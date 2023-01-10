Müziği bırakan Tuğçe Tayfur Günaydın’a konuştu: Bu camia fıtratıma uymuyor

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, sahneleri bırakma kararıyla ilgili konuştu: Sahne hayatı, camianın ortamı fıtratıma uymuyor. Mutsuzdum. Annem ve babam da bu kararımdan ötürü çok mutlu oldu. Nişanlım zaten hiç istemiyordu

Tuğçe Tayfur, sanatın içinde doğmuş bir isim. Babası arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, annesi Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncusu Necla Nazır. Kendisi de babasının izinden giden Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını açıkladı. Ben de bu kararını konuşmak için kendisini aradım. Bu konu hakkında pek konuşmak istemeyen Tayfur, "Konuyu reklam haline getirmek istemiyorum" dedi ama birkaç soruma beni kırmayarak cevap verdi. İşte o röportaj:







Sahneleri neden bırakma kararı aldınız?

Aslında uzun zamandır istiyordum sahneyi bırakmayı. Yeni düşünülmüş bir şey değil. 2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum. 2 yılın sonunda, sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım. Sevenlerim de çok güzel karşıladı, bir tanesi bile "Neden bıraktın?" diye eleştiride bulunmadı.









Neden peki?

Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı. Mutlu değildim bu camiada. Annemle de uzun süre istişare ettim. Babam da sahneleri bıraktığım için mutlu oldu. O da sahne hayatında olmamı istemiyordu. Annem de öyle.

Nişanlınız Burak Kalfa nasıl karşıladı bu kararı?

Ona da söylemiştim bırakmak istediğimi, o da arkamda olduğunu söyledi. Kendisi zaten sahneye çıkmamı istemiyordu. O da çok mutlu oldu bu karar karşısında. Zaten onunla birlikte olduğumdan beri, sahnedeki kıyafetlerime daha da dikkat ediyordum. Ben zaten hiçbir zaman açık giyinen bir kadın olmamıştım. Ama yine de daha dikkatli davranıyordum. Şimdi tamamen bıraktım zaten sahneyi...







EVLENMEK İSTİYORUZ



Nişanlınızla hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor.

Biz arada kavga edip, barışıyoruz. Her kavga ettiğimizde de magazin basınında ayrıldılar haberi çıkıyor. Yok öyle bir şey. Yine çıktı bu haberler ama nişanlım o sırada kapıya geldi, ne oluyor diye? Kısmetse evleneceğiz zaten.









YORUMCULUĞU PARA İÇİN YAPMADIM



Başka bir işle mi uğraşacaksınız?

Sahneye para kazanmak için çıkmıyordum. Ben zaten yorumculuğu para için yapmadım hiç. Çünkü benim oradan gelecek paraya ihtiyacım yok şükürler olsun. Oğlum Efe ile daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Artık geceleri sahnede olmak yerine onunla huzurlu şekilde uyuyacağım.



KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEK İSTİYORUM



Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı. Siz de düşünüyor musunuz?

Allah ne nasip ederse o olur. Ben çok inançlı bir insanım. Bu konuda hayır cevabını vermeyeceğim. Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyorum. Allah nasip eder inşallah.