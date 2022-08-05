TUBA KALÇIK

Bir kariyerin nasıl doğru yönetilmediğinin en somut örneklerinden birini Merve Boluğur'da görüyoruz. Sen git 'Acemi Cadı', 'Kuzey Güney', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi kült dizilerde önemli rollerde yer al, sonra da oyunculuk dışında ne varsa onunla gündeme gel! Yanlış anlaşılmasın, Merve Boluğur okullu bir oyuncu. Ama gelin görün, sosyal medya öyle bir hale geldi ki sanatçısı da, memuru da dikkat çekmek için her şeyi yapıyor. 'Kariyerim nasıl etkilenir?' diye düşünmeden sadece viral olmak adına anlamlı anlamsız paylaşımlara imza atıyorlar.







Boluğur son dönemlerde böyle paylaşımları art arda yaparak aslında en büyük zararı kariyeri için harcadığı emeklerine veriyor. Ben onun özellikle Muhteşem Yüzyıl'daki performansını beğenerek izliyordum. Yetenekli oyuncu, buna söylenecek söz yok. Ama şimdi sanki o dizileri hiç çekmemiş, böyle güzel projelerde hiç yer almamış gibi... Sadece gündem olmaya çalışan sosyal medya fenomenleri gibi davranmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Oyunculuk geçmişi varken yorumculuğa soyunması zaten kariyerini doğru yönetemediğinin göstergelerinden biri. Umarım çevresinde onu bu gidişatı konusunda uyaran dostları vardır, yoksa sosyal medya fenomenleri gibi hafızalarda yerini alacak.



MİKONOS'TAN KAÇANLARI ÜLKEMİZE ÇEKELİM

Yunanistan'ın Mikonos adasındaki fiyatları resmen dudak uçuklatıyor. GÜNAYDIN'dan Ebru Ayaz'ın haberinde de görüldüğü gibi yabancı turistler bu fiyatlar karşısında isyan bayrağını çekmiş. Mikonos'taki pahalılık dünya gündemine bile konu olmuş vaziyette.







Bodrum'daki fiyatların Mikonos'un yanında lafı bile olmaz. Bir top dondurmanın 274 lira olduğu Mikonos'taki bu durum bizim için büyük fırsat.







Hem hizmet hem de kalite açısından çok iyi noktadayız ülke olarak. Mikonos'tan kaçan turistleri ülkemize çekersek büyük bir avantaja dönüştürmüş oluruz bu durumu. Umarım, bunun için de turizmciler gerekli hamleleri yapar...



YAZIK EDİYOR KENDİNE!

Konuşulmak için mi yapıyor bilmiyorum ama ne yapsa ya da ne söylese bir şekilde gündemde kalmayı başarıyor. Şarkılarından çok sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan bir isim Aleyna Tilki. Bir hafta önce iç çamaşırı ile yaptığı paylaşımıyla konuşulmuştu. Şimdi de Rize'nin Samistal Yayla'sında silahla ateş ettiği görüntüsüyle gündemde...







Aleyna, silahlı pozuyla sosyal medyada gündeme oturmayı yine başardı ama... Ama diyorum çünkü silahlı görüntüsü çok büyük tepki topladı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorsa bir şey diyemem ama eğer sanat yaşamını ileriye taşımak istiyorsa işi dışındaki konularla bu kadar çok gündeme gelmemeli. Yoksa yazık edecek hem bugüne kadar verdiği emeğe hem de Allah'ın ona verdiği bu yeteneğe...