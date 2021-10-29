TUBA KALÇIK

Son yıllarda Türk modası büyük bir ivme yakaladı. Moda konusunda cazibe merkezi haline geldik. Hem kumaş kalitesiyle hem tasarımlarıyla Türk modası uluslararası alanda büyük atağa geçti desek yeridir. Kadınlarımız da şıklıklarıyla Avrupalı hemcinsleriyle yarışır hale geldi. Ben de gelişen moda anlayışımızı ve Türk kadınının giyim tarzını, modacı Fidan Şimşek'le konuştum...



'DAHA FEMİNEN'

"Türk kadını tercihini genel olarak sadelikten yana kullanıyor" diyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlarımız sadelikten yana olsa da iddialı olmayı da elden bırakmıyor. Sadeliğin altına gizlediği iddiasını ya renk seçimiyle ya da kıyafetinin modeli ile ortaya çıkartıyor. Avrupa modası özellikle son yıllarda konfor ve rahatlık adına kadın koleksiyonlarında maskülen giyim tarzını öne çıkardı. Cinsiyetsiz moda anlayışı yaygınlaşmış durumda. Bizim ülkemizde ise çalışan kadınlarımız rahatlığı önemsese bile feminenliği elden bırakmıyor. Bu çok önemli bir nokta bence. En rahat kıyafetler bile feminen bir çizgi taşıyor. Ben de tasarımlarımda kadının çekiciliğini ön plana taşıyan modeller hazırlamaya özen gösteriyorum. Model sade ise kırmızı gibi baskın renklerle kıyafetin iddiasını koruyorum. Model iddialı ise pastel renkler kullanmayı tercih ediyorum. Türk kadının giyim tarzını özetlemek gerekirse; aşırılığa kaçmadan ama feminen çizgileri de koruyan, sadeliğin altında iddiayı da barındıran bir anlayışa sahibiz. Bu da aslında bizi Avrupa'da son dönemlerde ivme kazanan kadın modasındaki maskülen anlayıştan ayırıyor."



CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Bu sene Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir fedakarlık ve mücadele ile kurduğu Cumhuriyetimizin 98'inci yılı... Bir milletin dünyaya örnek olan kurtuluş mücadelesinin şanlı zaferidir Cumhuriyet Bayramımız. Hürriyeti için canını dişine takarak mücadele eden bir milletiz biz... Vatanımız için mücadele eden şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı bu güzel cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız.



HADİ SİNEMASEVERLER YERLİ FİLMLERİMİZE DESTEK VERELİM!

Sinema sektörü pandemi sürecinin olumsuz etkisini yavaş yavaş üstünden atmaya başladı. Uzun süredir kapalı olan sinema salonlarımızın yeni normaller çerçevesinde açılması sektöre de canlılık getirdi. Yerli filmlerimiz bir bir vizyona girmeye başladı. Sinemaseverlerin bu süreçte tercihlerini yerli filmlerden yana kullanmasını sektörün geleceği için son derece önemli buluyorum.



Bu hafta da Mustafa Üstündağ, Uğur Yücel, Murat Akkoyunlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 'Zoraki Misafir' filmi, vizyona girdi. Komedi türündeki bu filmi kaçırmayın derim. Hadi sinemaseverler yerli filmlerimize destek verelim...