kitlesine daha çok katkıda bulunması üzerine tartışarak bir sonuca gitmek istiyorum.



UÇUK RAKAMLAR ALDIĞIM SÖYLENİYOR, DOĞRU DEĞİL



■ Maaşınız konusunda da tartışma yaşandı... Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir. Çünkü bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı söylemek istiyorum.