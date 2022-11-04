TUBA KALÇIK

Cizre geçtiğimiz günlerde müzik festivaline ev sahipliği yaptı. Festivale ilgi o kadar yoğundu ki, 100 bini aşkın kişi alanı doldurdu. Eskiden terörle anılan bir ilçeyken şimdi sanatla medyaya haber oluyor. İnsanlar güvenli şekilde sosyal hayatını devam ettiriyor, müzik festivalinde yüzbinler bir araya geliyor... Geçmişten bugüne baktığımızda bu çok önemli bir gelişim; hem bölge hem de halkımız açısından. Yüzbin insanı müzikle buluşturan bu festivalin mimarı ise işadamı Hikmet Eraslan'dı. Ben de bu vesile ile Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan ile konuştum.

"Uzun yıllar sıkıntılı bir süreçten geçen bölgeye şimdi sanat götürüyoruz" diyen Eraslan sözlerine şöyle devam etti:









"Sanat, birleştirici büyük bir güçtür. İnsanları kaynaştırıyor. Festivalleri düzenlerken yola çıkış amacım da bölge halkını birleştirmek ve motive etmekti.

Bunun yanı sıra Batı'da yapılan organizasyonların bir benzerinin Cizre'de de yapılabileceğini göstermek istedik. Müzik festivaline çok büyük bir ilgi vardı. Lazer ve havai fişek gösterilerinin de yer aldığı organizasyonumuzun maliyeti 9 milyon TL'yi buldu. Holdingimiz bunun önemli bir kısmını karşıladı. Şırnak Valimiz, Cizre Kaymakamımız da festivale hem maddi hem de manevi olarak destek oldu. Onlara teşekkürlerimizi bir kez daha sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Festivalimize komşu illerden bile gelenler oldu. Benzeri yurt dışında görülebilecek bir festivaldi. Kendim de DJ olarak sahne aldım. Çok eğlendik. Festivalimizin devamı Harran'da olacak. Yarın da Harran halkı ile buluşacağız. Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı gibi isimler sahne alacak. Bölge halkımızı Harran'a bekliyoruz. Eskiden Batı'da böyle organizasyonlar haber olurdu. Şimdi Doğu'daki bu festival medyada gündem oluyor. Bence bu bile çok önemli. Bu festivaller umarım bölgeye ilgiyi de artırır."



'GELECEK BİRLİKTE MÜMKÜN'ÜN DEVAMI GELMELİ

İş dünyasının sevilen ismi Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Sürmeli'nin bedensiz kadın ve erkek yüz formlarından oluşan "Maskesiz Yüzler" koleksiyonunda yer alan ve sürdürülebilir bir dünyaya dikkat çeken eserlerinden oluşan "Gelecek Birlikte Mümkün" sergisi, yarın açılıyor.







Seramik ve porselen üretiminde kullanılan geri dönüşüme uygun atıklara farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak sanatsal bir değer yükleyen Sürmeli, sergideki eserleri porselen makinesinden temin edilen atıklarla oluşturdu. "Gelecek birlikte mümkün" başlığına dikkat çeken Sürmeli, "Biz olabilmek hem gezegenimiz için hem de her bir birey için kurtarıcı bir güç.

Bugün birlik ve beraberlik içinde gezegenimiz için bir adım atmazsak, onun için neler yapabileceğimizi de hiçbir zaman göremeyeceğiz" diyor. Umarım bu serginin devamı gelir...