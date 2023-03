TUBA KALÇIK

Deprem felaketinin üstünden bir ay geçti... 40'ı bile çıkmadı orada hayatını kaybedenlerin... El birliğiyle bu yaraları sarmaya çalışırken, televizyonları bir açıyoruz, gündem bambaşka... Sanki ülkenin en önemli ve tek gündemi 'Masadan niye kalktı? Neden geri döndü?' konusuymuş gibi davranan televizyonculara rastlıyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi sosyal medya da benzer bir tutum içinde. Ekranlarda sürekli bu tartışılıyor. Yani biriki saat tartışılsa yine anlaşılır ama bu kadar da değil... Özellikle bazı haber kanalları durumu oldukça abartmış vaziyette...







AFETZEDELERE HAKSIZLIK

10 ilde depremden zarar gören vatandaşlarımızın durumunu, taleplerini, beklentilerini ve yapılması gerekenleri konuşmamız lazımken, seçimleri konuşmak, kimse kusura bakmasın ama her şeyden önce depremzedelere büyük bir haksızlık. Şu anda ülkenin bence en önemli gündemi ne Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ne de kimi yardımcısı yapacağı. Zaten halkın da gündemi bu değil.







Çıkın İstanbul sokaklarına, sorun halka. Gündemlerinin cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını görecekler. İstanbulluların ve ülkenin büyük bir çoğunluğunun en önemli gündemi deprem. 6 Şubat'ta yaşanan felaket, başta deprem bölgesindekileri olmak üzere herkesin hayatlarında büyük bir değişime yol açtı. Bazıları hayatlarını kaybederken, bazıları umutlarını, birikimlerini kaybetti. Ülkenin geri kalanının da hayattaki öncelikleri, hayata bakışı değişti. Ülkenin büyük bir çoğunluğu 'Evim depreme dayanıklı mı? Deprem olursa ne yaparım?' korkusuyla yaşarken emin olun küçük bir azınlık dışında kimse, niye masadan kalktı, niye geri döndü gibi kısır gündeme kafa yormuyor. Deprem gerçeğini görerek yaşamlarımızı yeniden dizayn etmemiz gereken bir süreçte, siyasetçilerin suni gündemlerine hapsolmamalıyız. Bu konuda da sorumluluk başta medya olmak üzere herkese düşüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin daha 40'ı çıkmadan, siyasetin bu denli peşine takılmanın savulabilir hiçbir yanı yok...



FIRSATÇILAR BİR AN ÖNCE CEZALANDIRILSIN

Deprem felaketinin ardından bazı şehirlerde ev kiraları fahiş fiyatlara çıktı. Deprem ortamını fırsat bilen bazı açgözlü ev sahipleri, kira fiyatlarını öyle arttırdı ki, şaşırmak elde değil. Üstelik bunu sadece yeni kiracılara yapmıyorlar, eski kiracılara da benzer bir tutum içindeler. Yasal düzenleme ile sınır koyulmasına rağmen kira oranını yüzde 60 arttırmak isteyen de var yüzde 100 de... Ne vicdana ne insanlığa sığmaz bu ama ne yazık ki böyle insanlar da var memleketimizde... Fırsatçılığın kanlı canlı örneğine en çok da emlak sektöründe rastlıyoruz bu aralar ne yazık ki... Adalet Bakanlığı böyle fırsatçıların önünü kesmek için yeni bir yasa çalışmasına başladı. 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası öngören bu çalışma umarım bir an önce yasalaşır... Aç gözlü insanları başka türlü durdurmak kolay değil çünkü...