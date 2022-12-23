TUBA KALÇIK

Bu hafta başında yapılan 'Kadın Emeği Zirvesi'ni yakından takip ettim. Emeğiyle, kendi ekonomik gücünü oluşturan kadınlarımıza yönelik yapılan bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, orada yaptığı konuşmada önemli bir noktaya işaret etti: "İnsanoğlunun yarısını oluşturan kadınları dışlayan, yok sayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir."







Toplum olarak daha iyi noktaya gelebilmemiz için kadınlarımızın hayatın her alanında varlığını daha da arttırması gerekiyor. Aksi takdirde Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi; toplum potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş oluruz.

Kadın Emeği Zirvesi'ne katılanlardan biri de Sevim Emre'ydi. Zirve sonrası sosyal medyada kadın olmaya dair çok güzel bir paylaşımda bulundu. Kadın olmayı çok güzel sözlerle betimlediği için buradan paylaşmak istiyorum:

"Bilgeliğin, şefkatin ve hoşgörünün bir arada toplandığı tek yer kadın enerjisidir. Kadın bence topraktır, üzerine ne ekilirse merhametle onu insanlığa geri veren, dönüştüren, yaratıcı, şefkatli ve koruyucu..."



'İBRAHİM ÇALLI VE FİKRET MUALLA TABLOLARI DA YANDI'

Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun 'hazinem' olarak belirttiği arşivi kül oldu. Sarıyer'de deposunun bulunduğu binanın yakınında çıkan yangın Poyrazoğlu'nun 50 yıllık birikimini de küle çevirdi. Telefonda konuştuğumda sesi son derece üzgün gelen Poyrazoğlu, "Söyleyecek söz bulamıyorum, yangında yıllardır emekle, özveriyle biriktirdiğim arşivim gitti" diyen usta sanatçı sözlerine şöyle devam etti:







"19., 20. yüzyıla ait kukla koleksiyonum vardı. Dünyanın dört bir yanından aldığım maskelerim vardı. 50 yıldır biriktiriyordum bunları, müze açacaktım. Bu parçaların hepsi kül oldu. Yangında İbrahim Çallı, Fikret Mualla'nın tabloları da yandı. Tiyatromun bugüne kadarki oyunlar için hazırlanmış dekorları, kostümleri de kül oldu. Poyrazoğlu Tiyatrosu'ndan bir afiş bile kalmadı elimde.







Çok canım yandı haberi alınca. Ama beni o kadar çok kişi arayıp, moral verdi. Beni arayan, soran herkese tekrar teşekkür ederim. 50 yıllık hazinem gitti ama yeniden başlayacağım. Para kazanıp, yeniden tiyatrom için harcayacağım. Bu yangın tiyatro yapmama engel olmayacak. Durmak yok, yola devam diyorum. 7 Aralık'ta AKM'de 'Desiderita' oyunu ile izleyicilerimle buluşacağım. Herkesi beklerim."