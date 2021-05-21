TUBA KALÇIK

İsrail, Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bu zulme ülkemizde 7'den 70'e herkes büyük tepki gösteriyor. Sanat camiasında da birçok sanatçı İsrail'in bu saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'di. Filistin halkının çektiği acı, uğradığı haksızlık Erbil'i çok derinden yaralamış olacak ki tepkisini çok sert bir dille gösterdi. Sonrasında bu konuya dair yaptığı bir açıklamada sarf ettiği "Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" sözlerinden dolayı eleştirildi ünlü şovmen. Kendisi sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşünmüş olacak ki, beni arayarak açıklık getirmek istedi.



İNSANLIK SUÇU

"İsyanım İsrail halkına yönelik değil, İsrail devletinin politikasınadır" diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail devletini eleştiriyorum çünkü Filistin halkına terör uyguluyor. Korumasız bebekler, çocuklar öldürülüyor, bu manzaraya kalbi olan kimse dayanamaz. İsrail suçsuz insanları öldürürken buna isyan etmemek mümkün değil. Dünyada Türkiye dışında kimse yaşanan katliama yüksek sesle itiraz etmiyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bile sözlerini saptıran bir Amerikan zihniyeti var. Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi İsrail'in bu zulmüne tepki gösteren başka lider yok. Amerika işine gelmediği için 'anti-semitik dil kullanıyor' diye karşı çıkıyor. Halbuki başta Erdoğan olmak üzere Türk halkı İsrail'in bu insanlık suçuna isyan ediyoruz. Keşke tüm liderler İsrail devletinin bu saldırgan politikalarına Erdoğan gibi tepki gösterse. Benim sözlerim de yanlış yere çekildi. Bu sözlerimden sonra Türkiye'deki bazı Yahudi dostlarımdan mesajlar aldım. Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm. Benim tepkim de, öfkem de İsrail devletinin bu vahşi politikasına. İsrail halkının ne suçu olabilir? Onların da büyük bir bölümü Filistin halkına yapılan bu zulümden rahatsızdır diye düşünüyorum. İnsan olan kimse bu vahşeti onaylamaz. Biz Türkiye olarak tarihimiz boyunca Yahudilere kucak açmış bir milletiz. Anti-semitizmle suçlanacak son ülke de Türkiye'dir. Amerika her zamanki gibi İsrail devletinin suçunu bastırmak için zulme karşı en çok sesini çıkaran Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına 'anti-semitizm' suçlamasında bulunuyor. Bu suçlama hem ülkemiz, hem de Erdoğan için büyük bir haksızlıktır. Ben bir sanatçı olarak hayatım boyunca barıştan yana oldum. Şimdi de aynısını Filistin için istiyorum. Umarım en kısa sürede o topraklara da barış gelir."



BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Zorlu koşullara rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Beşiktaş, bu senenin şampiyon takımı oldu. Başta Ahmet Nur Çebi yönetimi ve Sergen Yalçın olmak üzere tüm futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederim. Şampiyonluk kutlamaları da pandemiden nasibini aldı ne yazık ki. Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarı, malum koşullardan dolayı kutlamalara katılamadı. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, tüm bu koşullara rağmen şampiyonluk kutlaması çok güzeldi. Takım ruhunu sezon boyunca sahaya yansıtan Beşiktaş, iki şampiyonluğu da sonuna kadar hak etti, umarım daha nice başarılara da imza atar.