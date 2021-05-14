TUBA KALÇIK

Bu hafta başında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in GÜNAYDIN'a yaptığı özel açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Özellikle sağlık sistemimize ve geçmişe yönelik pişmanlığını dile getirdiği sözleri, uzun süre sosyal medyada konuşuldu. Takdir edenler kadar eleştirenler de oldu bu açıklamalarından dolayı ünlü şovmeni... Bilhassa sosyal medyada şirazeden çıkarak, hakaret seviyesinde yapılan yorumları görünce hem üzüldüm, hem de onlar adına utandım. Her zaman yazıyorum, beğenmek zorunda değilsiniz ama eleştiri de saygı çerçevesinde olmalı. Yıllarca sinema yapmış, dizilerde oynamış, yarışmalar sunmuş kıymetli bir isim Mehmet Ali Erbil. Rahatsızlığı nedeniyle ekranlara ara verse de 'Sevenlerimin dualarıyla bugün hayattayım' diyecek kadar da izleyicileriyle arasında güçlü bir bağ kurmuş. Yani sırf söylediklerini beğenmiyorsun diye klavye başında hakaret etmek olmaz, olmamalı da. Söyleşi yayınlandıktan sonra Erbil beni arayarak Nefise Karatay'la çektirdiği fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerine açıklık getirmek istediğini söyledi. Malum bu sözlerinden dolayı da eleştirilere maruz kalmıştı.







Öncelikle Günaydın'da yayınlanan bu söyleşide çok samimi duygularını dile getirdiğini belirten ünlü şovmen, sözlerine şöyle devam etti: "Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim."







21'inci yüzyılda büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

Mescid-i Aksa'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail, günlerdir Filistinlilere yönelik insanlığa karşı büyük bir suç işliyor. Üstelik bunu tüm dünyanın gözü önünde yapıyor. İnsanlık adına o kadar üzücü kareler var ki, bu zulme insanın kalbi dayanmıyor. İnsanlık adına çok utanç verici görüntüler de var medyaya yansıyan. Mescid-i Aksa'da Filistinliler alevler içinde kalırken, diğer yandan bunu dans ederek kutlayanların videosu bence bu yüzyılın utanç karesi olarak tarihe geçti. İsrail'in insanlığa karşı işlediği suça tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ülkemiz tek yürek bu zulme karşı var gücüyle tepkisini gösteriyor ve Filistin halkının yanında olduğunu dünyaya haykırıyor. Bizim dışımızda bir elin parmağını geçmeyecek kadar ülke de benzer tepkiyi gösterirken diğerleri başını kuma gömmeye devam ediyor ne yazık ki. Bu bile insanlık adına çok üzücü. Çocuk, kadın demeden öldüren ve bunu da dünyaya haklı göstermeye çalışan İsrail'e ses çıkarmayan ve tepki göstermeyenler bana göre bu günahın ortağıdır.

İnsan hakları ve özgürlük savunucusu olduğunu her fırsatta dile getiren Batı dünyası da buna dahil. Avrupa da, Amerika da cılız bir sesle 'Endişeliyiz' mesajı ile İsrail'in bu insanlık suçunu görmezden geliyor. Tarihi belgelerle doğruluğu hiçbir şekilde ispatlanamamış sözde 'Ermeni soykırımı' iddiasının peşine düşen bu ülkeler keşke bugün tüm dünyanın gözü önünde yaşanan İsrail'in bu zulmüne karşı gür sesle itiraz etseler ve bu zulmü durdurmak için harekete geçseler.