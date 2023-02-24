TUBA KALÇIK

Deprem felaketi sonrası dünyanın dört bir yanındaki arama kurtarma ekipleri yaralarımızı sarmak için yardıma koştu. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, acılar insanları, toplumları yakınlaştırır. Bunun örneklerini daha önce çok kez görmüştük. Ama bu sefer ki hafızalardan uzun sürü silinmeyecek. Bizleri bu zor günlerde yalnız bırakmayan, yaşamlarını riske atarak depremzedeler için ellerinden geleni yapan bu fedakar insanlara müteşekkirim. Türkiye'den ayrılan yabancı arama kurtarma ekipleri ülkelerinde de kahraman gibi karşılandı.









Bu ekiplerden biri de Avusturya'dan gelen arama kurtarma ekibiydi. Geçtiğimiz günlerde ülkelerine dönen ekip havalimanında büyük bir sevgi seli ile karşılandı. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un da katıldığı törende ekibe 'üstün başarı madalyası' verildi.







'ÇOK DUYGULANDIK'

Deprem felaketinin Avusturya'daki yankısını konuşmak için Ceyhun'u aradım. Avusturya halkının bu felaketten dolayı Türk halkı ile tam bir dayanışma içinde olduğunu söyleyen Ceyhun sözlerine şöyle devam etti:

"Avusturya'daki Türkler deprem bölgesine yardım edebilmek için seferber oldular. TIR dolusu yardım gönderdiler. Avusturya medyası da yakından takip etti deprem felaketini. Kilometrelerce uzak da olsalar da Avusturya'daki Türklerin kalbi deprem bölgesindeydi. Arama kurtarma ekipleri ülkeye döndüklerinde, havalimanında büyük bir coşku ile karşılandı.







Buradaki Türkler alkışlar ve minnet dolu sözlerle karşıladı ekibi. Arama kurtarma ekibi ile konuştuğumda 'Türkler çok cana yakın, misafirperver insanlar' dediler. 'Bir parça yiyeceklerini bile bize ikram ettiler, biz hem çok duygulandık hem de çok şaşırdık, beklemiyorduk. Bu kadar özel millet olduğunuzu bilmiyorduk." Gurur duyuyorum ülkemle, her ne zorluk yaşarsak yaşayalım, biz çok güçlü bir milletiz. Depremzedeler için yardımlarımız da devam edecek. Çarşamba günü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu depremzedeler için etkinlik düzenlendi. Avusturya Başbakanı'nın eşi başta olmak üzere birçok yetkili etkinliğe katılıp, depremzedeler için bağışta bulundu. Ben ve eşim de etkinlikte daha fazla bağış toplanması için elimizden geleni yaptık. Bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler. Bu süreçte Avusturya ülkemize dostluk gösterdi. Acımız çok büyük ama biz her şeyin üstesinden gelen bir milletiz. İnşallah Türkiye bir daha böyle bir acı yaşamaz.



