TUBA KALÇIK

CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. Önce Antalya şimdi de İzmir ve Adana Şehir Tiyatroları'nda skandallar ardı ardına patlak veriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Şehir Tiyatroları'ndaki oyuncularına yaptığı mobbing'i ve sınav skandalını daha önce kaleme almıştım. Benzer bir haksız uygulama İzmir ve Adana Şehir Tiyatroları'nda da yaşandı. GÜ- NAYDIN'ın manşetten verdiği İlker Gezici'nin haberinde de gördüğümüz gibi; CHP'li belediyelerde torpil skandalı hız kesmeden devam ediyor. Sınav üzerinden torpillileri kadroya almaya öyle alışmışlar ki... Şehirler ayrı ama taktik aynı...







MAHKEME 'DUR' DEDİ

Antalya'da sınav yaptılar, kazananları da açıkladılar ama bir baktık ki sınava girmeyenleri bile tiyatroya aldılar. İzmir'de ise sınav yaptılar ama sadece torpillileri kadroya aldılar. Adana bir adım daha ileri gitti, sınav yaptı ama artık nasıl bir sistem dönüyorsa içeride, sınav sonucu bile açıklayamadılar. Oyuncularla davalık olan belediyelerin bu uygulamalarına neyse ki mahkeme dur dedi.

Her daim sanat ve sanatçının yanında olduğunu söyleyen CHP belediyelerinde böyle skandalların yaşanmasına rağmen partiden çıt çıkmıyor... "Emekçinin hakkını koruyacağız" diye seçim meydanlarında nutuk atan parti yöneticileri sus pus, başlarını kuma gömüyorlar. Bu skandallar AK Parti belediyesinde yaşansa ortalığı birbirine katacak olanların, CHP'li belediyelerde yaşanınca sessizliğe gömülmesi de ayrı vaka... Yazık hem bunların boş vaatlerine inanlara hem de hâlâ sessiz kalanlara...







BU KADARI DA REZİLLİK!

Bikinili pozlarıyla gündem olan Eda Taşpınar, bu sefer büyük bir skandala imza attı. 'Mutlu yıllar sevgililerim' notuyla yayınladığı poz büyük tepki topladı. Plajda çektirdiği pozlar yetmemiş olacak ki bu sefer de camiye girerek poz verdi Taşpınar. Fotoğrafta o kadar çok skandal var ki saymakla bitmez. İbadethaneye ayakkabı ile girmesinden tutun da ters çevirdiği sehpanın üzerinde bacaklarını açarak verdiği poza kadar baştan aşağı rezillik. Sosyal medyadan aldığı tepkiler sonucu paylaşımını silmesi bir işe yaramadı elbette. Hakkında soruşturma başlatılan Taşpınar, ifade verdi. İfadesi de verdiği poz kadar şaşırttı kamuoyunu. Taşpınar, "İbadethane de olduğumu düşünememiştim" diyerek kendini savundu ama oranın ibadethane olduğu o kadar açık ki... Böyle olunca da akla iki soru geliyor: Taşpınar bugüne kadar ya başka bir gezegende yaşıyordu ya da insanların aklıyla alay etmek için böyle bir Eda Taşpınar ifade verdi...