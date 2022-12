TUBA KALÇIK

Bu senenin en konuşulan birlikteliklerinden biri oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın çifti oldu. Kısa sürede evlenme kararı alan çift, 40 günlük evliliklerinin ardından ayrıldı. Evlilikleri kadar boşanmaları da gündemden düşmedi. Medyanın en merak edilen ismi Mert Aydın ile konuştum...



'MERVE BENİM İÇİN KIYMETLİ'

"Merve ile biz her şeyden önce arkadaşız" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Merve çok kıymetli bir insan benim için. Evet, evlilik olarak yollarımızı ayırdık ama arkadaşız. Ben medyanın gündemine böyle haberlerle gelmek istemiyorum. Gayet sıradan yaşayan biriyim. İlişkimizde Merve göz önünde olan isimdi, o yüzden birlikteliğimiz basında yer aldı. Ama ayrıldık. Ayrıldıktan sonra medyaya konuşmak istemedim. Onun üzerinden reklam yapıyormuş imajı çizmek istemiyorum. Bizim birlikteliğimiz reklam aşkı değildi çünkü...









Kendi işinde, gücünde olan biriyim. Basından bu yüzden kaçıyorum. Bir erkek olarak da biten bir evliliğimin ardından konuşmak bana yakışmaz." Aydın'a geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur ile buluşmasının ardından herkesin kafasını meşgul eden "Tekrar birlikteler mi?" sorusunu sorduğumda ise şunları söyledi: "Arkadaş olduğumuz için görüştük. Bu da çok normal. Şimdilik birliktelik durumumuz yok ama zaman ne gösterir bilemem. Bakarsınız tekrar birlikte oluruz... Merve çok iyi bir insan ve benim için kıymetli..."



ONLİNE SİTELERİN HİÇ Mİ SUÇU YOK?

Emlak dolandırıcılığı haberleri ile son zamanlarda çok karşılaşmaya başladık. GÜNAYDIN'dan Dilek Yaman Demir'in haberinde de okuduğumuz gibi mağdurlardan biri de oyuncu Gökhan Alkan oldu. Bilinen bir internet sitesi üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olayında Alkan 6 bin TL'sini kaptırmış. Artık her işimizi internet üzerinden yapıyoruz. Kıyafetlerimizden yemeğimize her şeyi online hallettiğimiz bir dönemde, kendimizi böyle dolandırıcılardan korumak kolay değil.







Pandemi süreciyle yükselen online alışveriş alışkanlığı ne yazık ki bu tarz riskler taşıyor. İnsanlar artık eskisi gibi mahalle mahalle ev aramak yerine, emlak siteleri üzerinden bunu yapıyor. Alkan gibi kaç insan var böyle tuzağa düşen... Burada bence sorumluluğun önemli bir kısmı da online sitelere düşüyor. Her önüne gelenin istediği gibi kiralık ev ilanı vermesinin önüne geçecek bir sistem kurulmalı. Tüketici siteye güvenerek ev kiralıyor, dolandırıcı da bu mecrayı kullanıp insanları ağına düşüyor. Peki online sitelerin hiç mi suçu yok?