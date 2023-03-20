Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan: CHP’liler parti tüzüğünden bile habersiz

Siyasetçi Yaşar Okuyan, CHP’den ihraç edilmesiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu’nu Akşener konusunda uyardığını belirten Okuyan, “Doğruyu söylediğim için kovuldum. Ancak ‘CHP ile ilişiği kesildi’ diye paylaşım yapanlar ihraç sürecini bilmiyor. İhraç edilebilmem için Disiplin Kurulu’na sevk edilmem, sonra savunma yapmam gerekiyordu. Parti tüzüğünden bile habersizler” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu...

■ Uzun yıllar siyasetin içinde aktif rol alan bir isimsiniz, Türkiye seçimlere giderken Altılı Masa'nın yaşadığı krizi siz nasıl yorumluyorsunuz?

Meral Akşener'in 'kumar masası, noter masası' gibi ağır laflar söylediği masaya hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi kamuoyunun dikkatinden kaçmaz. Kılıçdaroğlu ve diğerleri bir şey olmamış gibi değerlendirebilir ama bakalım seçmen de böyle mi değerlendirecek? Meral Akşener'i çok uzun yıllardır tanırım. Daha önce Kılıçdaroğlu'nu Akşener konusunda uyarmıştım. Nitekim uyarımın ne kadar doğru olduğunu zaman gösterdi. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar derler, beni de CHP'den kovdular.









AKŞENER'E DİKKAT EDİN



■ Meral Akşener'i siyasetçi olarak nasıl buluyorsunuz?

Meral Hanım'ı uzun yıllardır tanırım. Akşener ile ilgili başıma gelen bir olayı bile anlatsam nasıl bir siyasetçi olduğunu anlarsınız. O İçişleri Bakanlığı yaparken ben de Meclis'teydim. Ankara'da rahmetli Uğur Mumcu'nun oturduğu sokakta ben de oturuyordum. Yeni bir binada oturuyorduk. Dairemin üst katına birisi taşındı ve beni izlemeye başladı. Beni izlediğini de komşularımın uyarısı ile öğrendim. Benim ve ailemin can güvenliği için bu olayı biraz araştırdım. İçişleri Bakanlığı'nın operasyonu olduğunu öğrendim. Dairemin üst katında karakol kurulmuştu. Hatta Meclis'te basın locasına çıktım ve bu olayı anlattım. Akşener de Meclis'teydi. Gazetecilere de "Şimdi Akşener'e gidip bu konuyu ileteceğim" dedim. Akşener'in yanına gittim. Kendisi beni görünce abi diyerek hemen ayağa kalktı. Ben de "Bana abi deme. Ben Anavatan Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım, sen nasıl dairemin üstüne karakol kurdurursun? Ya buna son verirsin ya da bu konuyu kürsüye taşırım" dedim. Olayın akşamında beni izleyen kişi üst kattaki daireyi terk etti. Meral Akşener birisine abi ya da abla diyorsa dikkatli olacaksın. Bana da abi diyordu, dairemin üst katında bana operasyon çekmeye kalktı. Akşener'in bu yaptığının aynısını yıllar sonra FETÖ'cüler de yaptı. Ankara'da Turan Güneş caddesinde otururken de yine yan dairemde FETÖ'cüler karakol kurdu. Bu da basına haber olmuştu.









SÜRECİ BİLMEDEN SOSYAL MEDYADAN 'PARTİ İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ' DİYE DUYURDULAR!



■ Geçtiğimiz haftalarda CHP'den ihraç edilmenize yönelik neler söylemek istersiniz?

CHP'nin Genel Merkezi'nde görev alanlar, partinin tüzüğünden bile habersizler. Benim için 'Bugün itibarıyla CHP ile ilişiği kesilmiştir' diye sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşlar, ihraç sürecini bilmiyor. Benim ihraç edilebilmem için öncelikle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmem ve ardından oradan bir karar çıkması gerekiyordu. Bu süreçten sonra da sözlü/yazılı savunma istenmesi gerekiyordu. Ancak bunları yapmadan sanki ben marabaymışım gibi 'Parti ile ilişiği kesilmiştir' diye sosyal medyadan duyuruyorlar. Beni bu şekilde CHP'den atmaya çalışanlar kendi partilerinin tüzüğünü bile bilmiyorlar.



AKŞENER HEP ABİSİNİ KULLANARAK SİYASETTE YOL ALDI



■ Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener hakkında belge sunduğunuza yönelik birtakım haberler yapılmıştı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Ben her hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğümde önemli gördüğüm bütün bilgileri paylaşıyordum. Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde yaptıklarına dair yazıları göndermiştim. Hatta bu yazılardan biri de Sedat Ergin'e aitti. Dosya sözünü duyunca İYİ Parti ve Meral Akşener bir hoplamıştı. Hatta içeriğin ne olduğunu bilmeden bana 5 kuruşluk tazminat davası açtı. Düşünün bana abi deyip ayağa kalkan Meral Akşener, bana dava açtı. Bakın şunu net olarak söyleyebilirim, Meral Akşener bugüne kadar hep abisini kullanarak siyasette yol aldı. Nihat Gürer, Akşener'in abisi, benim de çok sevdiğim, yakın arkadaşımdı...









Ben MHP Genel Sekreteri Yardımcılığı görevini yürütürken Nihat Gürer, Kocaeli il başkanımızdı. Daha sonra da Kocaeli'nde Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Şimdi yaşasaydı, Meral Akşener'in siyasetteki bu davranışlarını kabullenmesi mümkün olmazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Altılı Masa kurulurken uyarmıştım, "Meral Akşener'e dikkat edin" demiştim. Sonra yaşananlar ortada işte. Daha bu kriz olmadan önce çıktığı televizyon programında, aday olarak Kılıçdaroğlu'nu değil, seçilecek adayı destekleyeceğiz diyordu. Ne oldu da seçileceğini düşünmediği Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Enteresanlık var bu işte... Şimdi seçim sürecinde rakipler bunu dile getirecek. Kim olsa seçim sürecinde bu garip durumu dile getirir.



CHP'NİN BANA BÖYLE DAVRANMASI ONURUMU KIRDI



■ Kılıçdaroğlu'na Akşener'in kendisinin adaylığına engel olabileceğini açıkça söylemiş miydiniz?

Evet açıkça uyardım. Ama Kılıçdaroğlu'na söyledim de ne oldu? Partiden ihraç sürecimi başlattılar. Kendi tüzüklerinin bile farkında olmadan hakkımda hüküm vermeye kalktılar. CHP'den ihraç edildi diye haber yapılmış, ben de bunu gazeteciler arayınca öğrendim. Hastaneydim, istifa dilekçemi de orada yazdım. CHP'nin bana böyle davranması onurumu kırdı. Onlar beni ihraç etmedi, ben CHP'den istifa ettim.



KAMUOYU ÖNÜNDE SORMAK İSTEDİĞİM SORULARIM VAR!



■ İYİ Parti ile ilgili neler söylemek istersiniz?

İYİ Parti ülkücü gelenekten gelenlerin oluşturduğu bir partiydi. Partinin gelişmesinde Koray Aydın'ın büyük payı vardır. Ama şimdi bakalım milletvekili listelerinde kimler yer alacak? İYİ Parti, ülkücü gelenekte olanları bakalım seçilecek yerlerden mi koyacak? Yoksa geri planda mı kalacaklar? Bunu da kamuoyu önünde sormak istiyorum...