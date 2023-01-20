TUBA KALÇIK

Paris halkı ilerleyen günlerde elektrikli scooter'lar için referanduma gidecek. Biliyorsunuz, İstanbul'da da elektrikli scooter kullanımı bir hayli popüler... Ben de bir süredir scooter'ların nasıl bir sorun yumağına dönüştüğünü yazmak istiyordum aslında... Gözlemlediğim kadarıyla İstanbul'da kullanımı giderek yaygınlaşan scooter'lardan rahatsız olanların sayısı azımsanmayacak ölçüde. Paris halkında da benzer bir rahatsızlık var ki, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2 Nisan'da 'Yasaklansın mı, yoksa devam mı etsin?' diye referanduma gitme kararı aldı. Paris halkı nasıl karar verecek bilmiyorum ama bizde de 'scooter' kullanımı gerçekten sorunlu bir yere doğru gidiyor.







BÜYÜK TEHLİKE

Kullanıcılarının hepsini kast etmiyorum elbette ama azımsanmayacak sayıdaki kullanıcılar yaya yollarına, kaldırımlara park ettikleri yetmiyormuş gibi bir de ne trafik kurallarını tanıyorlar ne de başka bir şey... Araçları, yayaları hiç kaale almadan sürüyorlar scooterları... Sanki yollar sadece onlara tahsis edilmiş. Ters yönden arabaların üstüne üstüne süreni de var, kırmızı ışıkta geçeni de... Kask falan da takmadıkları için, kaza yapsalar ciddi şekilde zarar görebilirler üstelik... Bazıları öyle tehlikeli kullanıyor ki akıllara ziyan bir görüntü çıkıyor trafikte. Paris'teki gibi İstanbul halkının nabzını yoklasalar, bizde de benzer bir referandum talebi çıkar diye düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, zihniyet aynı ise sorunlar da benzer oluyor... Avrupa ya da Türkiye fark etmiyor... Görünen o ki sorumsuzca kullanılan scooter'lar benzer sorunlar yaratıyor... Umarım bizim ülkede de bu konuya dair daha sıkı kurallar getirilir.









GİŞESİ BOL OLSUN

Şafak Sezer'in başarılı komedi serisi 'Kutsal Damacana 4' bugün vizyona giriyor. Papaz Fikret karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sezer'in bu filmdeki rol arkadaşlarından biri de komedyenin kızı Irmak. Senaryosunu Kamuran Süner ve Şafak Sezer'in birlikte yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Kamil Çetin'in oturduğu film, kahkaha garantili. Filmin yapımcısı ise Polat Yağcı. Müzik alanında adından hep başarılı projelerle bahsettiren Yağcı, film sektörüne de el attı. Yağcı'nın aynı başarıyı buraya da taşıyacağını düşünüyorum. 'Kutsal Damacana 4'ün yolu açık, gişesi bol olsun.