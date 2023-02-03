TUBA KALÇIK

Google'da Türkiye'deki gençler en çok 'Nasıl oyuncu olunur?' sorusunun cevabını araştırıyormuş. Dünyadaki gençler pilotluk için araştırma yaparken bizimkilerin 'oyuncu' olmak istemesi doğrusu beni şaşırtmadı. Neden mi? Kısa yoldan parayı, şöhreti bulayım gayesi gençler arasında giderek yaygınlaşıyor da ondan...



OYUNCULUĞA HAKSIZLIK!

Bu araştırmayı görünce aklıma geçen sene Müge Anlı'ya çıkan Ezel Bayraktar geldi. Tek hedefinin oyunculuk yapmak olduğunu ve kendine şans verilirse çok iyi bir oyuncu olacağından bahsedip durmuştu programda... Yeni nesilde Ezel gibi gençlerimizin sayısı hiç de az değilmiş dedim kendi kendime. Genç kuşaklar eskiden uzun vadeli, ayakları yere basan hedefler koyarak ilerlerken şimdi durum değişti. Elbette tüm gençleri kastetmiyorum ama ne yazık ki azımsanmayacak kadar kalabalık bir grup var; dertleri ne üretmek ne de emek vererek başarıya ulaşmak... Tek dertleri kısa vadede o sosyal medyada gördüğü ışıltılı, şaşalı hayatları yaşamak... Televizyon dizilerinde oyuncuların aldığı paralar yazılıp çiziliyor ya medyada, bu meblağları gören bu zihniyet 'Atarım kendimi bir diziye, hayatım kurtulur' diye mi düşünüyor acaba? Böyle düşünüyorlarsa yazık, hem kendilerine hem de onları bin bir zorlukla okutmak için mücadele eden ailelerine... Oyuncular kısa yoldan paraya, üne kavuşuyor diye bir algı varsa, görünen o ki var bence, bu mesleğe de haksızlık ediliyor... Yıllarca aktörlük eğitimi alıyorlar yetmiyor, oyuncu koçlarıyla çalışıyorlar... Yani elini kolunu sallayıp dizide başrol kapmıyor kimse... Kapanlar da sabun köpüğü gibi kaybolup gidiyor zaten... Haftalık dizi yetiştireceğiz diye gecegündüz, kar-kış demeden çalışan insanlar bunlar... Emeksiz yemek olmaz derler ama emek vermeden kendilerine ziyafet çekmek isteyen gençlerimiz varsa, dönsünler bu yanlış yoldan. Yoksa hem gençliklerini hem de kendilerini boş hayaller uğruna heba ederler.







LİNÇ TİMİ YİNE İŞBAŞINDAYDI

Geçtiğimiz hafta Selda Bağcan'ın burada yayınladığım "Siz hiç İncil yırtan bir Müslüman gördünüz mü?" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bugün kimi linç etsem diye bekleyen bir kesim var hepimizin malumu... Bu kesim başladı Bağcan'ı eleştirmeye... Aslında neden eleştirdiklerinin kendileri de çok farkında değil. Maksat linç olsun... Bu arkadaşların gözleri kinden, öfkeden öyle dönmüş ki, ne yaptıklarının farkında bile değiller artık. Selda Bağcan bu ülkenin ortak değeridir, sesidir... Bu kadar insani bir açıklamayı bile, linç malzemesi haline getiriyorsanız, yazıklar olsun size... Umarım tez zamanda şifa bulursunuz...