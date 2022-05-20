TUBA KALÇIK

Geçtiğimiz günlerde Derya Tuna'nın çapkınlık üzerine yaptığı açıklama çok konuşuldu. Neydi Tuna'nın açıklaması: "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz."







GENELLEME YAPMADIM

Tuna'nın bu sözlerine tepki gösteren de oldu hak veren de... Ben de bu açıklamasını konuşmak için Derya Tuna'yı aradım... "Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim" diyen Tuna, sözlerine şöyle devam etti: "Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım. Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak sarf ettim bu sözleri. İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı. Ben bu sözleri yaşadığım için, yani tecrübelerimden yola çıkarak 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok' dedim. Ayrıca, çapkınlığı da normal bir şeymiş gibi de görmüyorum. Kadın ne yaparsa yapsın, erkek dürüst olmalı. Karşı tarafa yeşil ışık yakmamalı. Sadakat çok önemli. Ben de bir erkek annesiyim. Oğlumu da bu değerleri öğreterek yetiştirmeye çalıştım. Ama unutmamak da gerekiyor ki kadının en büyük düşmanı yine kadın maalesef..."







TWİTTER SAHTE HESAP DENETİMİNİ ARTIRMALI

Sosyal medyada sahte hesapların çoğalması hep konuşulan bir konuydu. Buna dair en dikkat çekici açıklamalardan birini de Elon Musk yaptı. Twitter'daki sahte hesap sayısının şirketin açıkladığı sayıdan dört kat daha fazla olduğunu söyledi. Bence Musk'ın işaret ettiği bu nokta son derece önemli. Bu hafta GÜNAYDIN yazarlarından Mevlüt Tezel de bu açıklamaya yönelik dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı. Günümüzde siyasetten spora sanattan eğitime yani artık hayatımızın birçok alanında sosyal medya, özellikle de Twitter, son derece önemli bir iletişim aracı haline geldi. Bu kadar etkili bir aracın sahte hesaplar üzerinden manipülasyona açık olması da kaçınılmaz bir durum. Ülkemizdeki troller ordusunun hali zaten ortada... Sahte hesaplar üzerinden sosyal medyada şişirilmiş gündemler yaratarak toplumda gerilim yaratma çabasına girdiklerine kaç defa şahit olduk.







Bireysel olarak da şunu söyleyebilirim ki, röportaj yaptığım isimlere sahte hesaplar üzerinden defalarca sistematik linç kampanyası yürütüldüğünü de gördüm. Kendi hesabı üzerinden o paylaşımları yapsa ceza alacağını bilen bu 'zeka küpü' linç tayfası, sahte hesaplar üzerinden hedef gösteriyorlar insanları, kurumları... Dilediğine hakaret ediyor, dilediğine itibar suikastı yapıyor... Eğer söylendiği gibi her 5 hesaptan 1'i sahte ise, durum gerçekten çok vahim... Twitter tam anlamıyla manipülasyonun membası konumuna gelmiş demektir. Twitter'ın şirket olarak marka değerine de büyük darbe vurur sahte hesap sayısının fazlalığı. Umarım Twitter bu işe sıkı bir denetim getirir. Yoksa hem gerçek hesap sahibi kullanıcılarına hem de manipülasyonlara maruz kalanlara büyük bir haksızlık yapmış olur.