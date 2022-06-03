TUBA KALÇIK

GÜNAYDIN'dan Evren Abdullahoğlu, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin yeni gelir kapısını anlatan önemli bir habere imza attı. Sosyal medya platformu, belli bir ücret karşılığında ünlü isimlerin kişiye özel video çekmesini sağlıyor. Bu videolar aracılığıyla sanatçıların hayranları doğrudan onlarla temas kurabiliyor.







Kişiye özel videolarda, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar, ünlü isimler tarafından iletiliyor. Ülkemizde yeni popüler olmaya başlayan platformlara ilgi her geçen gün artıyor. Bu sistemde Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ünlü isim yer alıyor.







Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç. Ünlü sanatçıya hem bu sistemi hem de neden böyle bir sisteme dahil olduğunu sordum. Öncelikle, "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek" diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar. Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim.







Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek. Yurt dışında birçok ünlü isim, kişiye özel videolar çekiyor. Bizim ülkemizde bu sistem daha yeni bir sistem, yaygın kullanılmıyor. Dünyaca ünlü isimler ayda çok daha büyük sayıda videolar çekip, büyük paralar kazanıyor."



Diğer davalara da örnek olmalı

Ölümü ile ülkemizi yasa boğmuştu Azra Haytaoğlu... Vahşice öldürülmüştü... Antalya'da üniversite öğrencisi olan Haytaoğlu, geçen sene 28 Temmuz'da evden çıkmıştı. Ailesi kendisinden bir daha haber alamamıştı. Gencecik Haytaoğlu'nu öldürüp, cansız bedenini parçalara ayıran cani Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haytaoğlu'nun katiline indirimsiz müebbet verilmesi bence kadın cinayet davaları açısından önemli bir karar oldu. Kadın cinayetlerinde iyi hal, tahrik gibi ceza indirimlerinin uygulanamaması gerektiğini birçok defa yazmıştım. Hayatının baharında yaşamdan vahşice koparılmış Azra'nın davasında katilin indirim uygulanmadan ceza alması diğer davalara da örnek olmalı. Ceza indirimi uygulaması böyle davalarda ne kadar az uygulanırsa, içinde cani duygular taşıyanlar ve öldürmeye meyilli olanlar için de o kadar caydırıcı olur. Kadın cinayetlerini durdurmak için devletin en üst kademesinden sivil toplum kuruluşlarına kadar mücadele verildiği bu süreçte, etkin bir cezalandırma sistemi de son derece önem taşıyor.