TUBA KALÇIK

Türkiye bu hafta başı büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Merkez üstü Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kayda geçti. Deprem görüntülerini izlerken kahroluyoruz. Yıkılan binaların altında kalanları kurtarma mücadelesini gördükçe, gözyaşlarımız sel oluyor. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı yaşatmasın.

Depremzedelere yardım edebilmek adına her kesimden insan tek yürek olduk, seferber olduk. Sosyal medyada bu birlik, beraberlik tablosunu gördükçe, "Biz büyük bir milletiz, zor zamanların üstesinden geleceğiz" diyorum. Bazı zamanlar vardır, hangi görüşten olursan ol, tek hedef için mücadele edersin. İşte biz de milletçe böyle günlerden geçiyoruz. Deprem felaketinden zarar gören insanlarımız için el ele verdik, yardım seferberliğimiz çığ gibi büyüyor...









BİRLİK İÇİNDE SEFERBER OLALIM

10 ili etkileyen ve çok sayıda can kaybına yol açan deprem felaketi sonrası sanat dünyasından da birçok isim deprem mesajı paylaştı. Ben de Türkiye'nin usta sanatçılarından Selda Bağcan ve Edip Akbayram'a duygu ve düşüncelerini sordum.

Edip Akbayram: "Ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Deprem görüntülerini izledikçe ciğerim yanıyor. Ama biz çok güçlü bir ülkeyiz, bu zor günlerden de dimdik çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değil. Gün birlik, beraberlik günüdür. Bir sanatçı olarak, böyle bir tablo karşısında birlik içinde seferber olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben, sen yok Türkiye var. Depremde vefat edenlere rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum.









'GÜNLERDİR NE YEMEK YİYEBİLİYOR NE DE UYUYABİLİYORUM'

Selda Bağcan: "Ekrandan izledikçe ciğerim yanıyor. Depremzedelerin halini düşündükçe yemek yemekten, sıcacık yatakta uyumaktan bile insan olarak utanıyorum. Onlar ne halde deyip, günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de doğru düzgün uyuyabiliyorum. Haberi ilk aldığım andan itibaren kalbimde büyük bir acı var. Deprem görüntülerini izlerken gözlerimden yaşlar boşanıyor. Türk halkı olarak yardım için seferber olduk. Depremzedeler geçmiş olsun, kalbimiz onların yanında."