TUBA KALÇIK

İnsanlığın yüzyılda bir karşılaşabileceği küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgın süreci birçok sektörü etkiledi. Ancak bu sürecin olumsuz etkileri bazı sektörlerde çok daha yakından hissediliyor. Bunlardan biri de müzik, eğlence ve tiyatro sektörü. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu sektörler zor günler geçiriyor maalesef. Ben de hem bu süreci hem de müzisyen ve sanatçılara yönelik bugüne kadar neler yapıldığını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile konuştum.







SGK KAYITLARI YOK

"Küresel salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla özel bir destek programı başlattık" diyen Yavuz, bu kapsamda sektördeki birçok meslek birliği ile iş birliği yaptıklarını belirtti. Müzik sektöründe kayıt dışı çalışan ve vergi veya SGK kaydı bulunmayan birçok müzisyen olduğunu belirten Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

'Müzik Susmasın' programı kapsamında, destek sağlanacak kişilerin belirlenmesi bu açıdan kolay olmadı. Bunun için de meslek birlikleri ile iş birliği yaptık. Bugüne kadar proje kapsamında 31 bin başvuru sahibine 5 ay boyunca destek olduk. Mayıs ayı sonu itibarıyla kişi başına sağlanan destek tutarı 5 bin liraya, program kapsamında sağlanan toplam destek tutarı ise 156 milyon liraya ulaştı. 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlatılan projede son olarak haziran ayı da ilave edildi ve tek seferde 3 bin lira ödeme yapılması kararı alındı. Bu yeni karar ile toplam destek miktarı yaklaşık 250 milyon liraya ulaşmış olacak. Bakanlık olarak bizim hedefimiz haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları, sektör çalışanları ve eser sahipleri bakımından salgının negatif etkilerinin bir nebze olsun dindirilmesidir. Mevcut koşullar içinde bu hedefimiz için de ciddi çalışmalar yürütüyoruz.'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Konserler ve tiyatrolar ne zaman seyircileriyle buluşacak?" soruma ise şöyle cevap verdi:

"Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi konser gibi etkinliklerin yapılabilmesine yönelik kararlar Bilim Kurulları'nın tavsiyeleri ile verilebilmektedir. Deneme amacıyla bazı ülkelerde birkaç konser düzenlendi ancak bunlar test yapılarak ya da mesafeli ve belli sayıda aşılı olanlarla gerçekleştirildi. Burada önemli olan toplum bağışıklığının sağlanması ve ülkelerin Bilim Kurulları'nın kararlarıyla toplu bir şekilde değerlendirilmesidir. Avrupa'nın genelinde kapalıydı, şimdi yeni başlıyor."



65 MİLYON TL'LİK ÖDENEK

Son olarak da Yavuz'a tiyatrolara yönelik hangi çalışmalar yapıldığını sordum... Bakanlığın özel tiyatrolarımıza 2020 yılında toplamda 12 milyon liraya ulaşan destek verdiğini söyleyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Özel tiyatrolara, başvuruları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'müzce 2020 yılı Aralık ayında başlatılan ve tüm başvuruların olumlu değerlendirildiği Dijital Tiyatro projesi kapsamında 420 özel tiyatroya toplam 12 milyon 600 bin lira; Dijital Tiyatro Arşivi projesi kapsamında 467 özel tiyatroya toplam 9 milyon 500 bin lira; halen devam etmekte olan Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde projesi kapsamında ise 112 özel tiyatroya 6 milyon 200 bin lira olmak üzere toplam 40 milyon 300 bin lira tutarında çeşitli yardımlar yapıldı. Ayrıca Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde projesi kapsamında ise toplam 25 milyon lira dağıtılacaktır. Bu proje ile birlikte özel tiyatrolara toplam 65 milyon 300 bin lira ödenek dağıtılmış olacaktır."