TUBA KALÇIK

Bodrum yine gündemden düşmüyor. Ev fiyatları, tekne kazaları, yaban domuzu istilası derken şimdi de mekanlarda müşteriye reva görülen akılalmaz hesapla haber oldu. GÜNAYDIN'da Evren Abdullahoğlu imzalı haberi okuyunca gözlerime inanmadım. İşadamı Murat Cevahir ve üç arkadaşıyla gittiği kebapçıda 82 bin TL hesap gelince, isyan bayrağını çekmiş. Doğru okudunuz, tamı tamına 82 bin lira. Ne yemiş olabilirler ki? Mekana ortak mı alıyorsun? Eti altından mı yapıyorsun? Nedir bu 82 bin liranın açıklaması?







Bu düpedüz adam kazıklamak. Başka bir açıklaması yok çünkü bu rakamın. Ayıptır ya... Cennet ülkemize turist gelsin, Türkiye ekonomisine katkı sağlasın diye Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum çeşit çeşit projeler üretiyor... Diğer taraftan da böyle mekan sahipleri bu emeği boşa çıkaracak şekilde fahiş hesapları ödetmeye çalışıyor müşterilerine. Bu nasıl bir açgözlülüktür, nasıl bir kurnazlıktır anlamak mümkün değil gerçekten... Ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Bodrum'a, böyle haberler yüzünden insanlar artık gitmeye korkar oldu. Türkiye'nin en bilinen işadamlarından biri bile Bodrum'daki bu açgözlülüğe isyan ediyorsa, gerisini siz düşünün...



YAZIKLAR OLSUN SANA

Sosyal medya bazı insanların şirazesini iyice kaydırdı desek yeridir. Daha fazla takip edileyim, konuşulayım diye yapılmayacak ne varsa yapıyor, art arda skandallara imza atıyorlar. Bir programın yarışmacılarından olan Nazlı Hamarat da bu kesimin içinde yer alıyor. Geçen sene 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüleriyle çok konuşulan Hamarat, yine benzer bir rezillikle sosyal medyada gündem oldu.







Oğlunun yataktaki görüntülerini paylaşan Hamarat'ın sarf ettiği sözler tam anlamıyla insanı dehşete düşürüyor. Oğluna defalarca 'sidikli' diye seslenen Hamarat, bir de bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hem de hiç utanıp sıkılmadan! Bir anne çocuğunu nasıl böyle rencide eder gerçekten anlamak mümkün değil.









Ya akıl sağlığı yerinde değil bu kadının ya da sosyal medyada izlenme hırsı gözünü öyle kör ermiş ki ne ahlak tanıyor ne de annelik. İnsan sırf biraz daha konuşulayım diye 4 yaşındaki evladını malzeme yapar mı? Böyle hastalıklı ruha sahip insanlar yapıyor demek ki... Doğurmakla annelik olmuyor işte. Ben buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sesleniyorum; lütfen 4 yaşındaki bu meleği koruyun bu kadından.