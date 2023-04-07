TUBA KALÇIK

Devlet sanatçısı, ressam ve akademisyen Turan Erol geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Türkiye'nin değerli sanatçısı Erol'un ardından kızı Elif Erol Demirbağ, meslektaşları Devrim Erbil ve Aydın Ayan ile konuştum. "Onu hep kendime örnek aldım" diyen Demirbağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam ile çok özel bir ilişkimiz vardı. Kurduğu sanat galerisinde birlikte çalıştık.









O benim sadece babam değil aynı zamanda öğretmenimdi. Çocukluğumdan onun hastaneye yattığı güne kadar ondan her konuda, hep bir şeyler öğrendim. 16 Şubat'ta saat 14.35'de annemi, saat 16.00'da da babamı kaybettim. Birbirlerini çok seven, bütünleşen bir çiftti. Annemi orada da yalnız bırakmamak için aynı gün aramızdan ayrıldı. Sevenleri ve öğrencileri babamı anmak için yarın Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir araya gelecek. Babamı merak edenler için paylaşmak istedim."



'ACISINI İÇİMİN DERİNLİKLERİNDE HİSSEDİYORUM'

Turan Erol'un çalışkan ve verimli bir sanatçı olduğunu belirten Devrim Erbil, şunları söyledi: "Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun en sevdiği öğrencisi ve arkadaşıydı. Bizim için de örnek bir aile reisi, örnek bir sanatçı, örnek bir öğretmen ve örnek bir insandı. Sanatından ödün vermedi. İnandığı doğruları yüreklice savundu. Turan Erol'un kaybının acısını içimin derinliklerinde hissediyor ve onu örnek almaya çalışıyorum."









'GÜZEL RESİMLERİ VE ANILARIYLA YAŞASIN'

Ressam Aydın Ayan ise onun özel bir sanatçı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Turan Erol, yaşamı sanat üzerine düşünmek, yazmak, sanat eğiticiliği ve resim yapmak ile geçmiş çok çalışkan ve üretken, aydın nitelikli bir sanatçımızdı.

Turan Erol, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilk dönem öğrencilerinden biriydi; ben son dönem. 70'li yılların ortalarında başlayan tanışıklığımız 90'lı yılların ortalarından sonra yeni bir boyut kazanarak yakın dostluğa dönüşmüş ve bu dostluk ölümüne dek kesintisiz sürmüştür. Yakınlaştıkça daha çok sevdiğim önemli bir değerdi; yaptığı iyi ve güzel şeyler, resim tarihimize katmış olduğu güzel resimler ve anılarıyla çok yaşasın!"