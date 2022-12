TUBA KALÇIK

Her geçen gün kendilerini aşıyorlar... Daha ne kadar ileri gidebilirler ki diye düşünürken, öyle bir şey yapıyorlar ki, şaşırmamak elde değil... Kimlerden mi bahsediyorum? Batı medyasından tabii ki... Bu sefer işi öyle abartılar ki, gerçekten akıl alır gibi değil... Türkiye'de bile sokağa çıkıp sorduğun zaman halkın en fazla onda birinin anca tanıyabileceği bir kadın şarkıcıyı, 'Erdoğan'ın kabusu' başlığıyla haber yaptı Financial Times... Financial Times gibi İngiltere'nin en köklü gazetesi bile bunu yapıyorsa varın geri kalanının halini siz düşünün...







Toplumunun oylarını alarak seçilmiş, Türkiye'yi temsil eden, ülkenin en yüksek makamındaki Cumhurbaşkanımızın kabusu olarak daha yolun başında olan genç bir kadın müzisyeni gösteriyor... Saçmalığın daniskası dedikleri budur bence... Gaye Su Akyol'u sokağa çık sor? Kim tanıyor? Haberi yapan gazeteci meslektaşım olur, nasıl bir kafayla yapmışsa bunu... Aklıma iki seçenek geliyor; Nick Hasted ya ülkemizi tanımıyor ya da Erdoğan düşmanlığı öyle gözünü kör etmiş ki, ne saçmaladığını bilmiyor... Yani Batı medyasındaki Erdoğan düşmanlığı öyle bir noktaya gelmiş ki, yeni nesil müzisyenleri bile onun kabusu, rakibi olarak tanımlayacak hale gelmişler. Bu kafa Gaye Su Akyol'u böyle görüyorlarsa, Kılıçdaroğlu'nu nasıl görüyorlardır kim bilir... Ülkenin toplumsal kodlarını iyi çözümleyemedikleri o kadar aşikar ki...

Ha bir de şu seçenek var tabii... Eğer Gaye Su Akyol, yeni müzik çalışmasının PR'ı için böyle bir yazı çıkartıyorsa, o daha da trajikomik olur... Bu arkadaşın albümü daha fazla konuşulsun diye bunlar yapılıyorsa, yazık derim yaptıranın da bu haberi yazdıranın da zekasına...

***



DÖVMECİ CEZALANDIRILMALI

18 yaşının altıdaki bir çocuğa dövme yapılan görüntü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı... Bir çocuğun yüzüne, yani en belirgin bölgesine Aleyna Tilki dövmesi yapmak nasıl bir deliliktir?







Kendi kararlarını alamayacak yaşta bir insana, böyle kalıcı bir işlem yapılır mı? Günaydın'ın da ilk sayfasına taşıdığı bu haber, çocuk istismarının en somut örneğidir... 500 TL karşılığında sokaktan geçen bir çocuğu ikna ediyor ve Aleyna Tilki yazıyor...







Utanmadan bir de görselini paylaşıyor... Sosyal medyada gündem olayım diye, bir çocuğa böyle bir işlem yapılır mı? Olaya Aleyna Tilki de isyan etmiş... Umarım bunu yapan bir an evvel cezalandırılır.